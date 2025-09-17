Τα πρώτα βίντεο από την έφοδο των IDF στην πόλη της Γάζας - Live η «μεγάλη έξοδος» των Παλαιστινίων, τουλάχιστον 350.000 έχουν φύγει

Ο ισραηλινός στρατός εκτιμά, επίσης, ότι υπάρχουν 2.000 έως 3.000 μαχητές της Χαμάς στο κέντρο της πόλης της Γάζας και ότι περίπου το 40% των κατοίκων έχουν εγκαταλείψει την περιοχή.Ωστόσο πολλοί είναι και οι Παλαιστίνιοι που είπαν στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ότι δεν υπάρχει ασφαλές μέρος στην περιοχή και προτιμούν να πεθάνουν στα σπίτια τους παρά να εκτοπιστούν για άλλη μια φορά.Νωρίτερα σήμερα το πρωί ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα το πρωί τη δημιουργία «ενός προσωρινού περάσματος» για την απομάκρυνση των κατοίκων από την πόλη της Γάζας«Η κυκλοφορία θα επιτρέπεται κατά μήκος της οδού Σαλάχ αλ Ντιν και στη συνέχεια προς νότο από το Ουάντι Γάζα. Σε αυτό το στάδιο η διαδρομή θα είναι ανοικτή μόνο για 48 ώρες, από τις 17 Σεπτεμβρίου 2025 στις 12:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) ως τις 19 Σεπτεμβρίου στις 12:00» ανέφερε ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Αβιχάι Αντραΐ.