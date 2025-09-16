Πολωνία: Πύραυλος F-16 - και όχι θραύσματα ρωσικού drone - διέλυσε τη στέγη σπιτιού
Πολωνία: Πύραυλος F-16 - και όχι θραύσματα ρωσικού drone - διέλυσε τη στέγη σπιτιού
Το περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα κατά την εισβολή τουλάχιστον 17 ρωσικών drones στην Πολωνία - Σύμφωνα με τοπικό μέσο, πολωνικό F-16 επιχείρησε να αναχαιτίσει drone, ωστόσο παρουσίασε δυσλειτουργία στο σύστημα καθοδήγησης
Ένα σπίτι στην πόλη Βιρίκι και στην περιφέρεια Λούμπλιν της Πολωνίας υπέστη σοβαρές ζημιές την προηγούμενη εβδομάδα, κατά τη διάρκεια εισβολής ρωσικών drones (αναγνωρίστηκαν 17) στον εναέριο χώρο της χώρας της Κεντρικής Ευρώπης.
Αρχικά, θεωρήθηκε πως τις ζημιές στη στέγη προκάλεσαν θραύσματα ρωσικού drone, ωστόσο σήμερα η πολωνική ιστοσελίδα «Rzeczpospolita» αποκάλυψε πως το «μη προσδιορισμένο ιπτάμενο αντικείμενο» το οποίο έπεσε στο σπίτι, ήταν, πιθανώς, ένας πύραυλος που εκτοξεύτηκε από F-16 της Πολωνίας, με σκοπό να καταρρίψει drone.
Η εν λόγω ρουκέτα φέρεται να παρουσίασε δυσλειτουργία στο σύστημα καθοδήγησης, με αποτέλεσμα να μην κατευθυνθεί σωστά προς τον στόχο της. Το ευτύχημα, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, ήταν πως ο πύραυλος, μήκους περίπου 3 μέτρων και βάρους άνω των 150 κιλών - δεν εξερράγη, καθώς ενεργοποιήθηκαν οι διατάξεις ασφαλείας του πυροκροτητή, σύμφωνα με την πηγή που επικαλείται η ιστοσελίδα.
Οι κάτοικοι του σπιτιού γλίτωσαν, καθώς η ιδιοκτήτρια, όπως υποστήριξε, πρόλαβε να βγει από την κρεβατοκάμαρα λίγο πριν την καταπλακώσουν θραύσματα από τη στέγη.
Η υπόθεση ερευνάται από την στρατιωτική εισαγγελία της Λούμπλιν, με ειδικούς να εξετάζουν τα ευρήματα. Παράλληλα, οι τοπικές αρχές διατείνονται ότι θα δοθεί οικονομική βοήθεια στην οικογένεια για τις επισκευές — η αρχική εκτίμηση ζημιών ανέρχεται περίπου στα 50.000 ζλότι (περίπου 12.000 ευρώ). Από την πλευρά της πολωνικής κυβέρνησης, το υπουργείο Άμυνας δεν έχει σχολιάσει ακόμα το περιστατικό.
Ειδήσεις σήμερα:
H σύζυγος του Αντετοκούνμπο, Μαράια, καταγγέλλει απειλές από Τούρκους: «Θα σκοτώσουμε όλη την οικογένειά σου» της γράφουν
Στη Νέα Δημοκρατία προσχώρησε ο Ανδρέας Λοβέρδος
Βιομήχανος, πολιτικός και επιχειρηματίας έπεσαν θύματα μεγάλης κομπίνας με κάλπικες χρυσές λίρες - Τι ανακάλυψε το ελληνικό FBI
Αρχικά, θεωρήθηκε πως τις ζημιές στη στέγη προκάλεσαν θραύσματα ρωσικού drone, ωστόσο σήμερα η πολωνική ιστοσελίδα «Rzeczpospolita» αποκάλυψε πως το «μη προσδιορισμένο ιπτάμενο αντικείμενο» το οποίο έπεσε στο σπίτι, ήταν, πιθανώς, ένας πύραυλος που εκτοξεύτηκε από F-16 της Πολωνίας, με σκοπό να καταρρίψει drone.
Η εν λόγω ρουκέτα φέρεται να παρουσίασε δυσλειτουργία στο σύστημα καθοδήγησης, με αποτέλεσμα να μην κατευθυνθεί σωστά προς τον στόχο της. Το ευτύχημα, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, ήταν πως ο πύραυλος, μήκους περίπου 3 μέτρων και βάρους άνω των 150 κιλών - δεν εξερράγη, καθώς ενεργοποιήθηκαν οι διατάξεις ασφαλείας του πυροκροτητή, σύμφωνα με την πηγή που επικαλείται η ιστοσελίδα.
🇵🇱⚡ Scandal in Poland: the house in Wyryki was destroyed not by a Russian drone, but by a Polish F-16 missile— NEXTA (@nexta_tv) September 16, 2025
🔻It concerns a building damaged during the Russian drone attack. An “unidentified flying object” pierced the roof and ceiling of the house, while its residents… pic.twitter.com/V1CVQyM2gC
Οι κάτοικοι του σπιτιού γλίτωσαν, καθώς η ιδιοκτήτρια, όπως υποστήριξε, πρόλαβε να βγει από την κρεβατοκάμαρα λίγο πριν την καταπλακώσουν θραύσματα από τη στέγη.
Η υπόθεση ερευνάται από την στρατιωτική εισαγγελία της Λούμπλιν, με ειδικούς να εξετάζουν τα ευρήματα. Παράλληλα, οι τοπικές αρχές διατείνονται ότι θα δοθεί οικονομική βοήθεια στην οικογένεια για τις επισκευές — η αρχική εκτίμηση ζημιών ανέρχεται περίπου στα 50.000 ζλότι (περίπου 12.000 ευρώ). Από την πλευρά της πολωνικής κυβέρνησης, το υπουργείο Άμυνας δεν έχει σχολιάσει ακόμα το περιστατικό.
Ειδήσεις σήμερα:
H σύζυγος του Αντετοκούνμπο, Μαράια, καταγγέλλει απειλές από Τούρκους: «Θα σκοτώσουμε όλη την οικογένειά σου» της γράφουν
Στη Νέα Δημοκρατία προσχώρησε ο Ανδρέας Λοβέρδος
Βιομήχανος, πολιτικός και επιχειρηματίας έπεσαν θύματα μεγάλης κομπίνας με κάλπικες χρυσές λίρες - Τι ανακάλυψε το ελληνικό FBI
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα