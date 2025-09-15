Φροντίζουμε καθημερινά την ατομική μας υγιεινή, ακολουθώντας κάποιους απλούς, αλλά σημαντικούς κανόνες και μεριμνώντας σχολαστικά για την αποτελεσματική αντιμικροβιακή μας προστασία.
Βίντεο: Όρκες στην Πορτογαλία επιτέθηκαν σε τουριστικό σκάφος και το βύθισαν
Βίντεο: Όρκες στην Πορτογαλία επιτέθηκαν σε τουριστικό σκάφος και το βύθισαν
Διασώθηκαν οι επιβαίνοντες - Το σκάφος έπλεε ανοιχτά της ακτής της παραλίας Fonte da Telha όταν εμφανίστηκαν οι φάλαινες δολοφόνοι
Κοπάδι από όρκες επιτέθηκε σε σκάφος τουριστών στην Πορτογαλία με αποτέλεσμα να βυθιστεί.
Το σκάφος έπλεε ανοιχτά της ακτής της παραλίας Fonte da Telha το Σάββατο, όταν έλαβε χώρα η καταστροφή. Το βίντεο δείχνει όρκες να κυνηγούν το σκάφος πριν αρχίσουν να το χτυπούν βίαια, προκαλώντας πανικό στους επιβάτες, ενώ κάποιος φωνάζει «Θεέ μου», σύμφωνα με την Daily Mail.
Το σκάφος έγειρε προς τη μία πλευρά, πριν βυθιστεί. Σύμφωνα με την Εθνική Ναυτιλιακή Αρχή, το ιστιοφόρο ανήκε στον σύλλογο Nautic Squad και μετέφερε πέντε άτομα.
Ένα δεύτερο σκάφος, βόρεια από το Κασκαΐς, μετέφερε τέσσερα άτομα και χρειάστηκε βοήθεια αφού συνάντησε το ίδιο κοπάδι με όρκες.
Οι εννέα επιβάτες των δύο σκαφών διασώθηκαν από τουριστικά σκάφη. Οι Αρχές επιβεβαίωσαν πως όλοι είναι καλά στην υγεία τους και δεν χρειάστηκαν ιατρική βοήθεια.
Ο Μπερνάρντο Κεϊρόζ, διευθυντής του Mercedes-Benz Oceanic Lounge, είπε ότι το σκάφος του βρισκόταν σε εκδρομή παρατήρησης δελφινιών όταν είδαν τις τέσσερις όρκες να πλησιάζουν. Στο μεταξύ, έγινε προσπάθεια ρυμούλκησης η οποία δεν καρποφόρησε με αποτέλεσμα το σκάφος να βυθιστεί.
Από το 2019, όρκες έχουν επιτεθεί επανειλημμένα σε σκάφη στην περιοχή, συνήθως χτυπώντας το πηδάλιο. Μεταξύ 2020 και 2023, σύμφωνα με αναφορές, σημειώθηκαν περίπου 500 επιθέσεις. Κανένας άνθρωπος δεν τραυματίστηκε, αλλά το 20% των σκαφών υπέστη ζημιές και αρκετά χάθηκαν.
Ειδήσεις σήμερα:
«Πόλεμος δέκα ημερών» για να ανακοπεί η διάδοση της ευλογιάς στα αιγοπρόβατα - Κινδυνεύουμε με lockdown, είπε ο Τσιάρας
Mε 12.500 κινητά συνελήφθη 62χρονος Τούρκος στη Χίο - Οι πληροφορίες της ΕΥΠ για εμπλοκή του στο οργανωμένο έγκλημα
Κλοιός από Ρίχτερ: Γιατί οι σεισμολόγοι δεν βλέπουν τα ρήγματα... κάτω από τα πόδια τους
Το σκάφος έπλεε ανοιχτά της ακτής της παραλίας Fonte da Telha το Σάββατο, όταν έλαβε χώρα η καταστροφή. Το βίντεο δείχνει όρκες να κυνηγούν το σκάφος πριν αρχίσουν να το χτυπούν βίαια, προκαλώντας πανικό στους επιβάτες, ενώ κάποιος φωνάζει «Θεέ μου», σύμφωνα με την Daily Mail.
Το σκάφος έγειρε προς τη μία πλευρά, πριν βυθιστεί. Σύμφωνα με την Εθνική Ναυτιλιακή Αρχή, το ιστιοφόρο ανήκε στον σύλλογο Nautic Squad και μετέφερε πέντε άτομα.
Ένα δεύτερο σκάφος, βόρεια από το Κασκαΐς, μετέφερε τέσσερα άτομα και χρειάστηκε βοήθεια αφού συνάντησε το ίδιο κοπάδι με όρκες.
Οι εννέα επιβάτες των δύο σκαφών διασώθηκαν από τουριστικά σκάφη. Οι Αρχές επιβεβαίωσαν πως όλοι είναι καλά στην υγεία τους και δεν χρειάστηκαν ιατρική βοήθεια.
Ο Μπερνάρντο Κεϊρόζ, διευθυντής του Mercedes-Benz Oceanic Lounge, είπε ότι το σκάφος του βρισκόταν σε εκδρομή παρατήρησης δελφινιών όταν είδαν τις τέσσερις όρκες να πλησιάζουν. Στο μεταξύ, έγινε προσπάθεια ρυμούλκησης η οποία δεν καρποφόρησε με αποτέλεσμα το σκάφος να βυθιστεί.
Από το 2019, όρκες έχουν επιτεθεί επανειλημμένα σε σκάφη στην περιοχή, συνήθως χτυπώντας το πηδάλιο. Μεταξύ 2020 και 2023, σύμφωνα με αναφορές, σημειώθηκαν περίπου 500 επιθέσεις. Κανένας άνθρωπος δεν τραυματίστηκε, αλλά το 20% των σκαφών υπέστη ζημιές και αρκετά χάθηκαν.
Ειδήσεις σήμερα:
«Πόλεμος δέκα ημερών» για να ανακοπεί η διάδοση της ευλογιάς στα αιγοπρόβατα - Κινδυνεύουμε με lockdown, είπε ο Τσιάρας
Mε 12.500 κινητά συνελήφθη 62χρονος Τούρκος στη Χίο - Οι πληροφορίες της ΕΥΠ για εμπλοκή του στο οργανωμένο έγκλημα
Κλοιός από Ρίχτερ: Γιατί οι σεισμολόγοι δεν βλέπουν τα ρήγματα... κάτω από τα πόδια τους
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα