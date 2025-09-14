Ο Κρις Μάρτιν προκάλεσε αντιδράσεις στο Λονδίνο όταν ζήτησε από το κοινό να στείλει την αγάπη του στην οικογένεια του Τσάρλι Κερκ
Οι δηλώσεις του προκάλεσαν αντιδράσεις στα social media, με ορισμένους θαυμαστές να εκφράζουν απογοήτευση για την αναφορά του στο πρόσωπο του Κερκ
Κατά τη διάρκεια της συναυλίας τους στο Wembley Stadium του Λονδίνου την Παρασκευή, ο frontman των Coldplay, Κρις Μάρτιν, προκάλεσε αντιδράσεις όταν απευθύνθηκε στο κοινό για να στείλει μήνυμα αγάπης, αναφέροντας συγκεκριμένα την οικογένεια του Τσάρλι Κερκ, του Αμερικανού δεξιού ακτιβιστή που δολοφονήθηκε πρόσφατα.
Οι Coldplay (Chris Martin, Jonny Buckland, Guy Berryman και Will Champion) έφεραν ξανά στη βρετανική πρωτεύουσα την περιοδεία Music of the Spheres, με χιλιάδες θεατές να απολαμβάνουν τα μεγαλύτερα τους hits και το υπερθέαμα επί της σκηνής.
«Για τελευταία φορά για λίγα χρόνια στο Λονδίνο, ας υψώσουμε τα χέρια μας και στείλουμε αγάπη οπουδήποτε στον κόσμο. Υπάρχουν τόσα πολλά μέρη που ίσως το χρειάζονται σήμερα… Μπορείτε να στείλετε αγάπη στον αδερφό ή στην αδερφή σας, στις οικογένειες ανθρώπων που περνάνε δύσκολες στιγμές, στην οικογένεια του ΤΣάρλι Κερκ, σε οποιαδήποτε οικογένεια. Μπορείτε να στείλετε αγάπη ακόμη και σε ανθρώπους με τους οποίους διαφωνείτε… Σε ειρηνικούς ανθρώπους στη Μέση Ανατολή, στην Ουκρανία και στη Ρωσία».
Η αναφορά στην οικογένεια του Kirk προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα social media, με ορισμένους θαυμαστές των Coldplay να δηλώνουν απογοήτευση λόγω των πολιτικά διχαστικών πεποιθήσεων του Κερκ. Ο χρήστης @rossmacronald έγραψε ότι θα «έφευγε από τη συναυλία» αν γινόταν παρόμοιο αφιέρωμα, ενώ ο @aspace0dyssey χαρακτήρισε τον λόγο του Martin «τρελό» και επέκρινε το γεγονός ότι ο Κερκ ήταν το μοναδικό όνομα που αναφέρθηκε.
ΟΚερκ είχε δηλώσει ότι δεν ήταν θαυμαστής των Coldplay, σχολιάζοντας αρνητικά την εμφάνισή τους και τα viral περιστατικά όπως η «kiss cam» των συναυλιών της μπάντας.
Η κίνηση του Κρις Μάρτιν φέρνει ξανά στο προσκήνιο τη συζήτηση για το πώς η τέχνη και η πολιτική αλληλεπίδραση μπορούν να προκαλέσουν έντονες αντιδράσεις ακόμα και σε κοινό που παρακολουθεί μεγάλες συναυλίες.
Κατά τη διάρκεια της συναυλίας, ο 48χρονος Μάρτιν απευθύνθηκε στο κοινό σε πολλές στιγμές, αλλά ιδιαίτερη προσοχή προσέλκυσε η ομιλία του πριν από το τραγούδι Fix You του 2005. Σύμφωνα με βίντεο που κοινοποιήθηκε στα social media, ο Μάρτιν κάλεσε τους θεατές να υψώσουν τα χέρια τους και να «στείλουν αγάπη παντού»:
