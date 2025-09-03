Παπαστράτος και Πολιτεία ενώνουν τις δυνάμεις τους για την αποτροπή της πρόσβασης των ανηλίκων σε προϊόντα καπνού και νικοτίνης
«Eίστε ίσοι άνθρωποι στη Γη» είπε ο Κρις Μάρτιν σε Ισραηλινές που ανέβασε στη σκηνή - «Τις εξευτέλισες» του γράφουν
«Eίστε ίσοι άνθρωποι στη Γη» είπε ο Κρις Μάρτιν σε Ισραηλινές που ανέβασε στη σκηνή - «Τις εξευτέλισες» του γράφουν
«Σας αντιμετωπίζουμε ως ίσους ανθρώπους στη Γη, ανεξάρτητα από την καταγωγή σας» ακούγεται να λέει ο Μάρτιν με το κοινό να τον χειροκροτά και να αποδοκιμάζει τις δύο νεαρές
Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε ο τρόπος με τον οποίο απευθύνθηκε ο τραγουδιστής των Coldplay, Κρις Μάρτιν, σε δύο νεαρές Ισραηλινές, τις οποίες ανέβασε στη σκηνή σε συναυλία την Κυριακή στο Λονδίνο.
«Θα το πω αυτό. Είμαι πολύ ευγνώμων που είστε εδώ ως άνθρωποι. Σας αντιμετωπίζουμε ως ίσους ανθρώπους στη Γη, ανεξάρτητα από την καταγωγή σας», ακούγεται να λέει ο Μάρτιν με το κοινό να αποδοκιμάζει τις δύο νεαρές και να επιδοκιμάζει τον τραγουδιστή με χειροκροτήματα.
«Σας ευχαριστούμε που είστε εδώ. Είμαστε ευγνώμονες και σας ευχαριστούμε που είστε στοργικοί και ευγενικοί. Αν και είναι αμφιλεγόμενο, ίσως, θέλω επίσης να καλωσορίσω τους ανθρώπους από την Παλαιστίνη που βρίσκονται στο κοινό» συνέχισε ο Κρις Μάρτιν προκαλώντας νέα «έκρηξη» ενθουσιασμού από τους θεατές πριν να καταλήξει με τη φράση «πιστεύω ότι είμαστε όλοι εξίσου άνθρωποι».
«Δεν μπορεί καν να φανταστεί πόσο ταπεινωτική πρέπει να ήταν εκείνη η στιγμή για τις δύο θαυμάστριες. Φανταστείτε να σας καλούν να γιορτάσετε ως θαυμαστές της αγαπημένης σας μπάντας και αυτό να μετατρέπεται σε μια ευκαιρία να δικαιολογήσετε την ύπαρξή σας μπροστά σε ένα κοινό δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων», έγραψε στο X η δημοσιογράφος Εύα Μπάρλοου.
Για «αηδιαστικά» σχόλια του Κρις Μάρτιν έκανε λόγο ο εβραίος YouTuber, Γιάακοφ Λάνγκερ προσθέτοντας «οι Coldplay κάλεσαν δύο γυναίκες στη σκηνή και μετά τις επέπληξαν και τις έκαναν να νιώσουν άσχημα επειδή... είναι Ισραηλινές. Δεν ανέφερε τους ομήρους που κρατούνται από τη Χαμάς. Στην πραγματικότητα, δεν τις αντιμετώπισε σαν ανθρώπινα όντα».
Ο ερευνητής Κέισι Μπαμπ επέκρινε τον Μάρτιν ότι μετέτρεψε «αυτό που θα έπρεπε να είναι μια βραδιά γιορτής, δέους και ενθουσιασμού σε μια βραδιά ταπείνωσης, σύγχυσης και θλίψης, επειδή σου λείπει ακόμη και η πιο βασική κατανόηση των πραγμάτων που κηρύττεις. Αντί να τους υποστηρίξεις και να τους φερθείς όπως θα φερόσουν σε οποιονδήποτε άλλο οπαδό – με αξιοπρέπεια, σεβασμό και ευγένεια – τους έκανες να νιώσουν ότι τους ανέχεσαι υπό όρους, τους απο-ανθρωποίησες και τους έκανες να νιώσουν ένοχοι που είναι Εβραίοι».
