Μπόρις Τζόνσον: Μπίζνες με Σαουδάραβες αφότου έπαψε να είναι πρωθυπουργός – Διέρρευσαν έγγραφα
Σύμφωνα με τη βρετανική νομοθεσία απαγορεύεται να αξιοποιεί επαφές που είχε ως πρωθυπουργός
Νέες αποκαλύψεις θέτουν στο μικροσκόπιο τη μεταπρωθυπουργική δραστηριότητα του Μπόρις Τζόνσον, καθώς διαρρεύσαν έγγραφα που δείχνουν ότι ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας επιχείρησε να αξιοποιήσει τις επαφές που είχε δημιουργήσει στο Ντάουνινγκ Στριτ για να προωθήσει τα συμφέροντα μιας νεοσύστατης συμβουλευτικής εταιρείας.
Σύμφωνα με το Guardian, ο Τζόνσον πλησίασε υψηλόβαθμους Σαουδάραβες αξιωματούχους, μεταξύ των οποίων και τον υπουργό Εμπορίου Ματζίντ αλ-Κασάμπι, τον οποίο είχε γνωρίσει κατά τη θητεία του στην κυβέρνηση, προκειμένου να παρουσιάσει την εταιρεία Better Earth. Πρόκειται για μια βρετανική συμβουλευτική εταιρεία που ιδρύθηκε το 2023 από τον Καναδό επιχειρηματία Αμίρ Αντάνι, μεγαλοεπενδυτή στον τομέα της εξόρυξης ουρανίου, με τον Τζόνσον να αναλαμβάνει συμπρόεδρος.
Στο πλαίσιο αυτό, ο πρώην πρωθυπουργός παρέστη σε γεύμα με τον Σαουδάραβα υπουργό και συνέταξε προσωπική επιστολή προς τον πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, στην οποία αυτοχαρακτηριζόταν «φλογερός θαυμαστής του οράματός σας για το βασίλειο» και πρόσθετε: «Θα ήθελα πολύ να εξερευνήσω εάν η Better Earth θα μπορούσε να σας φανεί χρήσιμη στην επίτευξη των φιλοδοξιών σας – γιατί πιστεύω ότι σίγουρα μπορεί».
Τα έγγραφα, που προέρχονται από διαρροή γνωστή ως Boris Files και δημοσιοποιήθηκαν από το αμερικανικό δίκτυο Distributed Denial of Secrets, καταγράφουν λεπτομερώς τις επαφές και τις επιστολές του Τζόνσον. Περιλαμβάνουν μάλιστα αναφορές του σε προσωπικές εμπειρίες με τον αλ-Κασάμπι, όταν τον είχε γνωρίσει «φοράει floral μαγιό».
Η συμμετοχή του Τζόνσον στην εταιρεία συμφωνήθηκε τον Ιανουάριο του 2024, μόλις μία ημέρα μετά από επίσκεψή του στη Ριάντ, με αντάλλαγμα ετήσιες απολαβές 120.000 λιρών και ποσοστό 12,5% στην εταιρεία. Ο ίδιος δήλωσε στην αρμόδια βρετανική επιτροπή για τις μεταπολιτικές δραστηριότητες (Acoba) ότι θα ξεκινούσε να εργάζεται από τον Μάρτιο, χωρίς να αναφέρει ότι είχε ήδη υπογράψει συμφωνία.
Η Acoba ενέκρινε τον διορισμό με αυστηρούς όρους, απαγορεύοντας στον Τζόνσον για δύο χρόνια να χρησιμοποιήσει επαφές που είχε αποκτήσει ως πρωθυπουργός. Ωστόσο, τα διαρρεύσαντα έγγραφα δείχνουν ότι ήδη είχε ξεκινήσει τέτοιες ενέργειες, γεγονός που εγείρει ερωτήματα περί παράβασης των περιορισμών.
Στις επιστολές του προς Σαουδάραβες αξιωματούχους, ο Τζόνσον προωθούσε τη συμβολή της Better Earth σε ζητήματα πράσινης ενέργειας και μείωσης εκπομπών, ακόμη και στην προετοιμασία της χώρας για τη σύνοδο του ΟΗΕ για το κλίμα (COP30).
Οπως σημειώνει ο Guardian, ο ίδιος, η εταιρεία και η σαουδαραβική κυβέρνηση δεν έχουν ανταποκριθεί σε αιτήματα σχολιασμού. Στους μετόχους της Better Earth περιλαμβάνονται επτά στενοί συνεργάτες και φίλοι του Τζόνσον, μεταξύ των οποίων δύο πρώην υπουργοί των Συντηρητικών και η Σαρλότ Όουεν, πρώην σύμβουλος που ο Τζόνσον αντάμειψε με ισόβιο τίτλο Λόρδου.
