«Την μαχαίρωσε ένας παλαβός, πρέπει να αντιμετωπίσουμε τους κακούς ανθρώπους» - Το σχόλιο Τραμπ για την άγρια δολοφονία στο Σάρλοτ
«Την μαχαίρωσε ένας παλαβός, πρέπει να αντιμετωπίσουμε τους κακούς ανθρώπους» - Το σχόλιο Τραμπ για την άγρια δολοφονία στο Σάρλοτ
Ξαφνικά ο 35χρονος Ντεκάρλο Μπράουν Τζούνιορ, που καθόταν πίσω από την 23χρονη Ουκρανή, φαίνεται να βγάζει ένα μαχαίρι από την τσέπη του και με αυτό να μαχαιρώνει την κοπέλα στον λαιμό
Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια της Ουκρανής πρόσφυγα Ιρίνα Ζαρούτσκα και υποσχέθηκε να «αντιμετωπίσει» τους «κακούς ανθρώπους» της κοινωνίας, αφού του έδειξαν το σοκαριστικό βίντεο με τη δολοφονία της 23χρονης σε ένα τρένο στο Σάρλοτ της Βόρειας Καρολίνας.
«Υπάρχουν κακοί άνθρωποι και πρέπει να τους αντιμετωπίσουμε. Στέλνω την αγάπη και την ελπίδα μου στην οικογένεια της νεαρής γυναίκας που μαχαιρώθηκε στο Σάρλοτ από έναν τρελό», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους.
«Ένας τρελός σηκώθηκε και άρχισε -είναι ακριβώς στο βίντεο, δεν είναι πραγματικά ανεκτό να το δει κανείς, γιατί είναι τόσο φρικτό- απλά μαχαίρωσε βάναυσα. Αυτή απλά κάθεται εκεί. Είναι λοιπόν κακοί άνθρωποι. Πρέπει να είμαστε σε θέση να το αντιμετωπίσουμε. Αν δεν το αντιμετωπίσουμε, δεν έχουμε χώρα», δήλωσε ο Τραμπ, μετά την κυκλοφορία του βίντεο από κάμερα ασφαλείας που δείχνει τη δολοφονία, η οποία διαπράχθηκε από τον 34χρονο Ντεκάρλο Μπράουν Τζούνιορ.
Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης στην πρόσφατη επίθεση με πυροβολισμούς σε καθολικό σχολείο στο Μινεάπολη, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δύο παιδιών και τον τραυματισμό περισσότερων από δώδεκα, και δεσμεύτηκε να βάλει τέλος στην άσκοπη βία.
«Θα το τελειώσουμε. Και ξέρετε, όταν συμβαίνουν φρικτές δολοφονίες, πρέπει να λαμβάνουμε φρικτά μέτρα», δήλωσε ο Τραμπ, πριν κατηγορήσει την απελευθέρωση με εγγύηση χωρίς χρήματα για την υποτροπή βίαιων εγκληματιών.
«Και τα μέτρα που λαμβάνουμε είναι ανύπαρκτα - αυτή η εγγύηση χωρίς μετρητά ξεκίνησε ένα κύμα στη χώρα μας, όπου ένας δολοφόνος σκοτώνει κάποιον και το απόγευμα είναι ήδη ελεύθερος, σε πολλές περιπτώσεις, βγαίνει έξω και ξαναβγαίνει με εγγύηση χωρίς μετρητά», είπε.
Στο βίντεο από κάμερα ασφαλείας φαίνεται η Ζαρούτσκα, η οποία είχε διαφύγει στις ΗΠΑ με τη μητέρα και την αδελφή της για να γλιτώσει από τον πόλεμο στην Ουκρανία, να ασχολείται με το κινητό της.
Ξαφνικά ο 35χρονος Ντεκάρλο Μπράουν Τζούνιορ, που καθόταν πίσω από την 23χρονη Ουκρανή, φαίνεται να βγάζει ένα μαχαίρι από την τσέπη του και με αυτό να μαχαιρώνει την κοπέλα στον λαιμό.
Όπως φαίνεται στα πλάνα που δόθηκαν στη δημοσιότητα από την Charlotte Area Transit System (CATS), ο 35χρονος μετά το δολοφονικό χτύπημά του κατευθύνθηκε ατάραχος προς μια από τις πόρτες του συρμού, ενώ από το μαχαίρι του έσταζε το αίμα της 23χρονης.
Αστυνομικοί συνέλαβαν τον 35χρονο δύο λεπτά μετά την επίθεση, όταν ο συρμός σταμάτησε στον επόμενο σταθμό. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο 35χρονος δράστης δεν γνώριζε το 23χρονο θύμα του.
«Υπάρχουν κακοί άνθρωποι και πρέπει να τους αντιμετωπίσουμε. Στέλνω την αγάπη και την ελπίδα μου στην οικογένεια της νεαρής γυναίκας που μαχαιρώθηκε στο Σάρλοτ από έναν τρελό», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους.
«Ένας τρελός σηκώθηκε και άρχισε -είναι ακριβώς στο βίντεο, δεν είναι πραγματικά ανεκτό να το δει κανείς, γιατί είναι τόσο φρικτό- απλά μαχαίρωσε βάναυσα. Αυτή απλά κάθεται εκεί. Είναι λοιπόν κακοί άνθρωποι. Πρέπει να είμαστε σε θέση να το αντιμετωπίσουμε. Αν δεν το αντιμετωπίσουμε, δεν έχουμε χώρα», δήλωσε ο Τραμπ, μετά την κυκλοφορία του βίντεο από κάμερα ασφαλείας που δείχνει τη δολοφονία, η οποία διαπράχθηκε από τον 34χρονο Ντεκάρλο Μπράουν Τζούνιορ.
Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης στην πρόσφατη επίθεση με πυροβολισμούς σε καθολικό σχολείο στο Μινεάπολη, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δύο παιδιών και τον τραυματισμό περισσότερων από δώδεκα, και δεσμεύτηκε να βάλει τέλος στην άσκοπη βία.
«Θα το τελειώσουμε. Και ξέρετε, όταν συμβαίνουν φρικτές δολοφονίες, πρέπει να λαμβάνουμε φρικτά μέτρα», δήλωσε ο Τραμπ, πριν κατηγορήσει την απελευθέρωση με εγγύηση χωρίς χρήματα για την υποτροπή βίαιων εγκληματιών.
«Και τα μέτρα που λαμβάνουμε είναι ανύπαρκτα - αυτή η εγγύηση χωρίς μετρητά ξεκίνησε ένα κύμα στη χώρα μας, όπου ένας δολοφόνος σκοτώνει κάποιον και το απόγευμα είναι ήδη ελεύθερος, σε πολλές περιπτώσεις, βγαίνει έξω και ξαναβγαίνει με εγγύηση χωρίς μετρητά», είπε.
Στο βίντεο από κάμερα ασφαλείας φαίνεται η Ζαρούτσκα, η οποία είχε διαφύγει στις ΗΠΑ με τη μητέρα και την αδελφή της για να γλιτώσει από τον πόλεμο στην Ουκρανία, να ασχολείται με το κινητό της.
Η δολοφονία της 23χρονης
Ξαφνικά ο 35χρονος Ντεκάρλο Μπράουν Τζούνιορ, που καθόταν πίσω από την 23χρονη Ουκρανή, φαίνεται να βγάζει ένα μαχαίρι από την τσέπη του και με αυτό να μαχαιρώνει την κοπέλα στον λαιμό.
Όπως φαίνεται στα πλάνα που δόθηκαν στη δημοσιότητα από την Charlotte Area Transit System (CATS), ο 35χρονος μετά το δολοφονικό χτύπημά του κατευθύνθηκε ατάραχος προς μια από τις πόρτες του συρμού, ενώ από το μαχαίρι του έσταζε το αίμα της 23χρονης.
Αστυνομικοί συνέλαβαν τον 35χρονο δύο λεπτά μετά την επίθεση, όταν ο συρμός σταμάτησε στον επόμενο σταθμό. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο 35χρονος δράστης δεν γνώριζε το 23χρονο θύμα του.
Παράλληλα όπως έγινε γνωστό ο 35χρονος είχε ιστορικό βίαιων επιθέσεων ενώ εμφανίζεται να αντιμετωπίζει και ψυχολογικά προβλήματα.
Όσοι γνώριζαν την Ζαρούτσκα κάνουν λόγο για μια «χαρισματική και παθιασμένη καλλιτέχνη που αγαπούσε την γλυπτική και τη σχεδίαση ρούχων» συμπληρώνοντας ότι αγαπούσε τα ζώα και συχνά φρόντιζε τα κατοικίδια των γειτόνων της.
Ειδήσεις σήμερα:
Κατέρρευσε η κυβέρνηση στη Γαλλία - Έχασε την ψήφο εμπιστοσύνης, καταθέτει την παραίτησή του ο Μπαϊρού
Τα μυστικά αίτια της ακρίβειας - Γιατί το μοσχαράκι ξεπέρασε τα €20 και πώς η ευλογιά θερίζει κοπάδια και... κτηνοτρόφους
Οι γλωσσολόγοι των γηπέδων: Τα «λαμόγια», το «πούλμαν», ο μυρωδιάς και άλλα πολλά που πέρασαν στα... λεξικά
Κατέρρευσε η κυβέρνηση στη Γαλλία - Έχασε την ψήφο εμπιστοσύνης, καταθέτει την παραίτησή του ο Μπαϊρού
Τα μυστικά αίτια της ακρίβειας - Γιατί το μοσχαράκι ξεπέρασε τα €20 και πώς η ευλογιά θερίζει κοπάδια και... κτηνοτρόφους
Οι γλωσσολόγοι των γηπέδων: Τα «λαμόγια», το «πούλμαν», ο μυρωδιάς και άλλα πολλά που πέρασαν στα... λεξικά
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα