«Την μαχαίρωσε ένας παλαβός, πρέπει να αντιμετωπίσουμε τους κακούς ανθρώπους» - Το σχόλιο Τραμπ για την άγρια δολοφονία στο Σάρλοτ

Η δολοφονία της 23χρονης

Στο βίντεο από κάμερα ασφαλείας φαίνεται η Ζαρούτσκα, η οποία είχε διαφύγει στις ΗΠΑ με τη μητέρα και την αδελφή της για να γλιτώσει από τον πόλεμο στην Ουκρανία, να ασχολείται με το κινητό της.

Ξαφνικά ο 35χρονος

, που καθόταν πίσω από την 23χρονη Ουκρανή, φαίνεται να βγάζει ένα μαχαίρι από την τσέπη του και με αυτό να μαχαιρώνει την κοπέλα στον λαιμό.

Όπως φαίνεται στα πλάνα που δόθηκαν στη δημοσιότητα από την Charlotte Area Transit System (CATS), ο 35χρονος μετά το δολοφονικό χτύπημά του κατευθύνθηκε ατάραχος προς μια από τις πόρτες του συρμού, ενώ από το

του έσταζε το αίμα της 23χρονης.

Αστυνομικοί συνέλαβαν τον 35χρονο δύο λεπτά μετά την επίθεση, όταν ο συρμός σταμάτησε στον επόμενο σταθμό.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο 35χρονος

δεν γνώριζε το 23χρονο θύμα του.

O 35χρονος δράστης της άγριας δολοφονίας στη Σάρλοτ