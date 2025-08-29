Μακελειό στη Μινεάπολη: Ταυτοποιήθηκε ο 8χρονος που σκοτώθηκε σε ένοπλη επίθεση σε καθολικό σχολείο στις ΗΠΑ
Μακελειό στη Μινεάπολη: Ταυτοποιήθηκε ο 8χρονος που σκοτώθηκε σε ένοπλη επίθεση σε καθολικό σχολείο στις ΗΠΑ
Ο πατέρας του 8χρονου καταγγέλλει τον 23χρονο δράστη ως «δειλό» και εκφράζει την ευγνωμοσύνη του προς τους ήρωες που έσωσαν άλλες ζωές - Νεκρός από την επίθεση και ένας 10χρονος
Η Μινεάπολη βρίσκεται σε κατάσταση σοκ μετά τη ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε την Τετάρτη στην Εκκλησία και το Σχολείο της Αναγγελίας, όταν ο 23χρονος Ρόμπιν Γουέστμαν άνοιξε πυρ από τα βιτρό παράθυρα της εκκλησίας κατά τη διάρκεια της επιστροφής των μαθητών στο σχολείο. Δύο νεαροί μαθητές, ο 8χρονος Φλέτσερ Μέρκελ και ένας 10χρονος, σκοτώθηκαν επί τόπου, ενώ δεκάδες άλλοι, κυρίως παιδιά, τραυματίστηκαν από τα πυρά του δράστη. Στη συνέχεια, ο δράστης έθεσε τέλος στη ζωή του.
Ο Φλέτσερ Μέρκελ, ο οποίος ήταν 8 ετών, περιγράφηκε από τον πατέρα του, Τζέσι, ως ένα παιδί γεμάτο ζωή και αγάπη για την οικογένειά του και τα αθλήματα. Σε μια συγκινητική συνέντευξη τύπου, ο πατέρας του είπε με δάκρυα στα μάτια: «Ο Φλέτσερ αγαπούσε την οικογένειά του, τους φίλους του, το ψάρεμα, το μαγείρεμα και τα αθλήματα. Το κενό που άφησε στη ζωή μας δεν θα γεμίσει ποτέ, αλλά ελπίζω με τον καιρό να βρούμε ίαση».
Ο Τζέσι Μέρκελ, εκφράζοντας την απελπισία του, αναφέρθηκε με θυμό στον δράστη της επίθεσης, αποκαλώντας τον «δειλό» και καταγγέλλοντας τη φρικαλεότητα των πράξεών του. «Πώς μπορεί ένας τέτοιος δειλός να αφαιρέσει τη ζωή του παιδιού μου;», αναρωτήθηκε ο πατέρας, επισημαίνοντας τη σημασία της αλληλεγγύης και των ηρωικών πράξεων των άλλων παρευρισκομένων στην εκκλησία, οι οποίοι κατάφεραν να περιορίσουν τις συνέπειες της τραγωδίας.
Από την επίθεση, εκτός από τους δύο νεκρούς, τραυματίστηκαν σοβαρά τουλάχιστον 18 άτομα, εκ των οποίων οι περισσότεροι ήταν παιδιά ηλικίας 6 έως 15 ετών. Εννέα από αυτούς εξακολουθούν να νοσηλεύονται, με τουλάχιστον έναν να βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Οι τοπικές αρχές δήλωσαν ότι ο δράστης, ο οποίος φέρεται να ήταν τρανσέξουαλ, χρησιμοποίησε πυροβόλο όπλο για να επιτεθεί αδιάκριτα στους αθώους μαθητές και καθηγητές της εκκλησίας.
Στη σκηνή του εγκλήματος, οι αρχές εντόπισαν τρία φυσίγγια από καραμπίνα, 116 σφαίρες από τουφέκι και μία σφαίρα από πιστόλι, η οποία φαίνεται να παρουσίασε βλάβη και να έχει εγκλωβιστεί στην κάνη. Αυτά τα ευρήματα ενισχύουν τις υποθέσεις ότι η επίθεση ήταν καλά προγραμματισμένη και εκτελέστηκε με μεγάλη ακρίβεια.
Η αστυνομία προσπαθεί ακόμα να επικοινωνήσει με τη μητέρα του δράστη, Mary Grace Westman, η οποία εργαζόταν στο σχολείο και μέχρι στιγμής δεν έχει ανταποκριθεί στις προσπάθειες των αρχών να την προσεγγίσουν για περισσότερες πληροφορίες.
Η αστυνομία τόνισε ότι η ταχύτητα με την οποία η εκκλησία κλείδωσε τις πόρτες κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας έπαιξε κρίσιμο ρόλο στην αποτροπή περισσότερων θυμάτων, καθώς οι πόρτες έκλεισαν αμέσως μόλις ξεκίνησε η επίθεση, εμποδίζοντας τον δράστη να εισέλθει.
Οι μαθητές που επέζησαν της φρικιαστικής επίθεσης περιέγραψαν τις τρομακτικές στιγμές. Πολλοί κρύφτηκαν κάτω από τις κερκίδες ή έτρεξαν να κρυφτούν στο υπόγειο της εκκλησίας, προσπαθώντας να αποφύγουν τα πυρά. Ορισμένοι ανέφεραν ότι δεν άκουσαν κραυγές, αλλά μόνο έναν περίεργο σιωπηλό θόρυβο, καθώς ο Γουέστμαν εκφόρτωσε 116 σφαίρες πριν στρέψει το όπλο στον εαυτό του.
Ο Τόμας Κλέμοντ, προσωρινός διευθύνων σύμβουλος του κύριου νοσοκομείου τραυμάτων της Μινεάπολης, Hennepin Healthcare, δήλωσε σε ότι στο νοσοκομείο νοσηλεύονται εννέα ασθενείς που τραυματίστηκαν στους πυροβολισμούς.
'Please remember Fletcher for the person he was and not the act that ended his life:' Fletcher Merkel, 8, was one of two children killed in the Minneapolis Catholic school mass shooting. Here's the heartbreaking public statement his dad, Jessie, delivered the next day. pic.twitter.com/zJOePYOks9— NewsChannel 5 (@NC5) August 28, 2025
Ο δράστης είχε εμμονή με τις δολοφονίες παιδιώνΟ Ρόμπιν Γουέστμαν, ο οποίος πραγματοποίησε την επίθεση στην Εκκλησία και το Σχολείο της Αναγγελίας στη Μινεάπολη, φαίνεται ότι είχε εμμονή με την ιδέα του να σκοτώνει παιδιά, όπως δείχνει το συγγραφικό του έργο, σύμφωνα με την αστυνομία της Μινεσότα. Ο δράστης, ο οποίος είχε φοιτήσει και στο σχολείο, δεν φαίνεται να είχε προσωπικές διαφορές ή καταγγελίες που να εξηγούν την επίθεση, καθώς οι αρχές δεν έχουν εντοπίσει συγκεκριμένα αίτια για την καταστροφή.
