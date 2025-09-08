Η Γαλλία και πάλι μπροστά στο πιο κρίσιμο «σταυροδρόμι» – Τι θα ψηφίσουν τα κόμματα στην Γαλλική Εθνοσυνέλευση

Ξεκίνησε στις 16:00 η κρίσιμη συνεδρίαση - Ο Πρωθυπουργός της Γαλλίας, Φρανσουά Μπαϊρού παίρνει ένα πολιτικό ρίσκο και ζητά τη στήριξη των Γάλλων βουλευτών για να περάσει ένας από τους πιο σημαντικούς για το «μέλλον της χώρας» προϋπολογισμούς