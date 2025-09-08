Η Γαλλία και πάλι μπροστά στο πιο κρίσιμο «σταυροδρόμι» – Τι θα ψηφίσουν τα κόμματα στην Γαλλική Εθνοσυνέλευση
Η Γαλλία και πάλι μπροστά στο πιο κρίσιμο «σταυροδρόμι» – Τι θα ψηφίσουν τα κόμματα στην Γαλλική Εθνοσυνέλευση
Ξεκίνησε στις 16:00 η κρίσιμη συνεδρίαση - Ο Πρωθυπουργός της Γαλλίας, Φρανσουά Μπαϊρού παίρνει ένα πολιτικό ρίσκο και ζητά τη στήριξη των Γάλλων βουλευτών για να περάσει ένας από τους πιο σημαντικούς για το «μέλλον της χώρας» προϋπολογισμούς
Ξεκίνησε λίγο μετά τις τέσσερις (ώρα Ελλάδος) στη Γαλλική εθνοσυνέλευση η κρίσιμη – μία ακόμη για να είμαστε απόλυτα ακριβείς – ολομέλεια του Κοινοβουλίου της χώρας. Ο Πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού που έχει αναλάβει τα ινία του «Εξαγώνου» μετά από διαβουλεύσεις μηνών αλλά και κινήσεις στο προσκήνιο και το παρασκήνιο του Εμανουέλ Μακρόν πριν από σχεδόν έναν χρόνο θέτει την τύχη της Κυβέρνησής του στην κρίση του συνόλου των βουλευτών της χώρας.
Ο Γάλλος Πρωθυπουργός μάλιστα όπως ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα σε μία σειρά διαγγελμάτων δεν θα κάνει χρήση του άρθρου 49.3 που του δίνει το δικαίωμα να περάσει νομοσχέδιο χωρίς την ψήφισή του από το Κοινοβούλιο αλλά επικαλείται το άρθρο 49.1 το οποίο εναποθέτει την απόφαση και την ευθύνη στα χέρια του συνόλου των Γάλλων βουλευτών.
Ο Μπαϊρού προβαίνει στη συγκεκριμένη κίνηση παίρνοντας ένα σημαντικό – ακόμη και για τους πολιτικούς του αντιπάλους – πολιτικό ρίσκο. Ο Πρωθυπουργός της Γαλλίας ζητά στήριξη για να περάσει ένας από τους πιο σημαντικούς για το «μέλλον της χώρας» - όπως σημειώνει και ο ίδιος – προϋπολογισμούς. Ο Μπαϊρού ισχυρίζεται πως εάν το 2026 η χώρα δεν περικόψει περί τα 44 δισεκατομμύρια ευρώ δεν θα υπάρχει επιστροφή, καθώς το δημόσιο χρέος της θα «πνίξει» τόσο την ανάπτυξη όσο και τις όποιες επενδύσεις.
- Η Ανυπότακτη Γαλλία (71 βουλευτές) θα καταψηφίσει, σύμφωνα με τον συντονιστή της, Μανουέλ Μπομπάρ
- Το Γαλλικό Κομμουνιστικό Κόμμα (17 βουλευτές) θα καταψηφίσει, σύμφωνα με τον εκπρόσωπό του, Λεόν Ντεφοντέν
- Το Σοσιαλιστικό Κόμμα (66 βουλευτές) θα καταψηφίσει, σύμφωνα με τον πρώτο γραμματέα του, Ολιβιέ Φορ. Ωστόσο, οι σοσιαλιστές βουλευτές πρέπει να συνεδριάσουν ώστε να καταλήξουν σε κοινή στάση, χωρίς να αποκλείουν αλλαγή θέσης εφόσον η κυβέρνηση «αναθεωρήσει» τον προϋπολογισμό
- Οι Οικολόγοι (38 βουλευτές) θα ψηφίσουν «κατά», σύμφωνα με τη γενική γραμματέα τους, Μαρί Τοντελιέ
- Ο Εθνικός Συναγερμός (123 βουλευτές) θα ψηφίσει «κατά», σύμφωνα με τη Μαρίν Λεπέν, πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας
Η Ένωση των Δεξιών για τη Δημοκρατία (15 βουλευτές) θεωρεί «αδιανόητο» να δώσει ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση Μπαϊρού, σύμφωνα με τον πρόεδρό της, Ερίκ Σιοτί, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζει αν θα καταψηφίσει ή θα απόσχει.
Οι τέσσερις ομάδες του λεγόμενου «κοινού κορμού», που αριθμούν συνολικά 207 βουλευτές, δεν έχουν όλες εκφράσει επίσημα τη θέση τους, αν και αναμένεται κατά πλειοψηφία να στηρίξουν την κυβέρνηση Μπαϊρού:
- Η ομάδα «Μαζί για τη Δημοκρατία» (Renaissance, 91 βουλευτές) ανακοίνωσε διά του προέδρου της Γκαμπριέλ Ατάλ στις 27 Αυγούστου ότι θα υπερψηφίσει την εμπιστοσύνη
Πώς θα ψηφίσουν όμως οι Γάλλοι βουλευτές και ποιο είναι το μέλλον της Κυβέρνησης;Οι τέσσερις ομάδες της Αριστεράς και οι δύο ομάδες της άκρας Δεξιάς, που συνολικά διαθέτουν 330 έδρες (57%) από τις 574 που έχουν καλυφθεί μέχρι σήμερα, έχουν ξεκαθαρίσει ότι θα καταψηφίσουν την ψήφο εμπιστοσύνης. Αναλυτικά:
- Το MoDem (36 βουλευτές) αναμένεται λογικά να στηρίξει τον Φρανσουά Μπαϊρού, που προέρχεται από τις τάξεις του
- Η ομάδα Horizons (34 βουλευτές) δεν έχει ακόμη γνωστοποιήσει την απόφασή της
Η «Ρεπουμπλικανική Δεξιά» (49 βουλευτές) δεν θα ψηφίσει ομοιόμορφα: ο πρόεδρος της ομάδας, Λοράν Βοκιέ, ανακοίνωσε ότι παραχωρεί «ελευθερία ψήφου» στους βουλευτές του. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του κόμματος «Οι Ρεπουμπλικάνοι» και νυν υπουργός Εσωτερικών, Μπρουνό Ρεταγιό, κάλεσε σε στήριξη της κυβέρνησης.
Όσον αφορά τους είκοσι τρεις βουλευτές της ομάδας «Ελευθερίες, Ανεξάρτητοι, Υπερπόντιες περιοχές και Επικράτειες», έχουν «ελάχιστες πιθανότητες» να ψηφίσουν εμπιστοσύνη, σύμφωνα με τον Σαρλ ντε Κουρσόν, μία από τις βασικές τους προσωπικότητες.
Τέλος, οι έντεκα ανένταχτοι βουλευτές δεν έχουν κομματική πειθαρχία. Πρώην μακρονιστές, διάφοροι δεξιοί, «αποχωρήσαντες» από τον Εθνικό Συναγερμό… αναμένεται να μοιράσουν τις ψήφους τους ανάμεσα στο «υπέρ», το «κατά» και την αποχή.
Ο Γάλλος Πρόεδρος θα έχει από σήμερα το απόγευμα για ακόμη μία φορά στα χέρια του – τέταρτη- την παραίτηση της Κυβέρνησης της χώρας του και θα πρέπει να επιλέξει πως θα πορευτεί σε μία χώρα που από τη μία τα δικά του δημοσκοπικά είναι σε ιστορικό χαμηλό και από την άλλη η «δεξαμενή» για νέο πρόθυμο να αναλάβει το βαρύ καθήκον είναι επίσης στον «πάτο».
Ο Μακρόν σύμφωνα με πολιτικούς αναλυτές είναι σε διαρκείς επαφές ειδικά με πρόσωπα από τους Σοσιαλιστές οι οποίοι αν και συνέπραξαν με τον Μελανσόν προκειμένου να ανατρέψουν το προβάδισμα της Ακροδεξιάς στις βουλευτικές εκλογές έναν – περίπου- χρόνο πριν στη συνέχεια διαχώρισαν τις θέσεις τους και αποτέλεσαν μία από τις βασικές αιτίες για να μην επιλέξει τελικώς ο Γάλλος Πρόεδρος – ο Μακρόν το επικαλέστηκε ως επιχείρημα – Πρωθυπουργό από το «στρατόπεδο» των νικητών…
Δύσκολα ο Γάλλος Πρόεδρος θα επιλέξει να διαλύσει τη Βουλή και στείλει τη Γαλλία ξανά στις κάλπες αλλά καλό είναι να περιμένουμε το δικό του διάγγελμα και τις αποφάσεις, καθώς ο ίδιος είχε ανατρέψει όλες τις προβλέψεις έναν χρόνο πριν – ακριβώς μετά τις ευρωεκλογές και τη σαρωτική νίκη της Ακροδεξιάς… Δεδομένα το φθινόπωρο που έρχεται θα είναι πέρα από «θερμό» και κρίσιμο για το «Εξάγωνο» μία χώρα που ιστορικά όταν βρίσκεται σε κρίση αργά ή γρήγορα συμπαρασύρει σε αυτή και την υπόλοιπη Ευρώπη.
Αξίζει αντί επιλόγου να σημειωθεί πως στην 5η Γαλλική Δημοκρατία σε ψήφο εμπιστοσύνης με τη χρήση του άρθρου 49.1 έχουν προχωρήσει 31 Κυβερνήσεις και καμία δεν «έπεσε» μετά το πέρας της διαδικασίας.
Η επόμενη ημέρα και οι αριθμοίΕκτός συγκλονιστικού απρόοπτου, ο Φρανσουά Μπαϊρού οδεύει προς αρνητικό αποτέλεσμα, το οποίο θα τον υποχρεώσει να εγκαταλείψει το Ματινιόν μετά από λίγο περισσότερο από οκτώ μήνες στην εξουσία.
