Le Figaro: Μήνυμα Μακρόν ενόψει της ψήφου εμπιστοσύνης - «Συνεργαστείτε με τους Σοσιαλιστές όχι με την Ακροδεξιά»

Κλείσιμο

Ενόψει της επικείμενης ψήφου εμπιστοσύνης – την 8η Σεπτεμβρίου – ο Γάλλος πρόεδροςπροσπαθεί να κάνει ό,τι είναι δυνατόν να ανατραπεί η κυβέρνηση του, αναζητώντας μία πολιτική λύση της τελευταίας στιγμής.Σύμφωνα με πληροφορίες που παρέθεσε η Le Figaro, ο αρχηγός του γαλλικού κράτους κάλεσε τους ηγέτες των κομμάτων που εκπροσωπούν τον κοινό πυρήνα της κυβέρνησης στοτην Τρίτη, όπως αποκάλυψε η εφημερίδα.Συγκεκριμένα, ο Μακρόν, φέρεται να προέτρεψε τους ηγέτες της κυβερνητικής παράταξηςκαι άλλα κόμματα, εξαιρουμένων του LFI και την Εθνική Συσπείρωση (RN), «για να διευρύνουν» τη βάση του ενόψει της ψήφου εμπιστοσύνης που ζήτησε ο Μπαϊρού «και, ενδεχομένως, μετά».Αναλυτικότερα, προσκάλεσε τον πρωθυπουργό σε γεύμα, μαζί με τους Εντουάρ Φιλίπ (Horizons), Γκαμπριέλ Ατάλ (Renaissance) και Μπρούνο Ρεταλιέ, (Les Républicains), μεταξύ άλλων, προκειμένου να συζητήσουν «την επόμενη μέρα» ενόψει της ψήφου εμπιστοσύνης του Μπαϊρού.Για τον πρόεδρο, ο κοινός πυρήνας έχει «καθήκον υπευθυνότητας και σταθερότητας» και ζήτησε από τους ηγέτες των κομμάτων να «συνεργαστούν με τους Σοσιαλιστές, την Ανεξάρτητη και Εργατική Αριστερά (LIOT) και άλλες πολιτικές δυνάμεις όπως οι Πράσινοι και οι Κομμουνιστές».«Όλοι οι συμμετέχοντες στο γεύμα τάχθηκαν κατά της διάλυσης», πρόσθεσε η ίδια πηγή… Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τους είπε ότι έχουν καθήκον ευθύνης και σταθερότητας», ανέφερε η ίδια πηγή.Η Μαρίν Λεπέν και ο Ζορντάν Μπαρντέλα, το εθνικιστικό κόμμα των οποίων κατέχει τις περισσότερες έδρες στην Εθνοσυνέλευση και οι δημοσκοπήσεις προβλέπουν ότι θα τερματίσει πρώτο στον αρχικό γύρο των πρόωρων εκλογών, έχουν καταστήσει σαφές ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από την πτώση της κυβέρνησης.Το ίδιο έχει κάνει και η Αριστερά, επίσης μια ισχυρή δύναμη στην κάτω βουλή του κοινοβουλίου, υπονοώντας ότι οι μέρες του Μπαϊρού ως πρωθυπουργού είναι μετρημένες, όπως ανέφερε τηλεγράφημα του Bloomberg.