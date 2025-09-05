Η πρώτη επένδυση της ΕΤΕπ σε εταιρεία ανάπτυξης υποδομών και δικτύου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Μία κίνηση που επιταχύνει την ηλεκτροκίνηση σε Ελλάδα και Κύπρο.
Politico: Ο Μακρόν εξετάζει την άμεση αντικατάσταση του Μπαϊρού αν δεν εξασφαλίσει την ψήφο εμπιστοσύνης
Politico: Ο Μακρόν εξετάζει την άμεση αντικατάσταση του Μπαϊρού αν δεν εξασφαλίσει την ψήφο εμπιστοσύνης
Θέλει να έχει βρει τον διάδοχο του Μπαϊρού πριν από τις 18 Σεπτεμβρίου, όταν προγραμματίζονται μεγάλες απεργίες από τα μεγαλύτερα συνδικάτα της χώρας
Η γαλλική κυβέρνηση, υπό τον πρωθυπουργό Φρανσουά Μπαϊρού, είναι πιθανό να μην καταφέρει να εξασφαλίσει ψήφο εμπιστοσύνης την προσεχή Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου.
Ο Εμανουέλ Μακρόν θέλοντας να ανταποκριθεί άμεσα σε ένα τέτοιο σενάριο, θέλει να έχει βρει τον διάδοχο του Μπαϊρού πριν από τις 18 Σεπτεμβρίου, όταν προγραμματίζονται μεγάλες απεργίες από τα μεγαλύτερα συνδικάτα της χώρας, σύμφωνα με το Politico.
Συγκεκριμένα, η απεργία της 18ης Σεπτεμβρίου, αναμένεται να παραλύσει τα δίκτυα συγκοινωνιών της Γαλλίας, καθώς θα συμμετάσχουν συνδικάτα σιδηροδρομικών, ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας και προσωπικού της Air France. Αναμένονται επίσης κινητοποιήσεις από δημοσίους υπαλλήλους, μεταξύ αυτών και δάσκαλοι.
Ένας υπουργός δήλωσε στο Politico ότι η κυβέρνηση πρέπει να έχει νέο πρωθυπουργό εγκαίρως, ώστε «να μπορέσει κάποιος να αντιμετωπίσει τα συνδικάτα στις 18 Σεπτεμβρίου».
Σχετικά με το πρόσωπο που μπορεί να αναλάβει τα ηνία ως ο επόμενος πρωθυπουργός της Γαλλίας, το Politico αναφέρει ως πιθανά τα ονόματα του υπουργού Ενόπλων Δυνάμεων Σεμπαστιάν Λεκορνί, του υπουργού Δικαιοσύνης Ζεράλντ Νταρμανέν, της υπουργού Εργασίας Κατρίν Βοτρίν και του ΥΠΟΙΚ Ερίκ Λομπάρντ.
Ο Εμανουέλ Μακρόν θέλοντας να ανταποκριθεί άμεσα σε ένα τέτοιο σενάριο, θέλει να έχει βρει τον διάδοχο του Μπαϊρού πριν από τις 18 Σεπτεμβρίου, όταν προγραμματίζονται μεγάλες απεργίες από τα μεγαλύτερα συνδικάτα της χώρας, σύμφωνα με το Politico.
Συγκεκριμένα, η απεργία της 18ης Σεπτεμβρίου, αναμένεται να παραλύσει τα δίκτυα συγκοινωνιών της Γαλλίας, καθώς θα συμμετάσχουν συνδικάτα σιδηροδρομικών, ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας και προσωπικού της Air France. Αναμένονται επίσης κινητοποιήσεις από δημοσίους υπαλλήλους, μεταξύ αυτών και δάσκαλοι.
Ένας υπουργός δήλωσε στο Politico ότι η κυβέρνηση πρέπει να έχει νέο πρωθυπουργό εγκαίρως, ώστε «να μπορέσει κάποιος να αντιμετωπίσει τα συνδικάτα στις 18 Σεπτεμβρίου».
Σχετικά με το πρόσωπο που μπορεί να αναλάβει τα ηνία ως ο επόμενος πρωθυπουργός της Γαλλίας, το Politico αναφέρει ως πιθανά τα ονόματα του υπουργού Ενόπλων Δυνάμεων Σεμπαστιάν Λεκορνί, του υπουργού Δικαιοσύνης Ζεράλντ Νταρμανέν, της υπουργού Εργασίας Κατρίν Βοτρίν και του ΥΠΟΙΚ Ερίκ Λομπάρντ.
Ειδήσεις σήμερα:
Πουλάει τρέλα ο Καμμένος για τα ηχητικά - «Με παίρνουν 500 άτομα τη μέρα, του έκανα πλάκα» λέει για τη νέα συνομιλία με τον μαφιόζο της Κρήτης
Αιμομιξία στην Κύπρο: 14χρονος έκανε σεξ με την αδελφή του και διακινούσε τα βίντεο με τις συνευρέσεις
Sicario: Ποιος είναι ο 18χρονος τραγουδιστής με τη μάσκα που εμφανίστηκε στη συναυλία για τον Στέλιο Καζαντζίδη
Πουλάει τρέλα ο Καμμένος για τα ηχητικά - «Με παίρνουν 500 άτομα τη μέρα, του έκανα πλάκα» λέει για τη νέα συνομιλία με τον μαφιόζο της Κρήτης
Αιμομιξία στην Κύπρο: 14χρονος έκανε σεξ με την αδελφή του και διακινούσε τα βίντεο με τις συνευρέσεις
Sicario: Ποιος είναι ο 18χρονος τραγουδιστής με τη μάσκα που εμφανίστηκε στη συναυλία για τον Στέλιο Καζαντζίδη
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα