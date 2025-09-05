Politico: Ο Μακρόν εξετάζει την άμεση αντικατάσταση του Μπαϊρού αν δεν εξασφαλίσει την ψήφο εμπιστοσύνης
Εμανουέλ Μακρόν Κυβέρνηση Φρανσουά Μπαϊρού

Politico: Ο Μακρόν εξετάζει την άμεση αντικατάσταση του Μπαϊρού αν δεν εξασφαλίσει την ψήφο εμπιστοσύνης

Θέλει να έχει βρει τον διάδοχο του Μπαϊρού πριν από τις 18 Σεπτεμβρίου, όταν προγραμματίζονται μεγάλες απεργίες από τα μεγαλύτερα συνδικάτα της χώρας

Politico: Ο Μακρόν εξετάζει την άμεση αντικατάσταση του Μπαϊρού αν δεν εξασφαλίσει την ψήφο εμπιστοσύνης
Η γαλλική κυβέρνηση, υπό τον πρωθυπουργό Φρανσουά Μπαϊρού, είναι πιθανό να μην καταφέρει να εξασφαλίσει ψήφο εμπιστοσύνης την προσεχή Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου.

Ο Εμανουέλ Μακρόν θέλοντας να ανταποκριθεί άμεσα σε ένα τέτοιο σενάριο, θέλει να έχει βρει τον διάδοχο του Μπαϊρού πριν από τις 18 Σεπτεμβρίου, όταν προγραμματίζονται μεγάλες απεργίες από τα μεγαλύτερα συνδικάτα της χώρας, σύμφωνα με το Politico.

Συγκεκριμένα, η απεργία της 18ης Σεπτεμβρίου, αναμένεται να παραλύσει τα δίκτυα συγκοινωνιών της Γαλλίας, καθώς θα συμμετάσχουν συνδικάτα σιδηροδρομικών, ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας και προσωπικού της Air France. Αναμένονται επίσης κινητοποιήσεις από δημοσίους υπαλλήλους, μεταξύ αυτών και δάσκαλοι.

Ένας υπουργός δήλωσε στο Politico ότι η κυβέρνηση πρέπει να έχει νέο πρωθυπουργό εγκαίρως, ώστε «να μπορέσει κάποιος να αντιμετωπίσει τα συνδικάτα στις 18 Σεπτεμβρίου».

Σχετικά με το πρόσωπο που μπορεί να αναλάβει τα ηνία ως ο επόμενος πρωθυπουργός της Γαλλίας, το Politico αναφέρει ως πιθανά τα ονόματα του υπουργού Ενόπλων Δυνάμεων Σεμπαστιάν Λεκορνί, του υπουργού Δικαιοσύνης Ζεράλντ Νταρμανέν, της υπουργού Εργασίας Κατρίν Βοτρίν και του ΥΠΟΙΚ Ερίκ Λομπάρντ.

