Θύματα του Έπσταϊν στο Καπιτώλιο: «Ξέρουμε τα ονόματα» - Πίεση στην κυβέρνηση Τραμπ για διαφάνεια
Θύματα του Έπσταϊν στο Καπιτώλιο: «Ξέρουμε τα ονόματα» - Πίεση στην κυβέρνηση Τραμπ για διαφάνεια
Απαιτούν την δημοσιοποίηση όλων των εγγράφων που σχετίζονται με την υπόθεση
Θύματα του Τζέφρι Έπσταϊν συγκεντρώθηκαν στο Καπιτώλιο για μια συνέντευξη Τύπου, απαιτώντας μεγαλύτερη διαφάνεια από την κυβέρνηση Τραμπ και την δημοσιοποίηση όλων των εγγράφων που σχετίζονται με την υπόθεση.
Αν και η κυβέρνηση Τραμπ έχει δημοσιεύσει χιλιάδες σελίδες εγγράφων που σχετίζονται με τον Έπσταϊν, οι κατήγοροι του επισημαίνουν ότι παραμένουν ακόμα αδημοσίευτα πολλά σημαντικά έγγραφα. Η Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων δημοσίευσε περισσότερες από 30.000 σελίδες εγγράφων μετά από κλήτευση του Αυγούστου και οι βουλευτές επανέφεραν τα αιτήματα για πλήρη αποκάλυψη καθώς ορισμένα θύματα προετοιμάζονται να μιλήσουν δημόσια. Τα έγγραφα, τα οποία περιλαμβάνουν εκατοντάδες εικόνες από δικαστικά έγγραφα και βίντεο, περιείχαν πολλές καταθέσεις και δημοσιευμένα αρχεία που είχαν ήδη κυκλοφορήσει μέσω δικαστικών διαδικασιών και δημόσιων αποκαλύψεων.
Η Λίζα Φίλιπς, θύμα του Έπσταϊν, δήλωσε ότι μαζί με άλλα θύματα σχεδιάζουν να συντάξουν τη δική τους λίστα από κακοποιητές από τον κύκλο του αμαρτωλού χρηματιστή, μετά την άρνηση της κυβέρνησης Τραμπ να παραδεχτεί την ύπαρξη μιας «λίστας πελατών» του Έπσταϊν. «Γνωρίζουμε τα ονόματα. Πολλοί από εμάς κακοποιηθήκαμε από αυτούς» δήλωσε.
Από την πλευρά της, η Τζες Μίκαελς, δήλωσε: «Για 27 χρόνια πίστευα ότι ήμουν η μόνη που βιάστηκε από τον Τζέφρι Έπσταϊν. Αυτό είναι το πραγματικό πρόσωπο της δύναμης: επιζώντες ενωμένοι και αρνούμενοι να αγνοηθούν».
Την ίδια ώρα, η μεταφορά της Γκίσλεϊν Μάξγουελ, συνεργάτιδας του Τζέφρι Έπσταϊν και καταδικασμένης για κακοποίηση, σε φυλακή χαμηλής ασφαλείας έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από θύματα της υπόθεσης. Η Άνι Φάρμερ, μία από τα θύματα, δήλωσε ότι ήταν συγκλονισμένη όταν έμαθε την είδηση μέσω των ΜΜΕ και επισημαίνει ότι η μεταφορά αυτή φαίνεται να παρακάμπτει τις σοβαρές συνέπειες των εγκλημάτων της.
Η Ανουσκά Ντε Γεωργίου, άλλο ένα θύμα του Έπσταϊν, εξέφρασε την οργή της λέγοντας ότι η μεταφορά της Μάξγουελ σε φυλακή χαμηλής ασφαλείας είναι κάτι που μοιάζει με «κατασκήνωση διακοπών». Αυτή η γυναίκα κακοποίησε παιδιά, δήλωσε και πρόσθεσε ότι η Μάξγουελ ήταν «παρούσα σε κάποιες από τις δικές μου κακοποιήσεις από τα χέρια του Τζέφρι Έπσταϊν».
«Η Γκίσλεϊν Μάξγουελ μεταφέρθηκε σε κατασκήνωση διακοπών»
