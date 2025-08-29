Μερτς: Ο πόλεμος στην Ουκρανία θα μπορούσε να διαρκέσει ακόμη πολλούς μήνες
Ο Γερμανός καγκελάριος διαβεβαίωσε ότι οι σύμμαχοι του Κιέβου είναι έτοιμοι να συνεχίσουν την παροχή βοήθειας - «Δεν θα εγκαταλείψουμε την Ουκρανία»
Ο πόλεμος στην Ουκρανία «θα μπορούσε να διαρκέσει ακόμη πολλούς μήνες», εκτίμησε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, που διαβεβαίωσε ότι οι σύμμαχοι του Κιέβου θα συνεχίσουν την παροχή βοήθειας.
Έχοντας δίπλα του τον Γάλλο πρόεδρο, ο Μερτς ανέφερε: «Ο πόλεμος αυτός θα μπορούσε να διαρκέσει ακόμη πολλούς μήνες. Εμείς θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να προετοιμαστούμε γι’ αυτό. Είμαστε έτοιμοι». Επίσης, σημείωσε ότι η ο συνασπισμός των προθύμων είναι προτεραιότητα Γαλλίας και Γερμανίας.
Για τον καγκελάριο, οι περίπου 30 σύμμαχοι, κυρίως Ευρωπαίοι, της Ουκρανίας που έχουν συγκροτηθεί υπό αυτή την ονομασία είναι «έτοιμοι, σε ευρεία συναίνεση, να βοηθήσουν την Ουκρανία με πολύ συγκεκριμένο τρόπο».
«Δεν θα εγκαταλείψουμε την Ουκρανία», πρόσθεσε ακόμη ο Μερτς στο τέλος του γαλλογερμανικού υπουργικού συμβουλίου.
Οι Ευρωπαίοι επέστρεψαν από ένα ταξίδι στον Λευκό Οίκο δηλώνοντας ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν συμφώνησε, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας με τον Ντόναλντ Τραμπ, να συναντήσει τον Ουκρανό ηγέτη Βολοντίμιρ Ζελένσκι εντός των δύο επόμενων εβδομάδων.
Ο Πούτιν «δεν έχει τη βούληση να συναντήσει τον Ζελένσκι»
Ωστόσο, ο επικεφαλής της γερμανικής κυβέρνησης διαπίστωσε ότι «δεν υπάρχει προφανώς καμιά βούληση εκ μέρους του προέδρου Πούτιν να συναντήσει τον πρόεδρο Ζελένσκι», καθώς ο Ρώσος ηγέτης «έθεσε προϋποθέσεις που είναι απολύτως απαράδεκτες».
Εάν ο αρχηγός του ρωσικού κράτους δεν συναντήσει τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι έως τη Δευτέρα όπως έχει ζητήσει ο Ντόναλντ Τραμπ, «αυτό θα σημαίνει ότι ο πρόεδρος Πούτιν θα έχει εξαπατήσει τον πρόεδρο Τραμπ», δήλωσε ο Μακρόν.
«Θα συζητήσουμε ξανά την προσεχή εβδομάδα για πώς θα προχωρήσουμε», πρόσθεσε ο Μερτς.
