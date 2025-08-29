Δούκας: Δεν θα κάνουμε πίσω - Υπουργεία: Η απόφαση του δήμου για τη Β. Όλγας δεν παράγει έννομα αποτελέσματα
Τα υπουργεία Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Μεταφορών τονίζουν ότι η απόφαση του δήμου «δεν παράγει έννομα αποτελέσματα» - Για λαϊκισμό κατηγορεί τον Δούκα ο Μπακογιάννης - Η ανάπλαση από την Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων έως τα σημερινά έργα στον δρόμο
«Πόλεμο» στα τρία υπουργεία, που με κοινή τους ανακοίνωση διαμήνυσαν ότι η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για τη χρήση της β. Όλγας «δεν παράγει έννομα αποτελέσματα», κηρύσσει ο δήμος Αθηναίων, δηλώνοντας ότι δεν πρόκειται να κάνει πίσω. Μάλιστα, καταλογίζει σκοπιμότητες στα τρία υπουργεία υπέρ του προηγούμενου δημάρχου.
Ωστόσο, η συζήτηση για τον χαρακτήρα και τη λειτουργικότητα της λεωφόρου βασιλίσσης Όλγας πάει σχεδόν είκοσι χρόνια πίσω: Ο τότε αρμόδιος φορέας, η Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων Αθήνας ΑΕ (ΕΑΧΑ) είχε κάνει μελέτη για τον δρόμο που όμως έμεινε στα συρτάρια. Πλέον αποτελεί το αντικείμενο της μεγαλύτερης έως τώρα κόντρας ανάμεσα στον πρώην και τον νυν δήμαρχο της Αθήνας, με τρία υπουργεία να συντάσσονται εμμέσως πλην σαφώς στο πλευρό του κ.Μπακογιάννη, μετά την απόφαση που ελήφθη από τη δημοτική Αρχή Δούκα, με την οποία επέρχονται αλλαγές στη χρήση του δρόμου από τα αυτοκίνητα. Ο δήμος απαντώντας στα τρία υπουργεία διαμηνύει ότι δεν θα κάνει πίσω και ο πόλεμος φουντώνει!
Με την κοινή τους ανακοίνωση, τα υπουργεία Περιβάλλοντος, Πολιτισμού και Μεταφορών- Υποδομών διαμηνύουν στον δήμο Αθηναίων ότι η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου δεν παράγει έννομα αποτελέσματα. Με άλλα λόγια, δεν μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη. Παράλληλα, ο πρώην δήμαρχος Κώστας Μπακογιάννης κατηγορεί τον κ.Δούκα για «κωλοτούμπα» και λαϊκισμό, υπενθυμίζοντας δηλώσεις του διαδόχου του, σύμφωνα με τις οποίες τα ΙΧ δεν είχαν θέση στη Β. Όλγας. Ο δήμαρχος Αθηναίων απαντά ότι ο δρόμος θα αποδοθεί σε χρήση για όλους και όχι για λίγους.
Το συγκεκριμένο έργο βρίσκεται πλέον στο στάδιο της ολοκλήρωσής του- αναμένεται να έχει τελειώσει στις αρχές Νοεμβρίου. Στη διάρκεια των εργασιών για την ανάπλαση της περιοχής, που βρίσκεται εντός του ιστορικού κέντρου της πρωτεύουσας, έχουν έρθει στο φως σημαντικές αρχαιότητες. Όταν περίπου στα μέσα της προηγούμενης δεκαετίας, καταργήθηκε ο ΕΑΧΑ, το αρχείο του φορέα και όσες μελέτες είχαν γίνει ασχέτως σταδίου ολοκλήρωσής τους, πέρασαν στον δήμο της Αθήνας. Οι μελέτες για την β. Όλγας ανασύρθηκαν από τη διοίκηση Μπακογιάννη, εκσυγχρονίστηκαν, ολοκληρώθηκαν και έλαβαν τις αναγκαίες εγκρίσεις από τα συναρμόδια υπουργεία, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Μεταφορών. Το έργο, το 2020, δημοπρατήθηκε βάσει των εγκεκριμένων μελετών που προέβλεπαν να γίνει πεζόδρομος με την εξαίρεση μιας λωρίδας για την εξυπηρέτηση των μέσων μεταφοράς (τρόλεϊ, τραμ, λεωφορεία), αλλά και για την εξυπηρέτηση των παρόδιων χρηστών προς το Ζάππειο.
Όπως επισημαίνουν πηγές της σημερινής δημοτικής αρχής δεν προβλέπεται πουθενά και δεν υπάρχει ΦΕΚ που να χαρακτήριζει αμιγώς πεζόδρομο τη β. Όλγας. Σ’ αυτή τη βάση, ο δήμος προχώρησε σε νέα κυκλοφοριακή μελέτη, βάσει της οποίας αποφασίστηκε ο δρόμος να γίνει ήπιας κυκλοφορίας και να επιτρέπεται η κίνηση όλων των οχημάτων από β. Κωνσταντίνου – β.Όλγας- Αμαλίας προς Σύνταγμα και από β. Όλγας δεξιά προς Αρδηττού. Πηγές του δήμου Αθηναίων υποστηρίζουν ότι βάσει της νέας μελέτης η επιβάρυνση στους οδικούς άξονες με αυτή τη ρύθμιση θα μειωθεί κατά 20%, ενώ θα ακολουθήσουν και άλλες παρεμβάσεις στην ευρύτερη περιοχή των Στύλων του Ολυμπίου Διός.
«Αυτή τη στιγμή στην β. Όλγας υπάρχει τρόλεϊ και τραμ. Τι είχε προδιαγραφεί να γίνει από τον κ. Μπακογιάννη; Να μπαίνουν αυτοκίνητα στη λωρίδα του τραμ, από την Αμαλίας να μπαίνουν στη λωρίδα του τραμ, να πηγαίνουν να παίζουν τένις στην αντισφαίριση και μετά να φεύγουν από την Αρδηττού», υποστήριξε στην εισήγησή του, στο πρόσφατο δημοτικό συμβούλιο ο κ.Χάρης Δούκας και πρόσθεσε: «Τι είπαμε εμείς; Δεν είναι δυνατόν να ρωτάς, «Παίζεις τένις; Μπαίνεις στην Β. Όλγας - Δεν παίζεις τένις; Δεν μπαίνεις» και είπαμε, θα μπαίνουν τα αμάξια δεξιά και θα κάνουν ξανά δεξιά στην Αρδηττού. Τι άλλο είχε η μελέτη του κ. Μπακογιάννη; Είχε το εξής απίθανο. Προσέξτε, έχει σημασία. Κατεβαίνουμε τη Β. Κωνσταντίνου και κάνουμε δεξιά στην Β. Όλγας, στο τρόλεϊ. Είχε αμάξια το σχέδιο του κ. Μπακογιάννη, είχε δρόμο ήπιας κυκλοφορίας. Θα πήγαιναν στο Ζάππειο, θα έπιναν καφέ στην «Αίγλη» και μετά, προσέξτε τι είχε το σχέδιο, θα έβγαιναν από το Ζάππειο από χωματόδρομο δίπλα στον Φωκιανό, στην Ηρώδου Αττικού. Και μας είπαν όλοι είναι τρελό λάθος, είναι έγκλημα να κάνουν βόλτες σε χωματόδρομο μέσα στο Ζάππειο τα αμάξια, μας είπαν «Καλύτερα οδηγήστε τα στην ευθεία, έτοιμος είναι ο δρόμος, να βγουν στην Αμαλίας». Αυτές είναι οι 2 παρεμβάσεις που κάναμε, οι οποίες είναι παρεμβάσεις κοινής λογικής».
Ο κ.Μπακογιάννης πάντως, κατηγόρησε για «λαϊκισμό» και «κωλοτούμπα» τον κ.Δούκα, λέγοντας ότι πρώτα λοιδώρησε και στη συνέχεια υιοθέτησε το έργο στη β. Όλγας.
Τρία Υπουργεία ενώνονται για να υπερασπιστούν τον ηττημένο των εκλογών κ. Μπακογιάννη, εις βάρος των πολιτών.— Haris Doukas (@h_doukas) August 29, 2025
Με μια πρωτοφανή πρακτική αγνοούν τη βούληση των πολιτών και της ευρύτερης πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας.
Πριν 5 χρόνια ο κ. Μπακογιάννης στo πλαίσιo… pic.twitter.com/bH43G2XzDP
Πλέον, η μάχη μεταφέρεται από την αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου, αφού ο κ.Δούκας πρέπει να αντιμετωπίσει τις ενστάσεις των τριών συναρμόδιων υπουργείων, που συμπυκνώνονται στη φράση «οι αποφάσεις του δήμου Αθηναίων δεν παράγουν έννομο αποτέλεσμα» και καλούν τον δήμο να τηρήσει τις εγκεκριμένες μελέτες και αποφάσεις.
Τα τρία υπουργεία, στην κοινή τους ανακοίνωση, αναφέρουν:
Τα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού, Υποδομών και Μεταφορών επισημαίνουν ότι προτεινόμενες παρεμβάσεις στον εγκεκριμένο τρόπο λειτουργίας της οδού Βασιλίσσης Όλγας προϋποθέτουν εκ νέου αποφάσεις των αρμόδιων υπηρεσιών των συναρμόδιων Υπουργείων.
Η οδός Βασιλίσσης Όλγας βρίσκεται εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου της Αθήνας, ενώ κατά τη διάρκεια του εν εξελίξει έργου της ανάπλασης έχουν αποκαλυφθεί σημαντικές αρχαιότητες, οι οποίες συντηρούνται και αναδεικνύονται. Συγχρόνως, αποτελεί κοινόχρηστο χώρο ιδιαίτερης σημασίας.
Για τον λόγο αυτό, η υλοποίηση της υφιστάμενης ανάπλασης της οδού έχει λάβει όλες τις απαιτούμενες εγκρίσεις από το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής, με την πράξη 321 της 19ης συνεδρίασης του 2021, καθώς και από το Υπουργείο Πολιτισμού, με την Απόφαση ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ03/56665/2802, όπως και με την Απόφαση 3769/14-02-2022 για λογαριασμό της «Ανάπλασης ΑΕ», που εποπτεύεται από τα συναρμόδια Υπουργεία και χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους.
Λαμβάνοντας υπόψιν τα παραπάνω, αλλά και τη διέλευση του Τραμ από την οδό, απαιτείται επιπροσθέτως και η σύμφωνη γνώμη του ΟΑΣΑ, όπως ορίζεται στο άρθρο 52 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ενώ η συμβατότητα αυτών των τροποποιήσεων με την κείμενη νομοθεσία και τις συγκοινωνιακές μελέτες αποτελεί αντικείμενο ελέγχου των Τεχνικών Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
Επομένως, οι σχετικές πρωτοβουλίες του Δήμου Αθηναίων, όπως ανακοινώθηκαν, δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα. Ο Δήμος καλείται να τηρήσει τις προβλεπόμενες από το θεσμικό πλαίσιο διαδικασίες.
Από την πλευρά του, ο δήμος Αθηναίων απάντησε:
Τρία Υπουργεία ενώνονται για να υπερασπιστούν τον ηττημένο των εκλογών κ. Μπακογιάννη, εις βάρος των πολιτών.
Με μια πρωτοφανή πρακτική αγνοούν τη βούληση των πολιτών και της ευρύτερης πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας.
Πριν 5 χρόνια ο κ. Μπακογιάννης στo πλαίσιo του καταστροφικού «Μεγάλου Περίπατου», έκλεισε την Βασιλίσσης Όλγας με δήθεν επίκληση του Covid. Σχεδίασε τη μετατροπή του σε «privé» δρόμο για τους χρήστες του γηπέδου τένις στην περιοχή και για τους θαμώνες του καφέ του Ζαππείου.
Τότε κανένας Υπουργός δε μίλησε.
Σήμερα παριστάνουν τους «θεματοφύλακες του νόμου» για να μπλοκάρουν τον Δήμο Αθηναίων.
Τους υπενθυμίζουμε ότι η Βασ. Όλγας ανήκει στους πολίτες και όχι στις πολιτικές σκοπιμότητες.
Ο Δήμος Αθηναίων δε θα κάνει πίσω.
