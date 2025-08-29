Χιλιάδες επιλογές προϊόντων για κάθε τάξη, ηλικία και γούστο, αλλά και μοναδικές υπηρεσίες πληρωμής και παράδοσης
Αποκαλύφθηκε χρονοκάψουλα της πριγκίπισσας Νταϊάνα: Από τηλεόραση τσέπης μέχρι... CD της Kylie Minogue
Η αποκάλυψη των αντικειμένων προκάλεσε συγκίνηση σε εργαζόμενους και επισκέπτες που συμμετείχαν στην τελετή
Μια χρονοκάψουλα που είχε σφραγιστεί από την πριγκίπισσα Νταϊάνα το 1991 ανασύρθηκε από το Great Ormond Street Hospital for Children στο Λονδίνο, προκειμένου να ξεκινήσουν τα έργα για τη δημιουργία νέου κέντρου καρκίνου. Η αποκάλυψη των αντικειμένων προκάλεσε συγκίνηση σε εργαζόμενους και επισκέπτες που συμμετείχαν στην τελετή.
Στην τελετή συμμετείχαν εργαζόμενοι που είτε είχαν γεννηθεί το 1991 είτε εργάζονταν ήδη στο νοσοκομείο εκείνη τη χρονιά, τιμώντας έτσι την ιστορική στιγμή.
Σύμφωνα με το νοσοκομείο, η κάψουλα περιείχε χαρακτηριστικά αντικείμενα της εποχής, όπως μια φορητή τηλεόραση τσέπης, ένα CD της Κάιλι Μινόγκ, σπόρους δέντρων, μια ηλιακά τροφοδοτούμενη αριθμομηχανή, συλλογή βρετανικών νομισμάτων, φύλλο ανακυκλωμένου χαρτιού και ένα ευρωπαϊκό διαβατήριο.
Η Τζάνετ Χολμς, ειδικός υγείας, που εργαζόταν στο GOSH το 1991, δήλωσε πως το αγαπημένο της εύρημα ήταν η φορητή τηλεόραση. «Μου ξύπνησε πολλές αναμνήσεις. Είχα αγοράσει μία παρόμοια για τον σύζυγό μου, ώστε να τη χρησιμοποιεί στα διαλείμματά του όταν οδηγούσε το πούλμαν σε όλη τη χώρα. Ήταν πολύ ακριβές τότε!» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Η πριγκίπισσα Νταϊάνα, που είχε αναλάβει το 1989 την προεδρία του νοσοκομείου, ήταν γνωστή για τις συχνές επισκέψεις της στα παιδιά που νοσηλεύονταν εκεί. Η ίδια είχε παραστεί στην τελετή σφράγισης της κάψουλας τον Μάρτιο του 1991, όταν τέθηκαν τα θεμέλια για το κτίριο Variety Club του GOSH.
Τα αντικείμενα που τοποθετήθηκαν στην κάψουλα είχαν επιλεγεί από δύο νέους, οι οποίοι είχαν κερδίσει πανεθνικό διαγωνισμό. Η πρόκληση ήταν να προτείνουν αντικείμενα που αποτύπωναν την καθημερινότητα και το πνεύμα της δεκαετίας του ’90.
Η Ροτσάνα Ρέντκαρ, κλινική συνεργάτης του νοσοκομείου, δήλωσε ενθουσιασμένη που συμμετείχε στην αποκάλυψη. «Ήταν υπέροχο να βρίσκομαι σε αυτή τη στιγμή. Είχα μόλις ενταχθεί στο GOSH έξι μήνες πριν και ήταν συναρπαστικό να λαμβάνω μέρος στην απομάκρυνση της χρονοκάψουλας, που είχε θαφτεί τη χρονιά που γεννήθηκα», σημείωσε.
