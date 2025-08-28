Αναμόρφωση των CDC προαναγγέλλει ο Κένεντι μετά την αποπομπή της επικεφαλής που δεν συμμορφωνόταν με την ατζέντα Τραμπ
Η Σούζαν Μονάρεζ, που δεν συμπλήρωσε ούτε έναν μήνα στο πόστο της, κατηγόρησε τον Κένεντι ότι προσπαθεί να τη διώξει για να ασκεί πολιτική «που θέτει σε κίνδυνο τη ζωή εκατομμυρίων Αμερικανών»
Σε ανοιχτή ρήξη βρίσκονται η αμερικανική διακυβέρνηση με τους επιστήμονες των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC), μία ημέρα μετά την αποπομπή της διευθύντριας Σούζαν Μονάρεζ.
Ο υπουργός Υγείας Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ κάλεσε τα CDC να εφαρμόζουν την ατζέντα του Ντόναλντ Τραμπ. Χθες, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι η Σούζαν Μονάρεζ, απολύθηκε επειδή «αρνήθηκε να παραιτηθεί, παρότι ενημέρωσε τον υπουργό Υγείας για την πρόθεσή της να το κάνει». Η Μονάρεζ δεν «ευθυγραμμιζόταν με την ατζέντα του προέδρου που φέρει τίτλο «Κάντε την Αμερική Υγιή Ξανά», υποστηρίζει.
Η Μονάρεζ, που δεν συμπλήρωσε ούτε μήνα στη θέση της επικεφαλής των CDC αντέδρασε αμέσως. Ειδικότερα, διέψευσε ότι παραιτείται και κατηγόρησε τον υπουργό για προσπάθεια εκδίωξής της, για να συνεχίσει να ασκεί πολιτική «που θέτει σε κίνδυνο τη ζωή εκατομμυρίων Αμερικανών».
Δικηγόροι της Μονάρεζ απέρριψαν την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου δηλώνοντας ότι η απόλυση της ήταν παράνομη. «Ως διορισμένη από τον πρόεδρο, ως αξιωματούχος με τον διορισμό της επικυρωμένο από τη Γερουσία, μόνο ο ίδιος ο πρόεδρος μπορεί να την απολύσει», έγραψαν στο Χ.
Σε άλλη ανακοίνωση τονίζουν ότι η Μονάρεζ δεν παραιτήθηκε, αλλά στοχοποιήθηκε γιατί αρνήθηκε να υποστηρίξει «αντιεπιστημονικές ντιρεκτίβες» και να απολύσει ειδικούς στον τομέα της υγείας. Ο υπουργός, πρόσθεσαν, προσπάθησε να διώξει τη διευθύντρια των CDC όταν αρνήθηκε «να βάλει σφραγίδα σε αντιεπιστημονικές και επικίνδυνες οδηγίες» του «και να διώξει ειδικούς για ζητήματα δημόσιας υγείας».
Σήμερα, ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ αρνήθηκε να σχολιάσει τις λεπτομέρειες της αποχώρησης της Μονάρεζ και τεσσάρων άλλων κορυφαίων αξιωματούχων του οργανισμού, λέγοντας ότι επρόκειτο για ζητήματα προσωπικού.
«Ο οργανισμός αντιμετωπίζει προβλήματα και πρέπει να τα διορθώσουμε και τα διορθώνουμε. Και ίσως ορισμένοι άνθρωποι δεν πρέπει να εργάζονται σε αυτόν πλέον», δήλωσε ο Κένεντι στην εκπομπή "Fox and Friends" του Fox News.
«Χρειαζόμαστε ισχυρή ηγεσία που θα αναλάβει δράση και θα είναι σε θέση να υλοποιήσει τις ευρύτερες φιλοδοξίες του προέδρου Τραμπ για αυτόν τον οργανισμό», πρόσθεσε.
Η διαμάχη τράβηξε την προσοχή του προέδρου της Επιτροπής Υγείας, Παιδείας, Εργασίας και Συντάξεων (HELP) της Γερουσίας των ΗΠΑ, Μπιλ Κάσιντι, ο οποίος δήλωσε ότι η επιτροπή θα πρέπει να αναλάβει δράση.
«Αυτές οι αποχωρήσεις υψηλού προφίλ θα απαιτήσουν εποπτεία από την Επιτροπή HELP», δήλωσε ο Κάσιντι σε ανάρτηση στο X αργά χθες Τετάρτη. Εκπρόσωποι του Κάσιντι δεν απάντησαν αμέσως σε αίτημα για σχόλιο σχετικά με τις ενέργειες που σχεδιάζει η Επιτροπή.
Η Μονάρεζ μιλά για παράνομη απόλυση
«Ο οργανισμός αντιμετωπίζει πρόβλημα»
Παραιτήθηκαν ανώτατα στελέχηΠαράλληλα, η επικεφαλής ιατρική διευθύντρια των CDC, Ντέμπρα Χόουρι, και ο διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Ανοσοποίησης και Αναπνευστικών Νόσων (NCIRD), Δημήτρης Δασκαλάκης, ανακοίνωσαν επίσης τις παραιτήσεις τους.
«Αρκετά πια», ήταν το σχόλιο του Δημήτρη Δασκαλάκη, που ανακοίνωσε μέσω X την παραίτησή του με εκτενές κείμενο στο οποίο κατήγγειλε την πίεση της νέας αμερικανικής κυβέρνησης για την κατάρτιση «πολιτικών και εγγράφων που δεν αντανακλούν την επιστημονική πραγματικότητα».
Η είδηση αποπομπής της Μονάρεζ, που ανέφερε αρχικά η Washington Post, καταγράφεται με φόντο τις δραστικές μεταβολές στην εμβολιαστική πολιτική των ΗΠΑ, με αποφάσεις του Ρόμπερτ Κένεντι του νεότερου. Παράλληλα, αμερικανικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι κι άλλοι αξιωματούχοι ανακοίνωσαν την παραίτησή τους.
Αλλαγές στις πολιτικές εμβολιασμού
Η αναταραχή έρχεται καθώς ο Κένεντι προβαίνει σε σαρωτικές αλλαγές στις πολιτικές εμβολιασμού από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του φέτος, συμπεριλαμβανομένης της απόλυσης των μελών της συμβουλευτικής επιτροπής εμβολιασμού των CDC και της αντικατάστασής τους με συναδέλφους ακτιβιστές κατά των εμβολίων και άλλους επιλεγμένους συμβούλους.
Χθες, οι αμερικανικές ρυθμιστικές αρχές υγείας περιόρισαν την έγκριση για ενημερωμένα εμβόλια κατά της Covid-19. Ο Κένεντι είχε προηγουμένως αποσύρει τις ομοσπονδιακές συστάσεις για εμβόλια Covid για έγκυες γυναίκες και υγιή παιδιά.
Ο Κάσιντι, ένας Ρεπουμπλικάνος γιατρός από τη Λουιζιάνα, είχε εκφράσει επιφυλακτικότητα για τις αντιεμβολιαστικές απόψεις του Κένεντι πριν ανοίξει τον δρόμο για να γίνει ο κορυφαίος αξιωματούχος υγείας της χώρας.
