Αναμόρφωση των CDC προαναγγέλλει ο Κένεντι μετά την αποπομπή της επικεφαλής που δεν συμμορφωνόταν με την ατζέντα Τραμπ

Παραιτήθηκαν ανώτατα στελέχη

Αλλαγές στις πολιτικές εμβολιασμού

Παράλληλα, η επικεφαλής ιατρική διευθύντρια των CDC,και ο διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Ανοσοποίησης και Αναπνευστικών Νόσων (NCIRD),ανακοίνωσαν επίσης τις παραιτήσεις τους.«Αρκετά πια», ήταν το σχόλιο του Δημήτρη Δασκαλάκη, που ανακοίνωσε μέσω X την παραίτησή του με εκτενές κείμενο στο οποίο κατήγγειλε την πίεση της νέας αμερικανικής κυβέρνησης για την κατάρτιση «πολιτικών και εγγράφων που δεν αντανακλούν την επιστημονική πραγματικότητα».Η είδηση αποπομπής της Μονάρεζ, που ανέφερε αρχικά η Washington Post, καταγράφεται με φόντο τις δραστικές μεταβολές στην εμβολιαστική πολιτική των ΗΠΑ, με αποφάσεις του Ρόμπερτ Κένεντι του νεότερου. Παράλληλα, αμερικανικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι κι άλλοι αξιωματούχοι ανακοίνωσαν την παραίτησή τους.Η αναταραχή έρχεται καθώς ο Κένεντι προβαίνει σε σαρωτικές αλλαγές στις πολιτικές εμβολιασμού από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του φέτος, συμπεριλαμβανομένης της απόλυσης των μελών της συμβουλευτικής επιτροπής εμβολιασμού των CDC και της αντικατάστασής τους με συναδέλφους ακτιβιστές κατά των εμβολίων και άλλους επιλεγμένους συμβούλους.Χθες, οι αμερικανικές ρυθμιστικές αρχές υγείας περιόρισαν την έγκριση για ενημερωμένα εμβόλια κατά της Covid-19. Ο Κένεντι είχε προηγουμένως αποσύρει τις ομοσπονδιακές συστάσεις για εμβόλια Covid για έγκυες γυναίκες και υγιή παιδιά.Ο Κάσιντι, ένας Ρεπουμπλικάνος γιατρός από τη Λουιζιάνα, είχε εκφράσει επιφυλακτικότητα για τις αντιεμβολιαστικές απόψεις του Κένεντι πριν ανοίξει τον δρόμο για να γίνει ο κορυφαίος αξιωματούχος υγείας της χώρας.