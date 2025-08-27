Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου καταρτίζει τους/τις εκπαιδευτικούς του αύριο, παρέχοντας τη δυνατότητα εμβάθυνσης και εξειδίκευσης σε αυτό το τόσο σημαντικό έργο που έχουν να επιτελέσουν
Γερμανία: Πέρασε νομοσχέδιο για την εισαγωγή εθελοντών στον στρατό - Η Ρωσία, η μεγαλύτερη απειλή, είπε ο Μερτς
Στόχος είναι η Γερμανία να διαθέτει «τον μεγαλύτερο συμβατικό στρατό στη συμμαχία του ΝΑΤΟ στην ευρωπαϊκή πλευρά» - Αν δεν επιτευχθεί ο στόχος των 260 χιλιάδων στρατιωτών ως το 2030, τότε μπορεί να επανέλθει η υποχρεωτική θητεία
Η γερμανική κυβέρνηση άναψε το «πράσινο φως» για νομοσχέδιο που προβλέπει τη δημιουργία ενός νέου συστήματος στρατιωτικού εθελοντισμού, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο επαναφοράς της υποχρεωτικής θητείας. Στόχος είναι η οικοδόμηση της ισχυρότερης συμβατικής στρατιωτικής δύναμης στην Ευρώπη, με φόντο τη συνεχιζόμενη απειλή από τη Ρωσία.
Την Τετάρτη, ο Φρίντριχ Μερτς προήδρευσε της πρώτης συνεδρίασης υπουργικού συμβουλίου στο κτίριο του γερμανικού υπουργείου Άμυνας έπειτα από 19 χρόνια, κατά την οποία εγκρίθηκε το νέο νομοσχέδιο. Ο Μερτς τόνισε ότι «η Ρωσία είναι και θα παραμείνει για μεγάλο διάστημα η μεγαλύτερη απειλή για την ελευθερία, την ειρήνη και τη σταθερότητα στην Ευρώπη» και υπογράμμισε πως η κυβέρνηση απαντά «με αποφασιστικότητα».
Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι στόχος είναι η Γερμανία να διαθέτει «τον μεγαλύτερο συμβατικό στρατό στη συμμαχία του ΝΑΤΟ στην ευρωπαϊκή πλευρά». Το σχέδιο, που χαρακτηρίστηκε από πολλούς ως «light θητεία», προβλέπει τον διπλασιασμό των εφέδρων σε 200.000 και την ενθάρρυνση πολλών εθελοντών να ακολουθήσουν καριέρα στον στρατό.
Βάσει του νομοσχεδίου, που θα πρέπει να εγκριθεί από το κοινοβούλιο, από το επόμενο έτος όλοι οι άνδρες 18 ετών θα λαμβάνουν υποχρεωτικά ερωτηματολόγιο αξιολόγησης της καταλληλότητας και του ενδιαφέροντός τους για στρατιωτική υπηρεσία. Οι γυναίκες μπορούν επίσης να συμμετάσχουν, αλλά σε εθελοντική βάση.
Το μέτρο έχει προκαλέσει αντιδράσεις στους κόλπους της κυβέρνησης συνεργασίας. Στελέχη του CDU/CSU, όπως ο υπουργός Εξωτερικών Γιοχάν Βάντεπουλ, εξέφρασαν αμφιβολίες για το αν η Γερμανία μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες άμυνας χωρίς την πλήρη επιστροφή της θητείας, σημειώνοντας ότι η χώρα δεν έχει χρόνο να περιμένει την αποτελεσματικότητα ενός εθελοντικού μοντέλου. Αντίθετα, το SPD εμφανίζεται αισιόδοξο ότι τα κίνητρα για τους εθελοντές – όπως υψηλός μισθός, δωρεάν μετακινήσεις με τα μέσα μεταφοράς, βοήθεια για άδεια οδήγησης και μαθήματα ξένων γλωσσών – θα προσελκύσουν τους νέους Γερμανούς.
Ο υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους (SPD) δήλωσε ότι στόχος είναι η αύξηση του συνολικού αριθμού στρατιωτών σε 260.000 μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 2030, από τους 180.000 που υπηρετούν σήμερα. «Η Bundeswehr πρέπει να μεγαλώσει. Η διεθνής κατάσταση ασφαλείας, και κυρίως η επιθετική στάση της Ρωσίας, το καθιστούν αναγκαίο», σημείωσε.
Το νομοσχέδιο προβλέπει ότι, εάν οι στόχοι στελέχωσης δεν επιτευχθούν, η κυβέρνηση μπορεί να επαναφέρει την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία, με την έγκριση του υπουργικού συμβουλίου και του κοινοβουλίου. Στο μεταξύ, έξω από το υπουργείο, μικρή ομάδα διαδηλωτών προειδοποίησε κατά της επαναφοράς της θητείας.
Merz und Pistorius bringen Wehrdienst-Gesetz auf den Weg pic.twitter.com/zI1E3fejR6— Gegenpol (@Gegenpol_) August 27, 2025
Die Bundesregierung hat das Gesetz zur Einführung eines neuen Wehrdienstes auf den Weg gebracht. Das Modell von Verteidigungsminister Pistorius beruht weitgehend auf Freiwilligkeit. Die Wehrpflicht könnte aber über kurz oder lang wieder kommen – davon geht Bundeskanzler Merz aus. pic.twitter.com/94bmTu6aZ6— Bericht aus Berlin (@ARD_BaB) August 27, 2025
