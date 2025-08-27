Γερμανία: Πέρασε νομοσχέδιο για την εισαγωγή εθελοντών στον στρατό - Η Ρωσία, η μεγαλύτερη απειλή, είπε ο Μερτς

Στόχος είναι η Γερμανία να διαθέτει «τον μεγαλύτερο συμβατικό στρατό στη συμμαχία του ΝΑΤΟ στην ευρωπαϊκή πλευρά» - Αν δεν επιτευχθεί ο στόχος των 260 χιλιάδων στρατιωτών ως το 2030, τότε μπορεί να επανέλθει η υποχρεωτική θητεία