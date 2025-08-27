Η Γαλλία σε νέα πολιτική κρίση - Προσπάθειες του Μακρόν να καθησυχάσει τις αγορές

«Σήμερα δεν απειλείται από καμία παρέμβαση, ούτε του ΔΝΤ, ούτε της ΕΚΤ», δήλωσε σήμερα ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών, σε μια προσπάθεια να κατευνάσει τις ανησυχίες - Ο Μακρόν υποστήριξε την επικείμενη διοργάνωση ψήφου εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση