Είναι ψήφος διαύγειας και υπευθυνότητας, είπε ο Μακρόν στη δίωρη συνεδρίαση του υπουργικού στη Γαλλία

ΚΟΣΜΟΣ
Γαλλία Εμανουέλ Μακρόν Φρανσουά Μπαϊρού Προϋπολογισμός

Ο Γάλλος πρόεδρος έκανε μια «επιθετική ομιλία»  στη διάρκεια του υπουργικού - Στις 8 Σεπτεμβρίου η ψηφοφορία αφορά στη διάγνωση της κατάστασης και όχι στον προϋπολογισμό, είπε η κυβερνητική εκπρόσωπος

«Είναι μια ψήφος διαύγειας και υπευθυνότητας. Δεν πρέπει να είμαστε ούτε σε άρνηση ούτε σε καταστροφισμό», δήλωσε ο Εμανουέλ Μακρόν στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου της Γαλλίας σήμερα το πρωί, σύμφωνα με πηγές που συμμετείχαν στη συνεδρίαση, σχετικά με την απόφαση του πρωθυπουργού Φρανσουά Μπαϊρού να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης.

«Καταφέραμε να εξυγιάνουμε τα δημόσια οικονομικά μεταξύ 2017 και 2019, δημιουργώντας παράλληλα θέσεις εργασίας και μειώνοντας τους φόρους. Η πρόκληση μπορεί να αντιμετωπιστεί. Πρόκειται για ψήφο επί της κατάστασης και των αρχών, όχι επί του προϋπολογισμού, και αυτό δίνει τη δυνατότητα για διαπραγματεύσεις στη συνέχεια», τόνισε ο Γάλλος πρόεδρος.

Στο μεταξύ το στίγμα της γαλλικής κυβέρνησης ενόψει της ψηφοφορίας της 8ης Σεπτεμβρίου στην Εθνοσυνέλευση, έδωσε μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου και η κυβερνητική εκπρόσωπος Σοφί Πριμά, τονίζοντας ότι το διακύβευμα δεν αφορά έναν προϋπολογισμό, αλλά μια διάγνωση για την πορεία της χώρας.

Η Πριμά δήλωσε ότι ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν βρίσκεται «σε τέλεια αλληλεπίδραση, συμφωνία και στήριξη» με την κατεύθυνση Μπαϊρού να παραχθεί περισσότερη ανάπτυξη και να υπάρξει καλύτερη διαχείριση των δημόσιων πόρων. Όπως τόνισε, το επόμενο διάστημα απαιτείται «ορθολογικοποίηση και αποφασιστικότητα».



Η κυβερνητική εκπρόσωπος ανέφερε, ακόμα, πως η κυβέρνηση σκοπεύει «να παραμείνει μαχητική μέχρι τις 8 Σεπτεμβρίου», οπότε και θα διεξαχθεί η κρίσιμη ψηφοφορία που θα κρίνει αν θα έχει μέλλον. «Είναι μια ψήφος πάνω στο διαγνωστικό και στις αρχές, δεν είναι ψήφος επί του προϋπολογισμού», υπογράμμισε, ξεκαθαρίζοντας ότι το ζητούμενο είναι να υπάρξει συμφωνία για τη διάγνωση της κατάστασης και στη συνέχεια να ανοίξει ο διάλογος για τις λύσεις.

Η Πριμά υπενθύμισε ότι η Γαλλία κατέγραψε το 2024 το υψηλότερο έλλειμμα στη ζώνη του ευρώ, μιλώντας για «ένα σπιράλ που πρέπει να σταματήσει». Στο ίδιο πλαίσιο, κάλεσε τους βουλευτές να προτάξουν το «λόγο και το αίσθημα ευθύνης» απέναντι σε κομματικές αντιπαραθέσεις. «Το διακύβευμα της 8ης Σεπτεμβρίου είναι θεμελιώδες: είμαστε έτοιμοι να δράσουμε όλοι μαζί για τη Γαλλία και τους Γάλλους; Αν αυτό το διαγνωστικό είναι κοινό, η συζήτηση θα ανοίξει σε δεύτερο χρόνο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενη στη στάση της κυβέρνησης, η πρώην εκλεγμένη με τους Ρεπουμπλικάνους σημείωσε ότι παραμένει «ανοιχτή στη συζήτηση», όπως είχε δηλώσει και ο Φρανσουά Μπαϊρού τις προηγούμενες ημέρες. «Όλα όσα βρίσκονται στο τραπέζι είναι τροποποιήσιμα και διαπραγματεύσιμα», πρόσθεσε.

Η συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου διήρκεσε σχεδόν δύο ώρες, με τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν να απευθύνει, σύμφωνα με πληροφορίες, μια «ιδιαίτερα επιθετική» ομιλία.


