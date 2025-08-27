Είναι ψήφος διαύγειας και υπευθυνότητας, είπε ο Μακρόν στη δίωρη συνεδρίαση του υπουργικού στη Γαλλία

Ο Γάλλος πρόεδρος έκανε μια «επιθετική ομιλία» στη διάρκεια του υπουργικού - Στις 8 Σεπτεμβρίου η ψηφοφορία αφορά στη διάγνωση της κατάστασης και όχι στον προϋπολογισμό, είπε η κυβερνητική εκπρόσωπος