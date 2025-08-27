Γαλλία: Η προοπτική κατάρρευσης της κυβέρνησης σαν «φύλλο φθινοπώρου» αιφνιδίασε επενδυτές, λέει η WSJ
Γαλλία: Η προοπτική κατάρρευσης της κυβέρνησης σαν «φύλλο φθινοπώρου» αιφνιδίασε επενδυτές, λέει η WSJ
«Κανένας δεν προτείνει ένα πειστικό σχέδιο για την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης, που αποτελεί ζητούμενο για τη Γαλλία και για το μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης» επισημαίνει στο editorial της η Wall Street Journal
Στην πολιτική αστάθεια που διαγράφεται στη Γαλλία, αφιέρωσε το editorial άρθρο της η Wall Street Journal, εκφράζοντας ανησυχία για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει στην οικονομία της χώρας αλλά και στην ευρύτερη ευρωπαϊκή αγορά.
Συγκεκριμένα, στο editorial της 27ης Αυγούστου, το αμερικανικό οικονομικό έντυπο επισημαίνει ότι οι επενδυτές «αιφνιδιάστηκαν από την προοπτική κατάρρευσης της κυβέρνησης, σαν φύλλο του φθινοπώρου», καθώς, παρά τα χρόνια που έχουν περάσει, «το Παρίσι εξακολουθεί να αδυνατεί να ελέγξει τον προϋπολογισμό του και την οικονομία του».
Η εφημερίδα υπογραμμίζει ότι ενδεχόμενες πρόωρες βουλευτικές εκλογές και μια νέα Εθνοσυνέλευση δεν θα ήταν απαραίτητα καθησυχαστικές για τις αγορές. Όπως σημειώνεται, «κανείς από τους πιθανούς νικητές – είτε πρόκειται για την άκρα Αριστερά είτε για τη Δεξιά – δεν δείχνει να ενδιαφέρεται για τη δημοσιονομική ισορροπία».
Το άρθρο ασκεί κριτική στις πολιτικές δυνάμεις της Γαλλίας, επισημαίνοντας ότι «κανένας δεν προτείνει ένα πειστικό σχέδιο για την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης, που αποτελεί το πιο σημαντικό ζητούμενο όχι μόνο για τη Γαλλία αλλά και για το μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης».
Το συμπέρασμα του editorial είναι εξίσου απαισιόδοξο: «Όσο κανείς δεν αναλαμβάνει αυτή την ευθύνη, οι επενδυτές μπορούν να περιμένουν ότι τα καψίματα στο στήθος θα συνεχιστούν. Όπως και οι ψηφοφόροι».
Ειδήσεις σήμερα:
Πιστοποιητικό καλοπληρωτή για ενοικίαση ακινήτου – Τι είναι και πώς θα λειτουργεί
Politico: Ο Τραμπ ξεκίνησε τον αιώνα της ταπείνωσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση - Οι ομοιότητες με την υποταγή της Κίνας στη Βρετανία
Πραξικοπηματίες μοναχοί επιχειρούν να σπάσουν τις πόρτες και να καταλάβουν τη Μονή Σινά
Συγκεκριμένα, στο editorial της 27ης Αυγούστου, το αμερικανικό οικονομικό έντυπο επισημαίνει ότι οι επενδυτές «αιφνιδιάστηκαν από την προοπτική κατάρρευσης της κυβέρνησης, σαν φύλλο του φθινοπώρου», καθώς, παρά τα χρόνια που έχουν περάσει, «το Παρίσι εξακολουθεί να αδυνατεί να ελέγξει τον προϋπολογισμό του και την οικονομία του».
Η εφημερίδα υπογραμμίζει ότι ενδεχόμενες πρόωρες βουλευτικές εκλογές και μια νέα Εθνοσυνέλευση δεν θα ήταν απαραίτητα καθησυχαστικές για τις αγορές. Όπως σημειώνεται, «κανείς από τους πιθανούς νικητές – είτε πρόκειται για την άκρα Αριστερά είτε για τη Δεξιά – δεν δείχνει να ενδιαφέρεται για τη δημοσιονομική ισορροπία».
Το άρθρο ασκεί κριτική στις πολιτικές δυνάμεις της Γαλλίας, επισημαίνοντας ότι «κανένας δεν προτείνει ένα πειστικό σχέδιο για την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης, που αποτελεί το πιο σημαντικό ζητούμενο όχι μόνο για τη Γαλλία αλλά και για το μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης».
Το συμπέρασμα του editorial είναι εξίσου απαισιόδοξο: «Όσο κανείς δεν αναλαμβάνει αυτή την ευθύνη, οι επενδυτές μπορούν να περιμένουν ότι τα καψίματα στο στήθος θα συνεχιστούν. Όπως και οι ψηφοφόροι».
Ειδήσεις σήμερα:
Πιστοποιητικό καλοπληρωτή για ενοικίαση ακινήτου – Τι είναι και πώς θα λειτουργεί
Politico: Ο Τραμπ ξεκίνησε τον αιώνα της ταπείνωσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση - Οι ομοιότητες με την υποταγή της Κίνας στη Βρετανία
Πραξικοπηματίες μοναχοί επιχειρούν να σπάσουν τις πόρτες και να καταλάβουν τη Μονή Σινά
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα