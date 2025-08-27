Έκκληση Δαμιανού στις κυβερνήσεις Ελλάδας και Αιγύπτου: «Κινδυνεύει η ζωή μου» - Βίντεο από τα χθεσινά επεισόδια στη Μονή Σινά

Κλείσιμο

Έκκληση στις κυβερνήσεις Ελλάδος και Αιγύπτου απευθύνει ο Αρχιεπίσκοπος Σινά, Φαράν και Ραϊθώ, Δαμιανός.Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ο αρχιεπίσκοπος επισημαίνει ότι απεκαταστάθη η κανονική τάξη στη Μονή Σινά με την εκδίωξη των στασιαστών. Ωστόσο όπως επισημαίνει ο ίδιος, απευθύνει έκκληση προς την κυβέρνηση της Ελλάδος αλλά και της Αιγύπτου, της οποίας είναι πολίτης, να βρεθούν στο πλευρό του γιατί όπως επισημαίνει «κινδυνεύει η ζωή του».Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα, σε οριακό σημείο βρέθηκε η κατάσταση στη Μονή Σινά, καθώς οι μοναχοί που εκδιώχθηκαν χθες μετά το αποτυχημένο πραξικόπημά τους παρέμεναν έξω από την πύλη και επιχειρούσαν να εισέλθουν εκ νέου στο εσωτερικό.Ο Αρχιεπίσκοπος Σινά Δαμιανός είχε απευθύνει έκκληση προς τις αιγυπτιακές αρχές να αναλάβουν δράση για την απομάκρυνσή τους, καταγγέλλοντας απειλές κατά της ζωής του αλλά και κινήσεις για δικαστικές ενέργειες εις βάρος του. Σύμφωνα με συνεργάτες του Αρχιεπισκόπου, εκείνος παρέμενε και παραμένει εντός της Μονής, ενώ οι στασιαστές καλούσαν συνεχώς οπαδούς και επιχειρούσαν με φωνές και πιέσεις να μπουν ξανά στο μοναστήρι. Οι ίδιες πηγές σημείωναν ότι η αιγυπτιακή αστυνομία, παρότι είχε παρουσία κοντά στον χώρο, δεν είχε παρέμβει για να τους απομακρύνει.Αντιθέτως, σύμφωνα με μαρτυρίες, αξιωματούχοι που βρέθηκαν σε επαφή με τις αρχές φέρεται να συνέστησαν στον Αρχιεπίσκοπο και την αδελφότητα να επιτρέψουν την επιστροφή των πραξικοπηματιών, κάτι που προκάλεσε έντονη ανησυχία για την ασφάλεια στο μοναστικό συγκρότημα και την ομαλή λειτουργία του.