Αναστάτωση σε πτήση για Παρίσι: Εξερράγη ελαστικό κατά την απογείωση και επέστρεψε στη Σουηδία
Από το περιστατικό δεν υπήρξε τραυματισμός - Το αεροπλάνο εκτελούσε πτήση από Στοκχόλμη για Παρίσι με 181 επιβαίνοντες
Ένα Boeing 737 της Norwegian, με 181 επιβαίνοντες, που εκτελούσε την πτήση D82046 από τη Στοκχόλμη με προορισμό το Παρίσι, πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Αρλάντα μετά από σοβαρό τεχνικό πρόβλημα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, λίγο μετά την απογείωση ακούστηκε ένας δυνατός κρότος, καθώς ένα από τα ελαστικά του αεροσκάφους εξερράγη.
Οι επιβάτες περιέγραψαν σκηνές αναστάτωσης στο εσωτερικό της καμπίνας. Η Μάγια Καρένκο, επιβάτιδα δήλωσε: «Όταν ξεκίνησε το αεροπλάνο, κουνήθηκε πάρα πολύ. Τα πόδια μου ακόμα τρέμουν. Δεν καταλάβαμε αμέσως τι είχε συμβεί, αλλά όταν προσγειωθήκαμε συνειδητοποίησα το μέγεθος του περιστατικού».
Σύμφωνα με την Daily Mail, η ίδια πρόσθεσε ότι η μητέρα και η γιαγιά της παρακολουθούσαν την πορεία της πτήσης μέσω διαδικτύου και ανησυχούσαν έντονα, ωστόσο υπογράμμισε ότι «ο πιλότος και το πλήρωμα ήταν τόσο ψύχραιμοι που με έκαναν να μην φοβηθώ εκείνη τη στιγμή».
«Το αεροσκάφος απογειώθηκε όπως είχε προγραμματιστεί» δήλωσε ένας εκπρόσωπος Τύπου της Norwegian.«Αλλά όταν βρισκόταν στον αέρα, ο πιλότος χρειάστηκε να κάνει αναστροφή και να επιστρέψει στο Αρλάντα λόγω τεχνικών προβλημάτων». Παράλληλα, εκπρόσωπος της εταιρείας τόνισε ότι «είναι δύσκολο να εκτιμηθεί η σοβαρότητα του συμβάντος, αλλά τέτοια περιστατικά είναι εξαιρετικά ασυνήθιστα και λαμβάνονται πάντοτε πολύ σοβαρά».
