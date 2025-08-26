Όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις για να μην βρεθείς την τελευταία στιγμή να ψάχνεις κάτι που δεν…βρίσκεται!
Ρωσία: Προγραμματιστής καταδικάστηκε σε 15 χρόνια φυλακής για δωρεά 500 δολαρίων σε ουκρανικό ταμείο
Την ώρα της ετυμηγορίας ο προγραμματιστής έβγαλε ένα πανό που έγραφε «Ο Πούτιν είναι μ….ς» - Παραδέχεται ότι ήθελε να βοηθήσει την Ουκρανία και γι’ αυτό έκανε τη μεταφορά
Ένοχος για προδοσία κρίθηκε από το δικαστήριο της Μόσχας ο προγραμματιστής και πρώην υπάλληλος της πλατφόρμας Yandex Σεργκέι Ίριν, που καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 15 ετών, επειδή μετέφερε 500 δολάρια στο ουκρανικό ταμείο Come Back Alive.
Τα πρώτα τρία χρόνια της ποινής του, ο Ίριν θα τα περάσει στη φυλακή, και στη συνέχεια θα μεταφερθεί σε φυλακές ύψιστης ασφαλείας. Επίσης, του επιβλήθηκε πρόστιμο ίσο με την αμοιβή του για δύο χρόνια, δηλαδή 5 εκατομμύρια ρούβλια.
Σύμφωνα με τον ρωσικό ιστότοπο Mediazona, ο Ρώσος προγραμματιστής την ώρα που ανακοινώθηκε η ετυμηγορία, αντί να σηκωθεί όρθιος έβγαλε ένα πανό που έγραφε «Ο Πούτιν είναι μ….ς» και το έδειξε στο κοινό. φυλακή υψίστης ασφαλείας
Ο Ίριν δεν αρνείται ότι σκόπιμα έκανε τη μεταφορά «για τις ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας» επειδή ήθελε να βοηθήσει την Ουκρανία. «Αυτή είναι η θέση του. Υποστηρίζει την Ουκρανία, γι' αυτό έκανε τη μεταφορά. Και συνεχίζει να την υποστηρίζει τώρα», δήλωσε ένας από τους συγγενείς του.
Ο Ίριν έκανε τη δωρεά με τη ρωσική τραπεζική του κάρτα στις 27 Φεβρουαρίου 2022, δηλαδή λίγες ημέρες μετά την έναρξη της εισβολής στην Ουκρανία. Σύντομα έφυγε από τη Ρωσία, έζησε στην Τουρκία και τη Σρι Λάνκα, αλλά επέστρεψε στην πατρίδα του τον Απρίλιο του 2024 θέλοντας να επισκεφθεί τους συγγενείς του.
Όπως επισημαίνει η ομάδα νομικής υπεράσπισης «Πέρβι Οντέλ», ο Ίριν συνελήφθη σύμφωνα με την αρχή των «συλλήψεων τύπου καρουζέλ». Αρχικά τέθηκε υπό διοικητική κράτηση, καθώς κατηγορήθηκε για χουλιγκανισμό. Κατά την έξοδό του από το ειδικό κέντρο κράτησης, συνελήφθη με την κατηγορία της προδοσίας.
«Αυτή είναι μάλλον η γλώσσα του κράτους, με την οποία επικοινωνεί με τους πολίτες», σημειώνει ο Σμιρνόφ από το «Πέρβι Οντέλ». «Δεν διώκει ένα συγκεκριμένο άτομο, αλλά με αυτές τις υποθέσεις δείχνει σε όλους τι θα συμβεί σε όσους μεταφέρουν χρήματα στην Ουκρανία».
Κατηγορούμενοι για προδοσία μπορούν να βρεθούν όσοι δώρισαν χρήματα σε μια Ουκρανή blogger, όπως η προγραμματίστρια Νίνα Σλομποτσίκοβα, η οποία καταδικάστηκε σε 12 χρόνια φυλάκισης, ή μετέφεραν χρήματα σε συγγενείς τους στην Ουκρανία ,όπως ο κάτοικος του Χαμπάροφσκ Αλεξάντερ Βέτσιρκο, ο οποίος καταδικάστηκε σε 13 χρόνια φυλάκισης.
Ο έφεδρος αντισυνταγματάρχης Βέτσιρκο κατηγορήθηκε για μεταφορά χρημάτων σε στενό συγγενή του «χρησιμοποιώντας κρυπτονομίσματα», ο οποίος, με τη σειρά του, τα δώρισε σε ένα ταμείο «που αγόρασε όπλα, πυρομαχικά, στολές και εξοπλισμό προς όφελος ουκρανικών στρατιωτικών μονάδων».
Η δωρεά έγινε λίγες ημέρες μετά τη ρωσική εισβολή
