Ρωσία: Προγραμματιστής καταδικάστηκε σε 15 χρόνια φυλακής για δωρεά 500 δολαρίων σε ουκρανικό ταμείο

Την ώρα της ετυμηγορίας ο προγραμματιστής έβγαλε ένα πανό που έγραφε «Ο Πούτιν είναι μ….ς» - Παραδέχεται ότι ήθελε να βοηθήσει την Ουκρανία και γι’ αυτό έκανε τη μεταφορά