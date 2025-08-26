Όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις για να μην βρεθείς την τελευταία στιγμή να ψάχνεις κάτι που δεν…βρίσκεται!
Προβλήματα στο Διαδίκτυο και την τηλεφωνία στη Νεβάδα λόγω «συμβάντος ασφαλείας»
Προβλήματα στο Διαδίκτυο και την τηλεφωνία στη Νεβάδα λόγω «συμβάντος ασφαλείας»
Δεν είναι σαφές πού οφείλονται τα προβλήματα στην πρόσβαση, τα οποία συνήθως οφείλονται σε δραστηριότητα χάκερ
Ο κυβερνήτης της Νεβάδας ανακοίνωσε ότι έκλεισαν πολιτειακές υπηρεσίες, ιστότοποι έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας και οι τηλεφωνικές γραμμές υπολειτουργούν, λόγω ενός αδιευκρίνιστου «συμβάντος ασφαλείας» του δικτύου.
Το γραφείο του κυβερνήτη Τζο Λομπάρντο ανέφερε στο Χ ότι ορισμένοι ιστότοποι πολιτειακών υπηρεσιών ή τηλεφωνικές γραμμές μπορεί να καθυστερούν ή να μην είναι διαθέσιμοι μέχρι να επιλυθεί το πρόβλημα.
Δεν έχει διευκρινιστεί μέχρι στιγμής πού οφείλεται το πρόβλημα. Συνήθως, τέτοιου είδους συμβάντα σχετίζονται με επιθέσεις χάκερ που ζητούν λύτρα, αφού «κλειδώσουν» το δίκτυο υπολογιστών των θυμάτων τους, προκαλώντας εκτεταμένες διακοπές.
Η Υπηρεσία Κυβερνοασφάλειας και Ασφάλειας των Υποδομών ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι «παρακολουθεί ενεργά» το συμβάν και «συνεργάζεται με την Πολιτεία της Νεβάδας για να παράσχει τη βοήθειά της».
Το πρακτορείο Reuters δεν ήταν σε θέση να επικοινωνήσει με τον ιστότοπο του κυβερνήτη και με πολλές άλλες υπηρεσίες της Νεβάδας ενώ και το FBI απέφυγε να κάνει οποιοδήποτε σχόλιο.
Το γραφείο του κυβερνήτη Τζο Λομπάρντο ανέφερε στο Χ ότι ορισμένοι ιστότοποι πολιτειακών υπηρεσιών ή τηλεφωνικές γραμμές μπορεί να καθυστερούν ή να μην είναι διαθέσιμοι μέχρι να επιλυθεί το πρόβλημα.
Δεν έχει διευκρινιστεί μέχρι στιγμής πού οφείλεται το πρόβλημα. Συνήθως, τέτοιου είδους συμβάντα σχετίζονται με επιθέσεις χάκερ που ζητούν λύτρα, αφού «κλειδώσουν» το δίκτυο υπολογιστών των θυμάτων τους, προκαλώντας εκτεταμένες διακοπές.
Η Υπηρεσία Κυβερνοασφάλειας και Ασφάλειας των Υποδομών ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι «παρακολουθεί ενεργά» το συμβάν και «συνεργάζεται με την Πολιτεία της Νεβάδας για να παράσχει τη βοήθειά της».
Το πρακτορείο Reuters δεν ήταν σε θέση να επικοινωνήσει με τον ιστότοπο του κυβερνήτη και με πολλές άλλες υπηρεσίες της Νεβάδας ενώ και το FBI απέφυγε να κάνει οποιοδήποτε σχόλιο.
Ειδήσεις σήμερα:
Η Βάλερι Ζινκ έσκισε τη δημοσιογραφική της ταυτότητα και καταγγέλλει το Reuters ότι «δικαιολογεί» τις δολοφονίες εκπροσώπων του Τύπου από το Ισραήλ
Παλλήνη: Συνέλαβαν μόνιμο υπάλληλο του δήμου για τέσσερις εμπρησμούς
Πόλεμος στην Ουκρανία: Στρατιώτης επέζησε επί πέντε μέρες με κομμένο λαιμό
Η Βάλερι Ζινκ έσκισε τη δημοσιογραφική της ταυτότητα και καταγγέλλει το Reuters ότι «δικαιολογεί» τις δολοφονίες εκπροσώπων του Τύπου από το Ισραήλ
Παλλήνη: Συνέλαβαν μόνιμο υπάλληλο του δήμου για τέσσερις εμπρησμούς
Πόλεμος στην Ουκρανία: Στρατιώτης επέζησε επί πέντε μέρες με κομμένο λαιμό
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα