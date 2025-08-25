Βίντεο: Επιβάτης στη Σιβηρία γρονθοκόπησε αεροσυνοδό επειδή δεν την άφησε να πάρει τηλέφωνο
Επιβάτης πτήσης επιτέθηκε με γροθιές σε αεροσυνοδό επειδή αρνήθηκε να της δώσει το τηλέφωνο.
Η 39χρονη γυναίκα ταξίδευε από το Νοβοσιμπίρσκ, την πιο πυκνοκατοικημένη πόλη της Σιβηρίας, προς τη Μόσχα το Σάββατο το πρωί, όταν επιτέθηκε στην αεροσυνοδό του Boeing 737.
Βίντεο απεικονίζει τη γυναίκα να τσακώνεται και στη συνέχεια να χτυπά με μανία μία αεροσυνοδό, μέχρι να παρέμβουν οι επιβάτες και το πλήρωμα, σύμφωνα με την Daily Mail.
Αιτία για το περιστατικό ήταν η άρνηση των αεροσυνοδών να χρησιμοποιήσει τηλέφωνο η επιβάτης, μόλις επτά λεπτά μετά την απογείωση της πτήσης.
Το πλήρωμα προσπάθησε να την ηρεμήσει και της έδωσε τους κανόνες συμπεριφοράς στο αεροσκάφος. Αλλά εκείνη τσαλάκωσε το έγγραφο και το πέταξε στο πρόσωπο μιας αεροσυνοδού.
Η γυναίκα, που καθόταν στη θέση 10Α, ζήτησε στη συνέχεια ένα τηλέφωνο από το προσωπικό πριν επιτεθεί στην αεροσυνοδό.
Ένας επιβάτης απομάκρυνε τη γυναίκα που φώναζε και έκλαιγε, ενώ την έδεσαν για το υπόλοιπο της πτήσης. Στο αεροδρόμιο Σερεμέτιεβο της Μόσχας την παρέλαβε μία ομάδα ταχείας επέμβασης. Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες.
