Η επίθεση στον αγωγό «Ντρούζμπα» είναι τρομοκρατική πράξη, λέει η Ζαχάροβα
Η επίθεση στο ενεργειακό δίκτυο «υπονομεύει τις στρατηγικές βάσεις και τον στρατηγικό σχεδιασμό εντός του κράτους» τόνισε
Η επίθεση των Ουκρανών κατά του αγωγού πετρελαίου «Ντρούζμπα» χαρακτηρίστηκε από την εκπρόσωπο του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, ως πράξη τρομοκρατίας.
«Αυτή η δραστηριότητα κατατάσσεται τόσο στο διεθνές όσο και στο εθνικό δίκαιο πολλών κρατών ως τρομοκρατική πράξη» τόνισε η Ζαχάροβα, υπογραμμίζοντας ότι η επίθεση στο ενεργειακό δίκτυο «υπονομεύει τις στρατηγικές βάσεις και τον στρατηγικό σχεδιασμό εντός του κράτους».
Παράλληλα, κάλεσε όλες τις χώρες να καταδικάσουν τέτοιες επιθέσεις, τονίζοντας ότι «οι επιθέσεις σε πολιτική υποδομή, ιδίως σε ενεργειακούς στόχους, πρέπει να αποδοκιμάζονται από όλους».
Επιπλέον, η Ζαχάροβα εξέφρασε την απογοήτευσή της για την έλλειψη αντίδρασης από δυτικούς αξιωματούχους οι οποίοι, σύμφωνα με την ίδια, φαίνεται να αποδέχονται τη συνέχιση των επιθέσεων από την Ουκρανία.
