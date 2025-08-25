Το μήνυμα Ερντογάν για την 954η επέτειο της Μάχης του Ματζικέρτ: Να πορευτούμε δυναμικά στον αιώνα της Τουρκίας

Ο Ερντογάν υπογράμμισε ότι η νίκη στο Ματζικέρτ αποτέλεσε όχι μόνο στρατιωτικό θρίαμβο, αλλά και τη στιγμή που οι Τούρκοι απέκτησαν μόνιμη παρουσία στην Ανατολία