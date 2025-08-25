Το μήνυμα Ερντογάν για την 954η επέτειο της Μάχης του Ματζικέρτ: Να πορευτούμε δυναμικά στον αιώνα της Τουρκίας
Μήνυμα για την 954η επέτειο της Μάχης του Ματζικέρτ έστειλε ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, χαρακτηρίζοντας τη νίκη του Σουλτάνου Αλπ Αρσλάν το 1071 ως σημείο καμπής που καθόρισε την ιστορική πορεία του τουρκικού έθνους.
Ο Ερντογάν υπογράμμισε ότι η συγκεκριμένη νίκη αποτέλεσε όχι μόνο στρατιωτικό θρίαμβο, αλλά και τη στιγμή που οι Τούρκοι απέκτησαν μόνιμη παρουσία στην Ανατολία. Όπως ανέφερε, η επικράτηση υπό τον Σουλτάνο Αλπ Αρσλάν στις 26 Αυγούστου 1071 ήταν «ένα μεγάλο σημείο καμπής που καθόρισε τη μοίρα του τουρκικού έθνους και άλλαξε την πορεία της ιστορίας».
Ο Τούρκος πρόεδρος επισήμανε ότι με το Ματζικέρτ ο τουρκικός λαός εξέφρασε την πρόθεσή του να καταστήσει τα εδάφη της Ανατολίας «αιώνια πατρίδα», βάζοντας τα θεμέλια μιας χιλιετούς ιστορικής συνέχειας.
Στο μήνυμά του τόνισε: «Η Μάχη του Ματζικέρτ δεν αποτελεί μόνο μια στρατιωτική επιτυχία, αλλά και την απαρχή μιας νέας εποχής, κατά την οποία το έθνος μας μετέφερε στην Ανατολία αξίες όπως η δικαιοσύνη, η ανεκτικότητα και η συμπόνια. Το καθήκον μας σήμερα είναι να κρατήσουμε ζωντανό το πνεύμα του Ματζικέρτ και να το παραδώσουμε στις επόμενες γενιές».
Συμπλήρωσε δε ότι η μάχη αυτή δεν πρέπει να θυμίζει μόνο έναν πόλεμο, αλλά να αναγνωρίζεται και ως «σύμβολο της αδελφοσύνης, της αγάπης για την πατρίδα και της κοινής θέλησης συνύπαρξης του τουρκικού έθνους για χίλια χρόνια».
Κλείνοντας, ο Ερντογάν υπογράμμισε: «Εμπνεόμενοι από αυτή τη μεγάλη νίκη που άνοιξε τις πύλες της Ανατολίας, οφείλουμε να πορευτούμε πιο δυναμικά στον αιώνα της Τουρκίας, να διατηρήσουμε την ενότητα και την αλληλεγγύη μας και να οδηγήσουμε το έθνος μας πιο μπροστά, σύμφωνα με τις ανάγκες της εποχής. Με αυτήν την ευκαιρία, τιμώ με σεβασμό τον Σουλτάνο Αλπ Αρσλάν και όλους τους ήρωες προγόνους μας που έγραψαν το έπος του Ματζικέρτ και εύχομαι από καρδιάς χρόνια πολλά στον λαό μας για την επέτειο της 26ης Αυγούστου».
