Νετανιάχου: Όποιος σχεδιάζει να μας επιτεθεί, θα τον χτυπήσουμε
Μπενιαμίν Νετανιάχου Χούθι Υεμένη

Νομίζω ότι ολόκληρη η περιοχή αντιλαμβάνεται τη δύναμη και την αποφασιστικότητα του Ισραήλ, δήλωσε ο ίδιος

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου παρακολούθησε από το κέντρο διοίκησης της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας στο Τελ Αβίβ τις αεροπορικές επιχειρήσεις κατά των Χούθι στην Υεμένη και τόνισε ότι η χώρα του θα συνεχίσει να πλήττει οποιονδήποτε επιχειρεί ή προετοιμάζεται να επιτεθεί.

«Όποιος μας επιτίθεται, θα τον χτυπήσουμε. Όποιος σχεδιάζει να μας επιτεθεί, θα τον χτυπήσουμε. Νομίζω ότι ολόκληρη η περιοχή αντιλαμβάνεται τη δύναμη και την αποφασιστικότητα του Ισραήλ» δήλωσε ο ίδιος.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που δόθηκε στη δημοσιότητα από το γραφείο του, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ανέφερε ότι «το τρομοκρατικό καθεστώς των Χούθι μαθαίνει με τον πιο σκληρό τρόπο ότι πληρώνει και θα συνεχίσει να πληρώνει βαρύ τίμημα για την επιθετικότητά του εναντίον του Ισραήλ». Το βίντεο δόθηκε στη δημοσιότητα λίγο μετά την ανακοίνωση πως η ΙΑF έπληξε στρατιωτικό συγκρότημα στη Σαναά, όπου βρίσκεται το προεδρικό μέγαρο της Υεμένης, καθώς και μια δεξαμενή καυσίμων και δύο σταθμούς ηλεκτροδότησης.



Από την πλευρά του, ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς υποστήριξε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις «κατέστρεψαν το προεδρικό μέγαρο των Χούθι στην Υεμένη και έπληξαν δεξαμενές καυσίμων και σταθμούς παραγωγής ενέργειας» επισημαίνοντας ότι «συνεχίζουμε να επιβάλλουμε αεροπορικό και ναυτικό αποκλεισμό και να χτυπάμε υποδομές που χρησιμοποιούνται για την προώθηση της τρομοκρατίας των Χούθι. Για κάθε πύραυλο που εκτοξεύουν κατά του Ισραήλ, οι Χούθι θα πληρώνουν πολλαπλάσιο τίμημα» τόνισε.

