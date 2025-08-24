Αεροπορική επίθεση του Ισραήλ κατά των Χούθι – Χτύπησαν δεξαμενές καυσίμων και σταθμούς παραγωγής ενέργειας
Σε απάντηση επίθεσης των ανταρτών με πύραυλο με βόμβες διασποράς
Η ισραηλινή πολεμική αεροπορία πραγματοποίησε την Κυριακή επιθέσεις στην πρωτεύουσα της Υεμένης, τη Σαναά, η οποία ελέγχεται από τους Χούθι.
Μαρτυρίες από την πόλη και οπτικό υλικό δείχνουν μια μεγάλη έκρηξη στη Σανάα.
Οι ισραηλινές δυνάμεις χτύπησαν στρατιωτικές εγκαταστάσεις κοντά στο προεδρικό μέγαρο, δεξαμενές καυσίμων και δύο σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
Την επίθεση παρακολούθησαν από το κέντρο διοίκησης των IDF στο Τελ Αβίβ ο πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου, ο υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς και ο επικεφαλής του επιτελείου Εγιάλ Ζαμίρ.
Αργότερα η τηλεόραση των Χούθι επιβεβαίωσε το χτύπημα, αν και δεν έδωσε πληροφορίες για το τι χτυπήθηκε ή αν υπάρχουν θύματα.
Οι επιθέσεις έρχονται μετά την εκτόξευση προς τους Ισραήλ από τους Χούθι, την Παρασκευή, ενός drone και ενός βαλλιστικού πυραύλου που έφερε στην κεφαλή βόμβα διασπορά προς το Ισραήλ.
Έρευνα της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας σχετικά με την επίθεση διαπίστωσε ότι, για πρώτη φορά, οι Χούθι χρησιμοποίησαν βλήμα με κεφαλή βόμβας διασποράς.
Ένα από τα βλήματα χτύπησε την αυλή ενός σπιτιού προκαλώντας ελαφρές ζημιές.
Ο στρατός αναφέρει ότι η αποτυχία να αναχαιτιστεί το βλήμα βρίσκεται υπό έρευνα και δεν σχετίζεται με τον τύπο της κεφαλής που μετέφερε ο πύραυλος.
Το Ιράν εκτόξευσε βαλλιστικούς πυραύλους με κεφαλές βόμβας διασποράς κατά του Ισραήλ τουλάχιστον δύο φορές κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου τον Ιούνιο. Οι Χούθι στη Υεμένη εφοδιάζονται από το Ιράν.
من العدوان الصهيوني الغاشم على منشآت الطاقة في صنعاء pic.twitter.com/G222gwlREI— AHMAD SLMAN (@ahmadslmanx) August 24, 2025
صنعا۽ الان #صنعاء_الان pic.twitter.com/H0XvJwP0W8— الشهراني (@lshrny114606) August 24, 2025
צופה בתקיפת מטוסי חיל האוויר בתימן מהבור בקריה, ביחד עם ראש הממשלה והרמטכ"ל pic.twitter.com/aF0RwUv0zH— ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) August 24, 2025
