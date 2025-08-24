Αποκαλύψεις για την σχέση της Γκισλέιν Μάξγουελ με τους Κλίντον: Την είχαν τιμήσει σε εκδήλωση μετά τις πρώτες καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση
Οι αποκαλύψεις του CNN έρχονται σε μια περίοδο, που η αμερικανική Δικαιοσύνη δέχεται πιέσεις για περισσότερη διαφάνεια στην υπόθεση Επστάιν - Μπιλ και Χίλαρι Κλίντον έχουν κληθεί να καταθέσουν τον ερχόμενο Οκτώβριο
Σάλο προκαλούν νέες αποκαλύψεις του CNN σχετικά με τη Γκισλέιν Μάξγουελ, τη στενή συνεργάτιδα του Τζέφρι Επστάιν, η οποία καταδικάστηκε το 2021 για διακίνηση ανηλίκων, με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση.
Σύμφωνα με φωτογραφίες, βίντεο και έγγραφα που εντόπισε το δίκτυο, η Μάξγουελ ήταν τιμώμενο πρόσωπο στο Clinton Global Initiative (CGI) τον Σεπτέμβριο του 2013, χρόνια μετά τις πρώτες δημόσιες καταγγελίες ότι στρατολογούσε και κακοποιούσε ανήλικες για λογαριασμό του Επστάιν.
Κατά τη διάρκεια γεύματος για την προστασία των ωκεανών, η Μάξγουελ αναγνωρίστηκε δημοσίως ως επικεφαλής του μη κερδοσκοπικού οργανισμού TerraMar Project που είχε ιδρύσει το 2012. Στο βίντεο που παρουσιάζει το CNN, εμφανίζεται να σηκώνεται από τη θέση της και να δέχεται το χειροκρότημα του κοινού, πλάι σε άλλους «Commitment to Action» leaders.
Το CGI θεωρείται ένα από τα πλέον προβεβλημένα φόρα διεθνούς συνεργασίας και η συμμετοχή ή αναγνώριση σε αυτό αποτελούσε σημαντικό εφαλτήριο κύρους. Η παρουσία της Μάξγουελ εκείνη την περίοδο προκαλεί ερωτήματα, αφού ήδη από το 2009 και το 2011 μεγάλα διεθνή μέσα είχαν φιλοξενήσει σοβαρές καταγγελίες εις βάρος της. Σύμφωνα με το CNN, εσωτερική αλληλογραφία συνεργατών του Μπιλ Κλίντον είχε ζητήσει ήδη από το 2011 την απομάκρυνσή της από όλες τις εκδηλώσεις που σχετίζονταν με την οικογένεια.
Ωστόσο, το 2013 η Μάξγουελ επανεμφανίστηκε στο CGI, ενισχύοντας την εικόνα της μέσω της πρωτοβουλίας TerraMar. Η ίδια συμμετείχε τα επόμενα χρόνια σε TED Talks, σε εκδηλώσεις του ΟΗΕ και του Council on Foreign Relations, καθώς και σε μέσα όπως το Bloomberg και το CNN International. Επρόκειτο, όπως εκτιμούν αναλυτές, για μια απόπειρα αποκατάστασης του προφίλ της. Το TerraMar διαλύθηκε το 2019, λίγο μετά τη σύλληψη του Επστάιν.
Εκπρόσωπος της οικογένειας Κλίντον απάντησε ότι «σε εκείνο το συνέδριο είχαν εγκριθεί περισσότερα από 600 δωρεάν διαπιστευτήρια και οι αποφάσεις λαμβάνονταν σε επίπεδο προσωπικού». Παράλληλα, διευκρίνισε πως οι Κλίντον «δεν γνώριζαν τίποτα για τα εγκλήματα του Επστάιν».
Η σχέση της Μάξγουελ με την οικογένεια Κλίντον είχε ωστόσο βάθος. Είχε παραστεί σε εκδηλώσεις ήδη από τη δεκαετία του 1990, σε ταξίδια με τον πρώην πρόεδρο και τον Επστάιν το 2002, ενώ είχε συνδιοργανώσει και συγκεντρώσεις για τη Χίλαρι Κλίντον το 2007. Ακόμη και η κόρη του ζεύγους, Τσέλσι Κλίντον, είχε φωτογραφηθεί μαζί της και την είχε καλέσει στον γάμο της το 2010.
Οι αποκαλύψεις αυτές έρχονται σε μια περίοδο όπου η αμερικανική Δικαιοσύνη δέχεται πιέσεις για περισσότερη διαφάνεια στην υπόθεση Επστάιν. Η Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής έχει καλέσει για καταθέσεις τόσο τον Μπιλ όσο και τη Χίλαρι Κλίντον τον Οκτώβριο, ενώ η μεταφορά της Μάξγουελ σε χαμηλότερης ασφαλείας φυλακή έχει προκαλέσει νέο κύμα αντιδράσεων.
Η ίδια, σε πρόσφατη κατάθεσή της, ισχυρίστηκε ότι εκείνη σύστησε τον Επστάιν στον Κλίντον και ότι «το αεροπλάνο του χρησιμοποιήθηκε χάρη σε δική της πρωτοβουλία». Επανέλαβε επίσης ότι ο πρώην πρόεδρος δεν επισκέφθηκε ποτέ το ιδιωτικό νησί του Επστάιν.
Παρά τις διαψεύσεις, το ρεπορτάζ του CNN δείχνει πώς η Μάξγουελ, ακόμη και μετά τις πρώτες βαριές καταγγελίες, εξακολουθούσε να βρίσκεται σε κύκλους εξουσίας και να αντλεί κύρος από αυτούς. Ένα στοιχείο που ενισχύει τις σκιές γύρω από τη σχέση της με την οικογένεια Κλίντον και αναζωπυρώνει τη δημόσια συζήτηση για τις διασυνδέσεις πολιτικής, φιλανθρωπίας και σκανδάλων.
