Αποκαλύψεις για την σχέση της Γκισλέιν Μάξγουελ με τους Κλίντον: Την είχαν τιμήσει σε εκδήλωση μετά τις πρώτες καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση

Οι αποκαλύψεις αυτές έρχονται σε μια περίοδο όπου η αμερικανική Δικαιοσύνη δέχεται πιέσεις για περισσότερη διαφάνεια στην υπόθεση Επστάιν. Η Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής έχει καλέσει για καταθέσεις τόσο τον Μπιλ όσο και τη Χίλαρι Κλίντον τον Οκτώβριο, ενώ η μεταφορά της Μάξγουελ σε χαμηλότερης ασφαλείας φυλακή έχει προκαλέσει νέο κύμα αντιδράσεων.Η ίδια, σε πρόσφατη κατάθεσή της, ισχυρίστηκε ότι εκείνη σύστησε τον Επστάιν στον Κλίντον και ότι «το αεροπλάνο του χρησιμοποιήθηκε χάρη σε δική της πρωτοβουλία». Επανέλαβε επίσης ότι ο πρώην πρόεδρος δεν επισκέφθηκε ποτέ το ιδιωτικό νησί του Επστάιν.Παρά τις διαψεύσεις, το ρεπορτάζ του CNN δείχνει πώς η Μάξγουελ, ακόμη και μετά τις πρώτες βαριές καταγγελίες, εξακολουθούσε να βρίσκεται σε κύκλους εξουσίας και να αντλεί κύρος από αυτούς. Ένα στοιχείο που ενισχύει τις σκιές γύρω από τη σχέση της με την οικογένεια Κλίντον και αναζωπυρώνει τη δημόσια συζήτηση για τις διασυνδέσεις πολιτικής, φιλανθρωπίας και σκανδάλων.