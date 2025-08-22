bwin και Stats Permorm ένωσαν τις δυνάμεις τους και το bwin Player Pro powered by Opta εκτοξεύει την εμπειρία του στοιχήματος
Στο φως η κατάθεση της Γκισλέιν Μάξγουελ για τον Τραμπ: Δεν τον είδα ποτέ να φέρεται ανάρμοστα
Στο φως η κατάθεση της Γκισλέιν Μάξγουελ για τον Τραμπ: Δεν τον είδα ποτέ να φέρεται ανάρμοστα
Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δημοσιοποίησε την κατάθεση της Γκισλέιν Μάξγουελ που εκτίει ποινή κάθειρξης 20 ετών σε φυλακή του Τέξας επειδή στρατολογούσε ανήλικα κορίτσια για να τα κακοποιεί ο Έπσταϊν
Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ έδωσε απόψε στη δημοσιότητα το απομαγνητοφωνημένο κείμενο καθώς και την ηχογραφημένη πρόσφατη κατάθεση που έδωσε η Γκισλέιν Μάξγουελ, η συνεργός του αποθανόντα χρηματιστή Τζέφρι Έπσταϊν, την ώρα που η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ κατηγορείται για «έλλειψη διαφάνειας» στην υπόθεση αυτήν.
«Εκτός από τα ονόματα των θυμάτων, στο κείμενο περιλαμβάνεται κάθε λέξη. Δεν διαγράφθηκε τίποτα. Τίποτα δεν κρύβεται» διαβεβαίωσε ο Τοντ Μπλανς, υψηλόβαθμο στέλεχος του υπουργείου Δικαιοσύνης που πήρε την κατάθεση από τη Μαξγουελ στα τέλη Ιουλίου.
Σύμφωνα με αυτό το κείμενο, η πρώην σύντροφος και συνεργάτιδα του Έπσταϊν είπε στον Μπλανς ότι ποτέ δεν είδε τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ σε «ανάρμοστο περιβάλλον».
«Ο πρόεδρος ουδέποτε ήταν ανάρμοστος με κανέναν», πρόσθεσε.
Η Μάξγουελ είπε επίσης ότι δεν γνωρίζει να υπάρχει κάποια «λίστα πελατών» του Έπσταϊν.
Το υπουργείο Δικαιοσύνης δέχεται πυρά από τους υποστηρικτές του ίδιου του πρόεδρου για την απόφασή του να μην δημοσιοποιήσει τους φακέλους της υπόθεσης Έπσταϊν. Ο χρηματιστής αυτοκτόνησε στη φυλακή το 2019, ενώ επρόκειτο να δικαστεί για εμπορία ανθρώπων για σεξουαλικούς σκοπούς. Ο ίδιος δήλωνε αθώος.
Η Μάξγουελ εκτίει ποινή κάθειρξης 20 ετών σε φυλακή του Τέξας επειδή στρατολογούσε ανήλικα κορίτσια για να τα κακοποιεί ο συνεργάτης της. Έχει προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο αφού η έφεσή της απορρίφθηκε.
Ειδήσεις σήμερα:
Ποιος πληρώνει και πόσο για τον πόλεμο στην Ουκρανία: Το πραγματικό κόστος για την τσέπη του Ουκρανού, του Ευρωπαίου και του Αμερικανού
Η ανατροπή της γουρούνας του Tom Greenwood στη Μύκονο - Πώς έγινε το σοβαρό ατύχημα
Τα μυστικά των Ελλήνων που ζουν χρόνια πολλά και καλά - Το προφίλ των αιωνόβιων και το προσδόκιμο ζωής ανά Περιφέρεια
«Εκτός από τα ονόματα των θυμάτων, στο κείμενο περιλαμβάνεται κάθε λέξη. Δεν διαγράφθηκε τίποτα. Τίποτα δεν κρύβεται» διαβεβαίωσε ο Τοντ Μπλανς, υψηλόβαθμο στέλεχος του υπουργείου Δικαιοσύνης που πήρε την κατάθεση από τη Μαξγουελ στα τέλη Ιουλίου.
Σύμφωνα με αυτό το κείμενο, η πρώην σύντροφος και συνεργάτιδα του Έπσταϊν είπε στον Μπλανς ότι ποτέ δεν είδε τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ σε «ανάρμοστο περιβάλλον».
«Ο πρόεδρος ουδέποτε ήταν ανάρμοστος με κανέναν», πρόσθεσε.
Η Μάξγουελ είπε επίσης ότι δεν γνωρίζει να υπάρχει κάποια «λίστα πελατών» του Έπσταϊν.
Το υπουργείο Δικαιοσύνης δέχεται πυρά από τους υποστηρικτές του ίδιου του πρόεδρου για την απόφασή του να μην δημοσιοποιήσει τους φακέλους της υπόθεσης Έπσταϊν. Ο χρηματιστής αυτοκτόνησε στη φυλακή το 2019, ενώ επρόκειτο να δικαστεί για εμπορία ανθρώπων για σεξουαλικούς σκοπούς. Ο ίδιος δήλωνε αθώος.
Η Μάξγουελ εκτίει ποινή κάθειρξης 20 ετών σε φυλακή του Τέξας επειδή στρατολογούσε ανήλικα κορίτσια για να τα κακοποιεί ο συνεργάτης της. Έχει προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο αφού η έφεσή της απορρίφθηκε.
Ειδήσεις σήμερα:
Ποιος πληρώνει και πόσο για τον πόλεμο στην Ουκρανία: Το πραγματικό κόστος για την τσέπη του Ουκρανού, του Ευρωπαίου και του Αμερικανού
Η ανατροπή της γουρούνας του Tom Greenwood στη Μύκονο - Πώς έγινε το σοβαρό ατύχημα
Τα μυστικά των Ελλήνων που ζουν χρόνια πολλά και καλά - Το προφίλ των αιωνόβιων και το προσδόκιμο ζωής ανά Περιφέρεια
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα