Νέο εκλογικό χάρτη που ευνοεί τους ίδιους ψήφισαν οι Ρεπουμπλικανοί στο Τέξας – Πανηγυρίζει ο Τραμπ
Οι Δημοκρατικοί στην Πολιτεία είχαν επιχειρήσει να μπλοκάρουν τη διαδικασία αποχωρώντας μαζικά ενώ, όταν επέστρεψαν, ο πρόεδρος του σώματος κλείδωσε την αίθουσα
Οι Ρεπουμπλικανοί βουλευτές στο Τέξας ενέκριναν τα νέα όρια των εκλογικών περιφερειών στην Πολιτεία, οι οποίοι είναι σχεδιασμένοι έτσι ώστε να δώσουν πλεονέκτημα στους ίδιους στις εκλογές του 2026 για την Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ.
Οι νέες ρυθμίσεις δημιουργούν πέντε νέες έδρες με ρεπουμπλικανική πλειοψηφία.
Το νομοσχέδιο πέρασε με 88 ψήφους υπέρ και 52 κατά. Θα σταλεί στη Γερουσία όπου αναμένεται να περάσει εύκολα και στη συνέχεια να υπογραφεί από τον κυβερνήτη, τον επίσης Ρεπουμπλικανό Γκρεγκ Άμποτ.
Αυτό συνέβη έπειτα από μια αντιπαράθεση δύο εβδομάδων, κατά την οποία οι Δημοκρατικοί εγκατέλειψαν την πολιτεία για να καθυστερήσουν την ψηφοφορία και να συσπειρώσουν όσους ήταν αντίθετοι στα σχέδια.
Με πολλούς βουλευτές εκτός της Πολιτείας δεν υπήρχε η απαραίτητη απαρτία για να προχωρήσει η ψηφοφορία. Ο κυβερνήτης είχε ζητήσει μάλιστα τη σύλληψη των Δημοκρατικών που είχαν φύγει ενώ μόλις επέστρεψαν ο πρόεδρος της Βουλής ζήτησε -καλού κακού- να κλειδωθεί η αίθουσα.
Θετικά στην ψήφιση του νομοσχεδίου αντέδρασε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τάσσεται υπέρ της αναδιαμόρφωσης των χαρτών, γράφοντας σε ανάρτησή του ότι είναι «Μεγάλη ΝΙΚΗ για τη μεγάλη πολιτεία του Τέξας!!!».
Η περίπτωση του Τέξας, όπως σημειώνει το BBC, έχει πυροδοτήσει μάχες για την αναδιαμόρφωση των εκλογικών περιφερειών σε όλες τις ΗΠΑ. Οι Ρεπουμπλικανοί έχουν εξάλλου ισχνή πλειοψηφία στη Βουλή των Αντιπροσώπων, την οποία κινδυνεύουν να χάσουν στις ενδιάμεσες εκλογές του 2026.
Παρόμοιες σκέψεις γίνονται στη Φλόριντα, τη Νέα Υόρκη, το Οχάιο και το Μισούρι, μεταξύ άλλων Πολιτειών.
Στην Καλιφόρνια, αντίθετα, γίνονται σκέψεις για αλλαγή στους χάρτες, οι οποίες θα δίνουν πλεονέκτημα στους Δημοκρατικούς και θα ακυρώνουν στην πράξη το πλεονέκτημα ψήφων από το Τέξας. Οι αλλαγές στη φιλοδημοκρατική Καλιφόρνια θα ισχύσουν μόνο αν ισχύσουν στο Τέξας.
Στην πρακτική της επαναχάραξης των ορίων των εκλογικών περιφερειών (gerrymandering) έχουν καταφύγει και τα δύο μεγάλα κόμματα. Παρά τις σφοδρές αντιρρήσεις που προκαλεί, είναι νόμιμη, εκτός αν γίνεται με φυλετικά κίνητρα.
Συνήθως οι αλλαγές γίνονται βάσει των στοιχείων της τελευταίας κάθε φορά απογραφής.
