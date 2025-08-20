Χάνουμε την υποστήριξη των νέων στη Δύση, παραδέχεται ο Νετανιάχου
Μπενιαμίν Νετανιάχου Ισραήλ γενιά Ζ

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ισχυρίστηκε ότι η αντίθεση προς το Ισραήλ που δείχνουν τα μέλη της Γενιάς Ζ οφείλεται σε μια οργανωμένη συνωμοσία

Το Ισραήλ έχει «δουλειά» να κάνει για να κερδίσει τους νέους στη Δύση, καθώς οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πτώση της υποστήριξης, παραδέχτηκε ο Μπένιαμιν Νετανιάχου, καθώς οι διαμαρτυρίες κατά των ενεργειών του Ισραήλ στη Γάζα έχουν γίνει όλο και πιο συχνές και προσελκύουν μεγάλο αριθμό νέων.

Μιλώντας στο βρετανικό podcast «Triggernometry» ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ερωτήθηκε αν το Ισραήλ θα μπορούσε να χάσει την υποστήριξη των δυτικών κυβερνήσεων όταν η Generation Z (όσοι γεννήθηκαν μεταξύ 1997 και 2012).


«Αν μου λέτε ότι πρέπει να γίνει δουλειά για τη Γενιά Ζ και σε ολόκληρη τη Δύση, ναι», απάντησε.

Πρόσθεσε, πάντως, ότι η αντίθεση προς το Ισραήλ που δείχνουν τα μέλή της Γενιάς Ζ πηγάζει από μια ευρύτερη εκστρατεία κατά της Δύσης και ισχυρίζεται ότι υπάρχει μια οργανωμένη συνωμοσία κατά του Ισραήλ και της Δύσης, αν και δεν ανέφερε ποιος βρίσκεται πίσω από αυτήν.

Πρόσφατη δημοσκόπηση της Gallup έδειξε ότι μόνο το 6% των Αμερικανών ηλικίας 18-34 ετών έχει θετική γνώμη για τον Νετανιάχου και μόλις το 9% εγκρίνει τη στρατιωτική δράση του Ισραήλ στη Γάζα.

Ο Νετανιάχου είπε στο podcast ότι ο Ντόναλντ Τραμπ «έχει αποδειχθεί εξαιρετικός φίλος του Ισραήλ, ένας εξαιρετικός ηγέτης».

«Νομίζω ότι είμαστε πολύ τυχεροί που έχουμε έναν ηγέτη στις Ηνωμένες Πολιτείες που δεν συμπεριφέρεται όπως οι Ευρωπαίοι ηγέτες, που δεν υποκύπτει σε αυτά τα πράγματα», είπε ακόμη σε μια έμμεση αναφορά στη Γαλλία και τη Βρετανία που έχουν δηλώσει ότι θα αναγνωρίσουν το παλαιστινιακό κράτος.
