Η Walmart ανακαλεί κατεψυγμένες γαρίδες που είναι μολυσμένες με ραδιενέργεια

Η Walmart ανακάλεσεπου πωλούνταν σε 13 πολιτείες, επειδή ομοσπονδιακοί υγειονομικοί αξιωματούχοι ισχυρίζονται ότι ενδέχεται να έχουν υποστεί ραδιενεργό μόλυνση.Η ομοσπονδιακή Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) ζήτησε από τη Walmart να αποσύρει τρεις παρτίδες κατεψυγμένων γαρίδων της μάρκας Great Value, αφού εντοπίστηκε το ραδιενεργό ισότοποσε εμπορευματοκιβώτια.Οι γαρίδες πωλήθηκαν σε Αλαμπάμα, Αρκάνσας, Δυτική Βιρτζίνια, Κεντάκι, Λουιζιάνα, Μισισιπή, Μισούρι, Οκλαχόμα, Οχάιο, Πενσυλβάνια, Τέξας, Τζόρτζια και Φλόριντα.Τα προϊόντα θα μπορούσαν να αποτελέσουν «πιθανό κίνδυνο για την υγεία» των ατόμων που εκτίθενται σε χαμηλά επίπεδα καισίου-137 για μεγάλο χρονικό διάστημα. Καλούν μάλιστα το κοινό που έχει αγοράσει τις γαρίδες να τις πετάξει.Ο κίνδυνος από τις ανακληθείσες γαρίδες είναι «αρκετά χαμηλός», λένε ειδικοί.Το καίσιο-137 είναι ένα, όπως συμβαίνουν σε ατομικές βόμβες, αλλά και από τη λειτουργία αντιδραστήρων και ατυχήματα. Είναι ευρέως διαδεδομένο σε όλο τον κόσμο, καθώς ίχνη βρίσκονται στο έδαφος, τα τρόφιμα και τον αέρα.Το επίπεδο που ανιχνεύθηκε στις γαρίδες ήταν. Ωστόσο, η υπηρεσία δήλωσε ότι η αποφυγή πιθανώς μολυσμένων προϊόντων θα μπορούσε να μειώσει την έκθεση σε χαμηλά επίπεδα ακτινοβολίας που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε προβλήματα υγείας με την πάροδο του χρόνου.Η FDA διερευνά αναφορές για μόλυνση με καίσιο-137 σε εμπορευματοκιβώτια και προϊόντα που επεξεργάζεται η εταιρεία PT Bahari Makmur Sejati, η οποία δραστηριοποιείται με την επωνυμία BMS Foods of Indonesia.