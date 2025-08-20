Οι εντυπωσιακές συσκευές της Aiper διαθέτουν στιβαρή κατασκευή, έξυπνες λειτουργίες και μοναδική αυτονομία.
Έρευνα για αυτοκόλλητα με το σύνθημα Free Palestine σε οχήματα Εβραίων τουριστών στη Γαλλία
Σύμφωνα με την αστυνομία, τέσσερα οχήματα είχαν σημαδευτεί με πορτοκαλί μπογιά
Μία έρευνα ξεκίνησε μετά τον εντοπισμό αυτοκόλλητων με το σύνθημα «Free Palestine» τοποθετημένων σε οχήματα που ανήκαν σε Εβραίουςτουρίστες, οι οποίοι παραθέριζαν σε έναν σταθμό στις γαλλικές Άλπεις, μετέδωσε σήμερα το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων επικαλούμενο συγκλίνουσες πηγές.
Σύμφωνα με την αστυνομία, τέσσερα οχήματα είχαν σημαδευτεί με πορτοκαλί μπογιά. Ο Νικολά Ρουμπέν, ο δήμαρχος του Σατέλ, κοντά στο Σαμονί, έκανε λόγο για πέντε οχήματα που ανήκαν σε Εβραίους τουρίστες, «που αναγνωρίζονταν λόγω της ένδυσής τους» και ήταν κυρίως βρετανικής υπηκοότητας.
«Είναι θλιβερό και απογοητευτικό», είπε στο AFP. «Είναι μια κοινότητα που δεν ζητάει τίποτα από κανέναν, που δεν ενοχλεί κανέναν, που βρίσκεται σε διακοπές».
Σε ένα δελτίο Τύπου, το Αντιπροσωπευτικό Συμβούλιο Εβραϊκών Θεσμών της Γαλλίας (Crif) στην Ωβέρνη- Ρον-Αλπ «καταγγέλλει ποταπές» ενέργειες, που διαπράχθηκαν σε ένα θέρετρο όπου παραθερίζουν συχνά εβραϊκές οικογένειες από ολόκληρο τον κόσμο.
«Αποτελούν μέρος μιας στρατηγικής που αποτελεί πλέον κοινοτοπία: να χρησιμοποιούν το πρόσχημα της «μάχης για τον παλαιστινιακό σκοπό» προκειμένου να καταφέρονται εναντίον Εβραίων, αποκλειστικά γιατί είναι Εβραίοι», καταδικάζει το περιφερειακό παράρτημα του Crif.
