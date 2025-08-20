Οι εντυπωσιακές συσκευές της Aiper διαθέτουν στιβαρή κατασκευή, έξυπνες λειτουργίες και μοναδική αυτονομία.
Η Σουηδία θα μπορούσε να συμβάλει στην ασφάλεια της Ουκρανίας, λέει ο Ουλφ Κρίστερσον
Η Σουηδία μπορεί να διαθέσει αεροπορική επιτήρηση και ναυτικούς πόρους, δήλωσε ο Σουηδός πρωθυπουργός
Ο πρωθυπουργός της Σουηδίας Ουλφ Κρίστερσον δήλωσε σήμερα ότι η χώρα του θέλει να συμβάλει στην παροχή εγγυήσεων ασφαλείας στην Ουκρανία, στο πλαίσιο μιας συμμαχίας χωρών που θα υποστηρίξουν τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.
Η Σουηδία μπορεί να διαθέσει αεροπορική επιτήρηση και ναυτικούς πόρους, ανάλογα με τις συνολικές ανάγκες και υπό τον όρο ότι είναι ασφαλές να το πράξει, δήλωσε ο Κρίστερσον στο σουηδικό δημόσιο ραδιόφωνο SR.
