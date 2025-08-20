Ένας νεκρός από την κακοκαιρία στην Ιταλία - Ισχυρές βροχές και πορτοκαλί συναγερμός στον βορρά

Οι εντυπωσιακές συσκευές της Aiper διαθέτουν στιβαρή κατασκευή, έξυπνες λειτουργίες και μοναδική αυτονομία.
Ένας 40χρονος, ο οποίος αγνοούνταν από το απόγευμα της Τρίτης στη Σικελία, εντοπίστηκε νεκρός μετά την κακοκαιρία που σαρώνει την Ιταλία. Το όχημά του παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά του ποταμού Κρίσα, ο οποίος υπερχείλισε λόγω των έντονων βροχοπτώσεων στην περιοχή Λεονφόρτε, στην επαρχία Έννα. Οι δυνάμεις διάσωσης εντόπισαν τη σορό του μετά από έρευνες που διήρκεσαν αρκετές ώρες.
Την ίδια στιγμή, τα ακραία καιρικά φαινόμενα εντείνονται στο βόρειο τμήμα της χώρας. Στο Μιλάνο, ισχυρές βροχοπτώσεις οδήγησαν τις Αρχές να κλείσουν τους δημόσιους χώρους, ενώ σε επιφυλακή παραμένουν οι υπηρεσίες λόγω της αύξησης της στάθμης του ποταμού Λάμπρο.
Σε τρεις περιφέρειες, τη Λομβαρδία, την Εμίλια Ρομάνια και τη Λιγουρία, έχει τεθεί σε ισχύ πορτοκαλί συναγερμός, με τις τοπικές Αρχές να καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις και να λαμβάνουν μέτρα αυτοπροστασίας.
Αντίθετα, στην κεντρική Ιταλία, οι καιρικές συνθήκες παραμένουν ήπιες, με τις υψηλές θερμοκρασίες να συνεχίζονται μετά το παρατεταμένο κύμα καύσωνα που προηγήθηκε.
🔵 #Maltempo Allerta arancione su parte di Lombardia e Liguria, gialla su vaste aree del Centro-Nord. Ieri forti piogge a Vercelli, Arezzo e in provincia di #Enna, dove continuano le ricerche dell'uomo finito con la sua auto in un torrente durante un nubifragio pic.twitter.com/BWe1mNnUWi— Rai Radio1 (@Radio1Rai) August 20, 2025
