Σάλος στις ΗΠΑ με τη σύλληψη και αποφυλάκιση Ισραηλινού αξιωματούχου που φέρεται να είχε κλείσει ραντεβού με 15χρονη για σεξ
Οι αμερικανικές αρχές διέψευσαν χθες Τρίτη ότι προσφέρθηκε ειδική μεταχείριση στον Τομ Αρτιόμ Αλεξάντροβιτς, που είναι επικεφαλής της εθνικής υπηρεσίας κυβερνοασφάλειας του Ισραήλ - Έχει πλέον γυρίσει στην πατρίδα του
Οι αμερικανικές αρχές διέψευσαν χθες Τρίτη ότι προσφέρθηκε ειδική μεταχείριση σε έναν υψηλόβαθμο Ισραηλινό αξιωματούχο, στον οποίο επετράπη να φύγει από τις ΗΠΑ αφού συνελήφθη στο πλαίσιο υπόθεσης σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανήλικης.
Η υπόθεση του Τομ Αρτιόμ Αλεξάντροβιτς έχει αρχίσει να προκαλεί αντιπαράθεση στις ΗΠΑ, με τις αμερικανικές αρχές να επιμένουν ότι δεν παρενέβησαν προκειμένου να αφεθεί ελεύθερος μετά τη σύλληψή του στις 6 Αυγούστου.
Αυτός ο υψηλόβαθμος αξιωματούχος, επικεφαλής της εθνικής υπηρεσίας κυβερνοασφάλειας του Ισραήλ (INCD) η οποία υπάγεται απευθείας στον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, συνελήφθη την προηγούμενη εβδομάδα κοντά στο Λας Βέγκας την ώρα που πίστευε ότι πήγαινε σε σεξουαλικό ραντεβού με ένα 15χρονο κορίτσι, στο περιθώριο συνεδρίου κυβερνοασφάλειας στο οποίο συμμετείχε.
Ο 38χρονος Ισραηλινός παγιδεύτηκε από μυστικό πράκτορα, σύμφωνα με το τοπικό μέσο 8NewsNow το οποίο επικαλέστηκε την έκθεση της αστυνομίας.
Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η αστυνομία του Λας Βέγκας στις 15 Αυγούστου, ο Αλεξάντροβιτς συνελήφθη μαζί με άλλους επτά ανθρώπους στη διάρκεια μυστικής επιχείρησης που διήρκεσε δύο εβδομάδες και είχε στόχο πρόσωπα που αναζητούσαν ανήλικους μέσω του διαδικτύου για σεξουαλική συνεύρεση.
Ο Αλεξάντροβιτς αφέθηκε ελεύθερος αφού κατέβαλε εγγύηση ύψους 10.000 δολαρίων και του ζητήθηκε να εμφανιστεί ενώπιον αμερικανικού δικαστηρίου στις 27 Αυγούστου. Στη συνέχεια επέστρεψε στο Ισραήλ.
Τουλάχιστον τέσσερις από τους συλληφθέντες κατέβαλαν αμέσως εγγύηση και αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς περιοριστικούς όρους, διευκρίνισε ο γενικός εισαγγελέας της κομητείας Κλαρκ, ο Στιβ Γούλφσον, σε συνέντευξη που παραχώρησε χθες στην τοπική εφημερίδα Las Vegas Review Journal.
Στον Αλεξάντροβιτς δεν έχουν απαγγελθεί ακόμη κατηγορίες, αλλά κινδυνεύει να κατηγορηθεί για το κακούργημα της προσέλκυσης ανηλίκου για σεξ μέσω του διαδικτύου, που επισύρει ποινή κάθειρξης 10 ετών, σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας του Λας Βέγκας της 15ης Αυγούστου.
Ωστόσο το γεγονός ότι ο Αλεξάντροβιτς μπόρεσε να φύγει από τις ΗΠΑ προκάλεσε αντιδράσεις, με πρώτη αυτή της Ρεπουμπλικάνας βουλευτή Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν.
«Θα ήταν αντισημιτικό αν φέρουμε πίσω τον εκτελεστικό διευθυντή κυβερνοασφάλειας του Νετανιάχου και τον διώξουμε στο μέγιστο βαθμό που προβλέπει ο νόμος;», έγραψε χθες στο Χ.
«Το πιο ανησυχητικό ερώτημα είναι πότε και πώς η Αμερική υποτάχθηκε τόσο στο Ισραήλ που αφήνουμε αμέσως ελεύθερο έναν παιδεραστή μετά τη σύλληψή του, με μια υπόθεση 100% αδιαμφισβήτητη βάσει στοιχείων και τον αφήνουμε να επιστρέψει σπίτι του στο Ισραήλ», πρόσθεσε η Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν.
«Θα κάναμε το ίδιο αν ήταν Μεξικανός;», διερωτήθηκε.
Απαντώντας στις αντιδράσεις, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ επεσήμανε ότι ο Αλεξάντροβιτς δεν αντιμετωπίστηκε με επιείκεια.
Ο Ισραηλινός «δεν ισχυρίστηκε ότι έχει διπλωματική ασυλία και αφέθηκε ελεύθερος από δικαστή μέχρι την εμφάνισή του ενώπιον δικαστηρίου. Οποιοσδήποτε ισχυρισμός ότι η αμερικανική κυβέρνηση παρενέβη είναι ψευδής», τόνισε στο Χ.
Εξάλλου και ο γενικός εισαγγελέας της κομητείας Κλαρκ σχολίασε ότι η απελευθέρωση του Αλεξάντροβιτς δεν ήταν κάτι ασυνήθιστο.
«Η κανονική εγγύηση για αυτή την κατηγορία είναι 10.000 δολάρια, κατά συνέπεια οποιοσδήποτε (…) μπορεί να καταβάλει αυτή την εγγύηση και να αφεθεί ελεύθερος χωρίς όρους και αυτό συνέβη σε αυτή την περίπτωση», εξήγησε ο Γούλφσον στη συνέντευξή του.
Αντίστοιχη ήταν η στάση και του δικηγόρου του Αλεξάντροβιτς ο οποίος δήλωσε στο Reuters χθες ότι «δεν υπάρχει καμία αλήθεια στους υπαινιγμούς ότι έλαβε ειδική μεταχείριση. Ούτε οι ομοσπονδιακοί ούτε οι πολιτειακοί εισαγγελείς δεν έχουν κάνει κάτι ανάρμοστο στην υπόθεση αυτή».
