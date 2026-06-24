Από 396€ για 4μελή οικογένεια με Ι.Χ. & επιστροφή, στην Οικονομική Θέση
Τρομακτικό τροχαίο μετά από κόντρες στη Νεβάδα: Ανήλικος που οδηγούσε Porsche 911 GTS «καρφώθηκε» σε φορτηγάκι, δείτε βίντεο
Τρομακτικό τροχαίο μετά από κόντρες στη Νεβάδα: Ανήλικος που οδηγούσε Porsche 911 GTS «καρφώθηκε» σε φορτηγάκι, δείτε βίντεο
Η Porsche και το Audi RS5 παραβίασαν το κόκκινο - Έξι οι τραυματίες με έναν να δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή
Τραγική κατάληξη είχε κόντρα ανάμεσα σε δύο αυτοκίνητα στο Ρίνο της Νεβάδα με ένα εξ αυτών, μια Porsche 911 GTS, να καρφώνεται σε διερχόμενο όχημα.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της τοπικής αστυνομίας, από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκαν συνολικά έξι άτομα, με έναν 84χρονο να δίνει μάχη να κρατηθεί στη ζωή.
Στο βίντεο από τη στιγμή του τροχαίου, φαίνεται η Porsche 911 GTS, η οποία κοστίζει περίπου 200.000 δολάρια, και ένα Audi RS5 να τρέχουν σε λεωφόρο, να παραβιάζουν το κόκκινο και να πέφτουν πάνω σε ένα φορτηγάκι μάρκας Toyota.
Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε και ο ανήλικος οδηγός της Porsche αλλά και ο οδηγός και ο συνοδηγό του Audi που ήταν ενήλικες.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της τοπικής αστυνομίας, από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκαν συνολικά έξι άτομα, με έναν 84χρονο να δίνει μάχη να κρατηθεί στη ζωή.
Στο βίντεο από τη στιγμή του τροχαίου, φαίνεται η Porsche 911 GTS, η οποία κοστίζει περίπου 200.000 δολάρια, και ένα Audi RS5 να τρέχουν σε λεωφόρο, να παραβιάζουν το κόκκινο και να πέφτουν πάνω σε ένα φορτηγάκι μάρκας Toyota.
Just before midnight. East Reno. McCarran and Rock Blvd.— Former Lawman (@formerlawman) June 22, 2026
A Porsche 911 GTS and an Audi RS5 are mid-race down McCarran. Both blow the red. An uninvolved Toyota pickup catches the hit.
Six people inside that pickup. All six in the hospital. An 84-year-old is fighting for his… pic.twitter.com/ZFpxFrZcQy
Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε και ο ανήλικος οδηγός της Porsche αλλά και ο οδηγός και ο συνοδηγό του Audi που ήταν ενήλικες.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα