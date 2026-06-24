Τρομακτικό τροχαίο μετά από κόντρες στη Νεβάδα: Ανήλικος που οδηγούσε Porsche 911 GTS «καρφώθηκε» σε φορτηγάκι, δείτε βίντεο

Η Porsche και το Audi RS5 παραβίασαν το κόκκινο - Έξι οι τραυματίες με έναν να δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή