ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά σε διάζωμα στην άνοδο του Κηφισού στο ύψος της Φιλαδέλφειας

Τρομακτικό τροχαίο μετά από κόντρες στη Νεβάδα: Ανήλικος που οδηγούσε Porsche 911 GTS «καρφώθηκε» σε φορτηγάκι, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
κόντρα Νεβάδα Porsche 911 Τροχαίο

Τρομακτικό τροχαίο μετά από κόντρες στη Νεβάδα: Ανήλικος που οδηγούσε Porsche 911 GTS «καρφώθηκε» σε φορτηγάκι, δείτε βίντεο

Η Porsche και το Audi RS5 παραβίασαν το κόκκινο - Έξι οι τραυματίες με έναν να δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή

Τρομακτικό τροχαίο μετά από κόντρες στη Νεβάδα: Ανήλικος που οδηγούσε Porsche 911 GTS «καρφώθηκε» σε φορτηγάκι, δείτε βίντεο
1 ΣΧΟΛΙΟ
Τραγική κατάληξη είχε κόντρα ανάμεσα σε δύο αυτοκίνητα στο Ρίνο της Νεβάδα με ένα εξ αυτών, μια Porsche 911 GTS, να καρφώνεται σε διερχόμενο όχημα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της τοπικής αστυνομίας, από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκαν συνολικά έξι άτομα, με έναν 84χρονο να δίνει μάχη να κρατηθεί στη ζωή.

Στο βίντεο από τη στιγμή του τροχαίου, φαίνεται η Porsche 911 GTS, η οποία κοστίζει περίπου 200.000 δολάρια, και ένα Audi RS5 να τρέχουν σε λεωφόρο, να παραβιάζουν το κόκκινο και να πέφτουν πάνω σε ένα φορτηγάκι μάρκας Toyota.



Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε και ο ανήλικος οδηγός της Porsche αλλά και ο οδηγός και ο συνοδηγό του Audi που ήταν ενήλικες.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Ταμείο Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ: Στήριξη και συμβουλευτική καθοδήγηση από την Εθνική Τράπεζα

Παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη και καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της διαδικασίας αίτησης, βοηθώντας τις επιχειρήσεις να επιλέξουν την κατάλληλη μορφή χρηματοδότησης, αλλά και να διαχειριστούν επιτυχώς την αίτησή τους

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης