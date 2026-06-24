Ορμούζ, πυρηνικά και παγωμένα κεφάλαια: Τα σημεία «φωτιά» στις διαπραγματεύσεις των ΗΠΑ με το Ιράν

Η Ουάσιγκτον δεν θα ανεχτεί διόδια ή τέλη στη «διεθνή» θαλάσσια οδό, τόνισε χθες ο Ρούμπιο - Σε εφαρμογή σχέδιο για την εσπευσμένη απομάκρυνση 11.000 ναυτικών που παραμένουν αποκλεισμένοι στον Κόλπο