Ρωσία και Ουκρανία αντάλλαξαν σορούς στρατιωτών - 1.000 παρέλαβε το Κίεβο, 19 η Μόσχα
Ρωσία Ουκρανία Ανταλλαγή κρατουμένων

Οι συγκεκριμένες ανταλλαγές έχουν συμφωνηθεί στις άμεσες διαπραγματεύσεις Ρωσίας - Ουκρανίας στην Κωνσταντινούπολη

Ρωσία και Ουκρανία αντάλλαξαν σορούς στρατιωτών που σκοτώθηκαν στον πόλεμο, μετέδωσε σήμερα το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS επικαλούμενο μια πηγή.

Η Μόσχα παρέδωσε τις σορούς 1.000 Ουκρανών στρατιωτών και παρέλαβε 19 σορούς δικών της στρατιωτών, αναφέρει το ειδησεογραφικό πρακτορείο.

«Σύμφωνα με τις συμφωνίες της Κωνσταντινούπολης, σήμερα παραδώσαμε 1.000 πτώματα στρατιωτών των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων στην ουκρανική πλευρά. Μας έδωσαν 19. Τα ίδια με πριν από ένα μήνα», ανέφερε ο Βλαντιμίρ Μεντίνσκι για λογαριασμό της Μόσχας.

Θυμίζεται πως στις 23 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη ο τρίτος γύρος των άμεσων διαπραγματεύσεων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας για την επίλυση του ουκρανικού ζητήματος. Μετά τη συνάντηση, τα μέρη συμφώνησαν στην ανταλλαγή όχι μόνο στρατιωτικού προσωπικού, αλλά και αμάχων.


