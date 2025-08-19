Ρωσία και Ουκρανία αντάλλαξαν σορούς στρατιωτών - 1.000 παρέλαβε το Κίεβο, 19 η Μόσχα

καιαντάλλαξαν σορούς στρατιωτών που σκοτώθηκαν στον πόλεμο, μετέδωσε σήμερα το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείοεπικαλούμενο μια πηγή.παρέδωσε τις σορούςστρατιωτών και παρέλαβεδικών της στρατιωτών, αναφέρει το ειδησεογραφικό πρακτορείο.«Σύμφωνα με τις συμφωνίες της Κωνσταντινούπολης, σήμερα παραδώσαμε 1.000 πτώματα στρατιωτών των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων στην ουκρανική πλευρά. Μας έδωσαν 19. Τα ίδια με πριν από ένα μήνα», ανέφερε ογια λογαριασμό της Μόσχας.Θυμίζεται πως στις 23 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη ο τρίτος γύρος των άμεσων διαπραγματεύσεων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας για την επίλυση του ουκρανικού ζητήματος. Μετά τη συνάντηση, τα μέρη συμφώνησαν στην ανταλλαγή όχι μόνο στρατιωτικού προσωπικού, αλλά και αμάχων.