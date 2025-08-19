Από το καρότο στο μαστίγιο ο Τραμπ με τον Ζελένσκι, του ζητά να είναι «ευέλικτος» στη διαπραγμάτευση με τον Πούτιν

«Υπάρχει ζεστασιά» - Τι είπε για τη σχέση του με τον Πούτιν

«Κάποιοι Ευρωπαίοι δεν έχουν την αίσθηση του επείγοντος» για την ειρήνη στην Ουκρανία

Ο Τραμπ δήλωσε, ακόμα, ότι υπάρχει «ζεστασιά» μεταξύ του ιδίου και του Ρώσου Προέδρουη οποία ήταν αισθητή κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους στην Άνκορατζ της Αλάσκας την περασμένη Παρασκευή. «Το είδατε όταν κατέβηκε από το αεροπλάνο του και κατέβηκα από το δικό μου, υπάρχει μια ζεστασιά που δεν μπορείτε να καταλάβετε, υπάρχει μια καλή αίσθηση... και αυτό είναι καλό, δεν είναι κακό», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.Ερωτηθείς για το χθεσινό τηλεφώνημα μεταξύ του ιδίου και του Πούτιν, το οποίο έλαβε χώρα, ενώ επτά Ευρωπαίοι ηγέτες και ο Πρόεδρος της Ουκρανίαςβρίσκονταν στο Λευκό Οίκο, ο Τραμπ είπε ότι δεν μίλησε με τον Ρώσο μπροστά στους άλλους ηγέτες, επειδή θεώρησε ότι «θα ήταν ασέβεια» προς τον Πούτιν.«Δεν το έκανα μπροστά τους, σκέφτηκα ότι θα ήταν ασέβεια προς τον πρόεδρο Πούτιν, ξέρετε ότι δεν θα το έκανα αυτό, επειδή δεν έχουν τις πιο θερμές σχέσεις και στην πραγματικότητα ο πρόεδρος Πούτιν δεν θα μιλούσε με ανθρώπους από την Ευρώπη. Εννοώ, αυτό ήταν μέρος του προβλήματος», πρόσθεσε ο πρόεδρος.Σε άλλο σημείο, ο Τραμπ δήλωσε ότι ορισμένοι Ευρωπαίοι ηγέτες δεν έχουν την ίδια αίσθηση επείγοντος όσον αφορά τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.Ερωτηθείς σχετικά με τα σχέδιά του να προσπαθήσει να οργανώσει μια διμερή συνάντηση μεταξύ του Πούτιν και του Ζελένσκι, ο Τραμπ είπε ότι ένας από τους Ευρωπαίους ηγέτες στο Λευκό Οίκο πρότεινε να συναντηθούν ξανά σε «ένα ή δύο μήνες». Δεν αποκάλυψε το όνομα του προσώπου που αναφερόταν.Ο Τραμπ απάντησε ότι μέχρι τότε θα πεθάνουν πάρα πολλοί άνθρωποι και ότι πρέπει να αρχίσουν να το σχεδιάζουν «απόψε κιόλας».«Ένας από τους κυρίους, που είναι εξαιρετικός άνθρωπος, ελπίζω να μην τον πρόσβαλα, είπε: «Λοιπόν, ας συναντηθούμε σε ένα ή δύο μήνες και θα δούμε»», είπε ο Τραμπ, περιγράφοντας προφανώς μια συνομιλία με έναν Ευρωπαίο ηγέτη. «Εγώ είπα: “Σε ένα ή δύο μήνες; Θα πεθάνουν άλλοι 40.000 άνθρωποι σε ένα ή δύο μήνες. Πρέπει να το κάνετε απόψε”. Και το έκανα, στην πραγματικότητα. Τηλεφώνησα στον Πρόεδρο Πούτιν και προσπαθώ να κανονίσω μια συνάντηση με τον Πρόεδρο Ζελένσκι».