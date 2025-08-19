Από το καρότο στο μαστίγιο ο Τραμπ με τον Ζελένσκι, του ζητά να είναι «ευέλικτος» στη διαπραγμάτευση με τον Πούτιν
Ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε ότι προσπαθεί να κλείσει το ραντεβού Πούτιν - Ζελένσκι - Δεν θα γίνουν οι «καλύτεροι φίλοι», αλλά «είναι εκείνοι που πρέπει να πάρουν τις αποφάσεις» - Ξεκαθάρισε πως οι ΗΠΑ δεν θα στείλουν στρατεύματα στην Ουκρανία
Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε ότι επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Βλαντίμιρ Πούτιν την προηγούμενη ημέρα και μετά τις επαφές στον Λευκό Οίκο. «Ελπίζω ότι η συμπεριφορά του θα είναι καλή», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ωστόσο ότι «αν όχι, τότε θα έχουμε μια δύσκολη κατάσταση... μπορεί να μην θέλει να φτάσει σε συμφωνία».
FOX NEWS ALERT: @POTUS on Ukraine-Russia peace talks: "I'm just trying to stop people from getting killed." | @FoxNews pic.twitter.com/K9giLxB9Xo— FOX & Friends (@foxandfriends) August 19, 2025
Αναφερόμενος στον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Τραμπ σημείωσε πως «ελπίζω να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει», αλλά τόνισε ότι είναι απαραίτητο να δείξει ευελιξία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Σε άλλο σημείο, τόνισε πως η Ουκρανία δεν θα έπρεπε να θέσει ποτέ στο τραπέζι ενδεχόμενο ένταξης στο ΝΑΤΟ. «Πολύ πριν από τον Πούτιν, υπήρχε ένα διαρκές «όχι» από τη Ρωσία και τη Σοβιετική Ένωση στο ΝΑΤΟ... Η Ρωσία είπε ότι δεν θέλει αντίπαλο ή εχθρό, ας χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον όρο, στα σύνορά της. Και είχε δίκιο» τόνισε.
BREAKING NEWS: @POTUS says Ukraine will not be part of NATO. | @FoxNews pic.twitter.com/flirWcxZDb— FOX & Friends (@foxandfriends) August 19, 2025
Ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι δεν αναμένει οι δύο ηγέτες να γίνουν ποτέ «καλύτεροι φίλοι», αλλά επεσήμανε ότι «είναι εκείνοι που πρέπει να πάρουν τις αποφάσεις».
BREAKING NEWS: @POTUS confirms arrangements are underway for a direct meeting between Putin and Zelenskyy to push for Ukraine-Russia peace. pic.twitter.com/htPgmYPbhT— FOX & Friends (@foxandfriends) August 19, 2025
«Το κανόνισα, κατά κάποιο τρόπο, με τον Πούτιν και τον Ζελένσκι, και ξέρετε, αυτοί είναι που πρέπει να πάρουν τις αποφάσεις, εμείς είμαστε 7.000 μίλια μακριά. Τηλεφώνησα στον Πρόεδρο Πούτιν και προσπαθούμε να οργανώσουμε μια συνάντηση με τον Πρόεδρο Ζελένσκι και θα δούμε τι θα συμβεί εκεί και, αν όλα πάνε καλά, αν τα καταφέρουμε, τότε θα πάω στην τριμερή συνάντηση και θα κλείσω το θέμα», τόνισε, προσθέτοντας ότι, κατά τη γνώμη του, ο Πούτιν και ο Ζελένσκι «τα πάνε λίγο καλύτερα από ό,τι περίμενα». «Νομίζω ότι τα πάνε λίγο καλύτερα από ό,τι περίμενα, αλλιώς δεν θα κανόνιζα τη διμερή συνάντηση. Θα είχα κανονίσει την τριμερή, αλλά νομίζω ότι τα πάνε λίγο καλύτερα. Υπήρχε τεράστια εχθρότητα», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.
🚨CONFIRMED: No American troops are going into Ukraine:— Benny Johnson (@bennyjohnson) August 19, 2025
FOX NEWS: "What kind of assurances do you feel like you have that... it won't be American boots on the ground defending that border?"
TRUMP: "You have my assurance."
pic.twitter.com/xYMSKWYffq
Όταν ρωτήθηκε αν οι ΗΠΑ θα στείλουν στρατεύματα στην Ουκρανία ως μέρος των εγγυήσεων ασφάλειας, ο Τραμπ ήταν κατηγορηματικός ότι αυτό δεν θα συμβεί. «Έχετε την διαβεβαίωσή μου», είπε και πρόσθεσε: «Η Γαλλία, η Γερμανία, αλλά και η Μεγάλη Βρετανία, θέλουν, όπως γνωρίζετε, να έχουν στρατεύματα στο έδαφος της Ουκρανίας».
Σε άλλο σημείο, ανέφερε πως οι Ευρωπαίοι έχουν καταλάβει ότι η Ουκρανία πρέπει να κάνει παραχωρήσεις για να φτάσει στην ειρήνευση με τη Ρωσία και χαρακτήρισε «αδύνατη» την επιστροφή της Κριμαίας.
«Υπάρχει ζεστασιά» - Τι είπε για τη σχέση του με τον ΠούτινΟ Τραμπ δήλωσε, ακόμα, ότι υπάρχει «ζεστασιά» μεταξύ του ιδίου και του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, η οποία ήταν αισθητή κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους στην Άνκορατζ της Αλάσκας την περασμένη Παρασκευή. «Το είδατε όταν κατέβηκε από το αεροπλάνο του και κατέβηκα από το δικό μου, υπάρχει μια ζεστασιά που δεν μπορείτε να καταλάβετε, υπάρχει μια καλή αίσθηση... και αυτό είναι καλό, δεν είναι κακό», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.
BREAKING NEWS: @POTUS discusses calling Putin yesterday and hopes Zelenskyy will "show some flexibility" amid peace talks. | @FoxNews pic.twitter.com/OmFPwrRZlG— FOX & Friends (@foxandfriends) August 19, 2025
Ερωτηθείς για το χθεσινό τηλεφώνημα μεταξύ του ιδίου και του Πούτιν, το οποίο έλαβε χώρα, ενώ επτά Ευρωπαίοι ηγέτες και ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι βρίσκονταν στο Λευκό Οίκο, ο Τραμπ είπε ότι δεν μίλησε με τον Ρώσο μπροστά στους άλλους ηγέτες, επειδή θεώρησε ότι «θα ήταν ασέβεια» προς τον Πούτιν.
«Δεν το έκανα μπροστά τους, σκέφτηκα ότι θα ήταν ασέβεια προς τον πρόεδρο Πούτιν, ξέρετε ότι δεν θα το έκανα αυτό, επειδή δεν έχουν τις πιο θερμές σχέσεις και στην πραγματικότητα ο πρόεδρος Πούτιν δεν θα μιλούσε με ανθρώπους από την Ευρώπη. Εννοώ, αυτό ήταν μέρος του προβλήματος», πρόσθεσε ο πρόεδρος.
«Κάποιοι Ευρωπαίοι δεν έχουν την αίσθηση του επείγοντος» για την ειρήνη στην ΟυκρανίαΣε άλλο σημείο, ο Τραμπ δήλωσε ότι ορισμένοι Ευρωπαίοι ηγέτες δεν έχουν την ίδια αίσθηση επείγοντος όσον αφορά τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.
Ερωτηθείς σχετικά με τα σχέδιά του να προσπαθήσει να οργανώσει μια διμερή συνάντηση μεταξύ του Πούτιν και του Ζελένσκι, ο Τραμπ είπε ότι ένας από τους Ευρωπαίους ηγέτες στο Λευκό Οίκο πρότεινε να συναντηθούν ξανά σε «ένα ή δύο μήνες». Δεν αποκάλυψε το όνομα του προσώπου που αναφερόταν.
Ο Τραμπ απάντησε ότι μέχρι τότε θα πεθάνουν πάρα πολλοί άνθρωποι και ότι πρέπει να αρχίσουν να το σχεδιάζουν «απόψε κιόλας».
«Ένας από τους κυρίους, που είναι εξαιρετικός άνθρωπος, ελπίζω να μην τον πρόσβαλα, είπε: «Λοιπόν, ας συναντηθούμε σε ένα ή δύο μήνες και θα δούμε»», είπε ο Τραμπ, περιγράφοντας προφανώς μια συνομιλία με έναν Ευρωπαίο ηγέτη. «Εγώ είπα: “Σε ένα ή δύο μήνες; Θα πεθάνουν άλλοι 40.000 άνθρωποι σε ένα ή δύο μήνες. Πρέπει να το κάνετε απόψε”. Και το έκανα, στην πραγματικότητα. Τηλεφώνησα στον Πρόεδρο Πούτιν και προσπαθώ να κανονίσω μια συνάντηση με τον Πρόεδρο Ζελένσκι».
Ειδήσεις σήμερα:
Πλειστηριασμοί: Παλιά και νέα ονόματα στη λίστα με τους επώνυμους που χάνουν περιουσίες
Τουρίστρια στη Βενετία έπιασε 14χρονη κλέφτρα πορτοφολιών - Την κρατούσε από τα μαλλιά μέχρι να τη συλλάβει η αστυνομία, δείτε βίντεο
Λευκός Οίκος: Οι φωτογραφίες του Τραμπ και των Ευρωπαίων ηγετών από το Οβάλ Γραφείο - «Σαν δάσκαλος με τους μαθητές του» σχολιάζουν
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr