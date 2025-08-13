Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει το Πτυχίο Διατροφής και Διαιτολογίας, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες για σπουδές και επαγγελματική ανάπτυξη.
Ο Βρετανός ΥΠΕΞ κατήγγειλε τον εαυτό του στις Αρχές γιατί πήγε με τον Βανς για ψάρεμα χωρίς να έχουν άδεια
Για την ιστορία ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών δεν κατάφερε να πιάσει τίποτα, αλλά και τα τρία παιδιά του Αμερικανού αντιπροέδρου έπιασαν ψάρια
Τον εαυτό του στην εποπτική αρχή για το περιβάλλον κατήγγειλε ο υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας Ντέιβιντ Λαμί, αφού πήγε για ψάρεμα με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς χωρίς την απαιτούμενη άδεια.
Ο υπουργός Εξωτερικών φιλοξένησε τον Βανς και την οικογένειά του στο Chevening House στο Κεντ την περασμένη εβδομάδα, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Βανς στη Βρετανία. Οι δύο άνδρες ψάρεψαν στην ιδιωτική λίμνη του κτήματος, φροντίζοντας να έχουν και τις κάμερες από δίπλα τους.
Ωστόσο οι ψαράδες άνω των 13 ετών πρέπει να διαθέτουν στην Αγγλία και την Ουαλία άδεια για να ψαρεύουν είδη γλυκού νερού, όπως κυπρίνους, ανεξάρτητα από το αν πιάνουν κάτι και αν βρίσκονται σε ιδιωτική γη. Οι παραβάτες μπορεί να τιμωρηθούν με πρόστιμο έως και 2.500 λιρών.
Για την ιστορία ο Λάμι δεν κατάφερε να πιάσει τίποτα. Ο Βανς είπε ότι «όλα τα παιδιά μου έπιασαν» ψάρια.
Το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών, όπως αναφέρει ο Guardian, δήλωσε ότι λόγω παράλειψης δεν είχαν βγει εκ των προτέρων οι άδειες. Ο Λάμι τις αγόρασε μόλις ενημερώθηκε και έγραψε στην Υπηρεσία Περιβάλλοντος για να αναγνωρίσει την παράβαση. «Τους ευχαρίστησε επίσης για το έργο τους στην προστασία της αλιείας της Βρετανίας», δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών.
Η υπηρεσία επιβεβαίωσε ότι οι άδειες είχαν αγοραστεί. Όλα τα ψάρια που αλιεύθηκαν κατά τη διάρκεια της επίσκεψης επιστράφηκαν στο νερό.
Μεγάλη μάχη για να ελεγχθεί η φωτιά στην Πάτρα - Εκκενώνονται Παλαιά και Νέα Φιλιππιάδα στην Πρέβεζα, μπαράζ από 112 στη Χίο
Κάηκαν ολοσχερώς 550 αυτοκίνητα στο Τελωνείο Πατρών από την φωτιά στην Αχαΐα
Υπεύθυνος ξενοδοχείου στο Ηράκλειο κατήγγειλε ότι Γερμανίδα τουρίστρια αφόδευσε μέσα στην πισίνα
