Κοινή δήλωση της Eλλάδας και 26 κρατών για τη Γάζα: Λιμός εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια μας, απαιτείται επείγουσα δράση

«Καλούμε την κυβέρνηση του Ισραήλ να δώσει άδεια σε όλες τις διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις να μεταφέρουν βοήθεια», αναγράφεται μεταξύ άλλων στην κοινή δήλωση - Διχασμένη η ΕΕ για τη Γάζα