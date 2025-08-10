Η Ρωσία κατέλαβε 550 τετραγωνικά χιλιόμετρα στην Ουκρανία τον Ιούλιο, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας
ΚΟΣΜΟΣ
Πόλεμος στην Ουκρανία Ρωσία Βρετανία

Η Ρωσία κατέλαβε 550 τετραγωνικά χιλιόμετρα στην Ουκρανία τον Ιούλιο, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας

Τα ρωσικά εδαφικά κέρδη ενδέχεται να παίξουν ρόλο στην επικείμενη σύνοδο κορυφής ΗΠΑ-Ρωσίας την ερχόμενη Παρασκευή 15η Αυγούστου στην Αλάσκα

Η Ρωσία κατέλαβε 550 τετραγωνικά χιλιόμετρα στην Ουκρανία τον Ιούλιο, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας
26 ΣΧΟΛΙΑ
Μονάδες του ρωσικού στρατού ξηράς «πολύ πιθανόν» κυρίευσαν 500 ως 550 τετραγωνικά χιλιόμετρα του εδάφους της Ουκρανίας τον Ιούλιο, σύμφωνα με ανακοίνωση του βρετανικού υπουργείου Άμυνας βασισμένη σε εκτιμήσεις της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών που δημοσιοποιήθηκε χθες μέσω X.

Τα ρωσικά εδαφικά κέρδη ήταν χονδρικά παρόμοια τον Ιούνιο.



Οι εδαφικές απώλειες ήταν επικεντρωμένες στην ανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με το Λονδίνο, που επισήμανε «τακτικές προελάσεις» βορειοανατολικά και νοτιοδυτικά της πόλης Πόκροφσκ, στην περιφέρεια Ντονέτσκ, όπου δίνονται σκληρές μάχες επί μήνες.

Οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν τις προσπάθειες να περικυκλώσουν την πόλη και να εντείνουν την πίεση στις εναπομείνασες οδούς εφοδιασμού, σύμφωνα με την ίδια πηγή, που επισήμανε πως πλέον έχει καταληφθεί σχεδόν όλη η περιφέρεια Ντονέτσκ.

Στην βόρεια περιφέρεια Σούμι αντίθετα οι ρωσικές δυνάμεις δεν σημείωσαν αξιόλογη προέλαση τις προηγούμενες δύο εβδομάδες, πάντα σύμφωνα με το βρετανικό υπουργείο Άμυνας.

Τα ρωσικά εδαφικά κέρδη ενδέχεται να παίξουν ρόλο στην επικείμενη σύνοδο κορυφής ΗΠΑ-Ρωσίας την ερχόμενη Παρασκευή 15η Αυγούστου στην Αλάσκα.

Κλείσιμο
Η Ρωσία απαιτεί η Ουκρανία να της εκχωρήσει τέσσερις περιφέρειες που κατέχει εν μέρει (Ντονέτσκ, Λουγκάνσκ, Ζαπορίζια, Χερσώνα) και τη χερσόνησο της Κριμαίας, που προσάρτησε το 2014, να εγκαταλείψει κάθε σχέδιο για την ένταξή της στο NATO και να πάψει να δέχεται δυτική στρατιωτική βοήθεια.

Πρόκειται για απαιτήσεις που χαρακτηρίζει απαράδεκτες το Κίεβο, το οποίο από την πλευρά του αξιώνει την απόσυρση των ρωσικών στρατευμάτων από την ουκρανική επικράτεια και εγγυήσεις ασφαλείας από τη Δύση, συμπεριλαμβανομένων παραδόσεων όπλων και της ανάπτυξης ευρωπαϊκών δυνάμεων — πρόκειται για κόκκινες γραμμές για το Κρεμλίνο.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι απέκλεισε εκ νέου χθες οποιαδήποτε παραχώρηση εδαφών και οποιαδήποτε πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου «χωρίς» το Κίεβο.


Ειδήσεις σήμερα:

Το αντίο στην Λένα Σαμαρά από την στενή της φίλη, Λίλιαν Βιλδιρίδη: «Καλό ταξίδι άγγελέ μου, για μένα πάντα θα είσαι μοναδική»

Όταν ο Κεμάλ απέλασε τον Πατριάρχη Κωνσταντίνο ΣΤ’ - Ο ύποπτος ρόλος του Τούρκου «παπα-Ευθύμ» που έκανε «μεγαλύτερη ζημιά από ένα σώμα στρατού»

Ο Ευτύχης Μπλέτσας ζήτησε συγγνώμη για το γκρέμισμα της κολώνας φωτισμού: «Έκανα βλακεία» - Δείτε βίντεο
26 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Πώς η τεχνολογία ζωντανεύει την Ιστορία συνδέοντας το παρελθόν με το παρόν

Η COSMOTE TELEKOM, με σημαντικές επενδύσεις και λύσεις συνδεσιμότητας, αναδεικνύει την πλούσια πολιτιστική μας κληρονομιά και την κάνει προσβάσιμη σε όλους

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης