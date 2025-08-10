Ο Τραμπ όρισε την πρώην παρουσιάστρια του Fox News, Τάμι Μπρους, ως αναπληρώτρια πρέσβειρα στον ΟΗΕ

Δεν είναι σαφές πότε η εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ θα αναλάβει τον ρόλο της στον ΟΗΕ ή εάν ο διορισμός της επιβεβαιωθεί από τη Γερουσία