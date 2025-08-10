Ο Τραμπ όρισε την πρώην παρουσιάστρια του Fox News, Τάμι Μπρους, ως αναπληρώτρια πρέσβειρα στον ΟΗΕ

Αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε γρήγορα, άνετα και οικονομικά με τα σύγχρονα πλοία της MINOAN LINES που μετατρέπουν κάθε διαδρομή σε μια συναρπαστική εμπειρία διακοπών.
Δεν είναι σαφές πότε η εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ θα αναλάβει τον ρόλο της στον ΟΗΕ ή εάν ο διορισμός της επιβεβαιωθεί από τη Γερουσία
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ όρισε την εκπρόσωπο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ και πρώην παρουσιάστρια του Fox News, Τάμι Μπρους, ως αναπληρώτρια εκπρόσωπο των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη.
Σε μια ανάρτηση στο Truth Social, ο Τραμπ δήλωσε ότι η Μπρους, η οποία εργάζεται στο Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του τον Ιανουάριο, έχει κάνει «φανταστική δουλειά» στον ρόλο.
«Με χαρά ανακοινώνω ότι προτείνω την Τάμι Μπρους, μια Μεγάλη Πατριώτισσα, Τηλεοπτική Προσωπικότητα και Συγγραφέα Μπεστ Σέλερ, ως την επόμενη Αναπληρώτρια Εκπρόσωπο των Ηνωμένων Πολιτειών στα Ηνωμένα Έθνη, με τον βαθμό του Πρέσβη. Από την αρχή της Δεύτερης Θητείας μου, η Τάμι υπηρετεί με διάκριση ως Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, όπου έκανε φανταστική δουλειά. Η Τάμι Μπρους θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας άψογα στα Ηνωμένα Έθνη», αναφέρει ο Τραμπ στην ανάρτησή του.
Σε ανάρτησή της η Τάμι Μπρους ευχαριστεί τον Τραμπ για την τιμή που της έκανε.
Πριν ενταχθεί στην κυβέρνηση, η Μπρους ήταν συντηρητική συνεργάτης του Fox News για περισσότερα από 20 χρόνια και έχει γράψει πολλά βιβλία που ασκούν κριτική στους φιλελεύθερους, συμπεριλαμβανομένου του "Fear Itself: Exposing the Left's Mind-Killing Agenda".
Δεν είναι σαφές πότε θα αναλάβει τον ρόλο εάν ο διορισμός της επιβεβαιωθεί από τη Γερουσία.
Thank you President Trump! So grateful for @POTUS's trust in nominating me as the Deputy Representative of the US at the UN. I've been honored to serve as @StateDept Spokesperson, and now I'm blessed that in the next few weeks my commitment to advancing America First leadership… pic.twitter.com/u516PGZGyh— Tammy Bruce (@HeyTammyBruce) August 9, 2025
