Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές στο Τελ Αβίβ κατά του σχεδίου κατάκτησης της πόλης της Γάζας - Βίντεο και φωτογραφίες

«Νομίζω ότι είναι θανατική καταδίκη για όλους τους ομήρους που εξακολουθούν να κρατούνται εκεί. Και είναι λάθος απόφαση να γίνει αυτό αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο Ντάνι Μπουκόφσκι, ξενοδόχος στο Τελ Αβίβ, αναφερόμενος στην ανακοίνωση ότι οι ισραηλινές δυνάμεις θα μπουν στην πόλη της Γάζας.Η πλήρης κατοχή της Γάζας θα ανέτρεπε απόφαση του 2005, με την οποία το Ισραήλ απέσυρε χιλιάδες Εβραίους εποίκους και τις δυνάμεις του, διατηρώντας παράλληλα τον έλεγχο των συνόρων, του εναέριου χώρου και των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας.