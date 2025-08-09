Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές στο Τελ Αβίβ κατά του σχεδίου κατάκτησης της πόλης της Γάζας - Βίντεο και φωτογραφίες
«Νομίζω ότι είναι θανατική καταδίκη για όλους τους ομήρους που εξακολουθούν να κρατούνται εκεί», δηλώνουν οι διαδηλωτές
Οι διαδηλωτές κρατούσαν πλακάτ και φωτογραφίες των ομήρων που συνεχίζουν να κρατούνται στον παλαιστινιακό θύλακα, καλώντας την κυβέρνηση να εξασφαλίσει την απελευθέρωσή τους.
Thousands rally in Tel Aviv against Israeli government's plan to expand Gaza war— FRANCE 24 (@FRANCE24) August 9, 2025
➡️ https://t.co/NtFQCiBRUI pic.twitter.com/MeHdEmF9KD
Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει δηλώσει ότι δεν θα τελειώσει ο πόλεμος μέχρι να αφοπλιστεί η Χαμάς. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η πλειοψηφία των Ισραηλινών πιστεύει ότι ο Νετανιάχου θα πρέπει να τερματίσει αμέσως τον πόλεμο με μια διπλωματική συμφωνία που θα προβλέπει την απελευθέρωση των εναπομεινάντων ομήρων που είναι 49, εκ των οποίων 27 είναι νεκροί.
Hundreds of Israelis holding pictures of children killed in Gaza, in a vigil against the genocide in Tel Aviv. 18,592 children. Plus 98 who died of starvation. On top of 62 killed by Hamas.— Haggai Matar (@Ha_Matar) August 9, 2025
Stop the genocide. Refuse conscription. Put all possible international pressure on Israel pic.twitter.com/7JKstlOgCP
Στο Τελ Αβίβ, δημοσιογράφοι του AFP που βρίσκονταν στο σημείο, υπολόγισαν τον αριθμό των διαδηλωτών σε δεκάδες χιλιάδες, με το Φόρουμ Οικογενειών των Ομήρων να αναφέρει 100.000 συμμετέχοντες. Οι αρχές δεν έχουν δώσει επίσημη εκτίμηση.
Το Φόρουμ Οικογενειών των Ομήρων, το οποίο εκπροσωπεί πολλές οικογένειες κρατουμένων στη Γάζα, δήλωσε ότι η συνέχιση της κατοχής της Γάζας σημαίνει εγκατάλειψη των ομήρων, και αγνοεί την υποστήριξη των πολιτών για άμεσο τερματισμό του πολέμου με μια συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήρων.
Some 60,000 Israelis are demonstrating in Tel Aviv at Hostage Square tonight to urge the government to accept a hostage-ceasefire deal.— Hen Mazzig (@HenMazzig) August 9, 2025
Israelis are unified in our message: End the war. Bring the hostages home NOW. 🎗️ pic.twitter.com/uwmYAlbfmQ
Σε ανακοίνωσή του, αναφέρει ότι το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας επέλεξε να «ξεκινήσει μια άλλη πορεία απερισκεψίας, στις πλάτες των ομήρων, των στρατιωτών και της ισραηλινής κοινωνίας στο σύνολό της».
Η πλήρης κατοχή της Γάζας θα ανέτρεπε απόφαση του 2005, με την οποία το Ισραήλ απέσυρε χιλιάδες Εβραίους εποίκους και τις δυνάμεις του, διατηρώντας παράλληλα τον έλεγχο των συνόρων, του εναέριου χώρου και των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας.
