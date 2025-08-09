Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές στο Τελ Αβίβ κατά του σχεδίου κατάκτησης της πόλης της Γάζας - Βίντεο και φωτογραφίες
ΚΟΣΜΟΣ
Λωρίδα της Γάζας Ισραήλ Διαδηλώσεις

Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές στο Τελ Αβίβ κατά του σχεδίου κατάκτησης της πόλης της Γάζας - Βίντεο και φωτογραφίες

«Νομίζω ότι είναι θανατική καταδίκη για όλους τους ομήρους που εξακολουθούν να κρατούνται εκεί», δηλώνουν οι διαδηλωτές

Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές στο Τελ Αβίβ κατά του σχεδίου κατάκτησης της πόλης της Γάζας - Βίντεο και φωτογραφίες
8 ΣΧΟΛΙΑ
Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι κατέβηκαν σήμερα στους δρόμους του Τελ Αβίβ απαιτώντας τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, την επόμενη μέρα της απόφασης της κυβέρνησης να καταλάβει την πόλη της Γάζας.

Οι διαδηλωτές κρατούσαν πλακάτ και φωτογραφίες των ομήρων που συνεχίζουν να κρατούνται στον παλαιστινιακό θύλακα, καλώντας την κυβέρνηση να εξασφαλίσει την απελευθέρωσή τους.



Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει δηλώσει ότι δεν θα τελειώσει ο πόλεμος μέχρι να αφοπλιστεί η Χαμάς. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η πλειοψηφία των Ισραηλινών πιστεύει ότι ο Νετανιάχου θα πρέπει να τερματίσει αμέσως τον πόλεμο με μια διπλωματική συμφωνία που θα προβλέπει την απελευθέρωση των εναπομεινάντων ομήρων που είναι 49, εκ των οποίων 27 είναι νεκροί.



Στο Τελ Αβίβ, δημοσιογράφοι του AFP που βρίσκονταν στο σημείο, υπολόγισαν τον αριθμό των διαδηλωτών σε δεκάδες χιλιάδες, με το Φόρουμ Οικογενειών των Ομήρων να αναφέρει 100.000 συμμετέχοντες. Οι αρχές δεν έχουν δώσει επίσημη εκτίμηση.

Κλείσιμο
Το Φόρουμ Οικογενειών των Ομήρων, το οποίο εκπροσωπεί πολλές οικογένειες κρατουμένων στη Γάζα, δήλωσε ότι η συνέχιση της κατοχής της Γάζας σημαίνει εγκατάλειψη των ομήρων, και αγνοεί την υποστήριξη των πολιτών για άμεσο τερματισμό του πολέμου με μια συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήρων.



Σε ανακοίνωσή του, αναφέρει ότι το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας επέλεξε να «ξεκινήσει μια άλλη πορεία απερισκεψίας, στις πλάτες των ομήρων, των στρατιωτών και της ισραηλινής κοινωνίας στο σύνολό της».

«Νομίζω ότι είναι θανατική καταδίκη για όλους τους ομήρους που εξακολουθούν να κρατούνται εκεί. Και είναι λάθος απόφαση να γίνει αυτό αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο Ντάνι Μπουκόφσκι, ξενοδόχος στο Τελ Αβίβ, αναφερόμενος στην ανακοίνωση ότι οι ισραηλινές δυνάμεις θα μπουν στην πόλη της Γάζας.

Η πλήρης κατοχή της Γάζας θα ανέτρεπε απόφαση του 2005, με την οποία το Ισραήλ απέσυρε χιλιάδες Εβραίους εποίκους και τις δυνάμεις του, διατηρώντας παράλληλα τον έλεγχο των συνόρων, του εναέριου χώρου και των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας.


Ειδήσεις σήμερα:

Το αντίο στην Λένα Σαμαρά από την στενή της φίλη, Λίλιαν Βιλδιρίδη: «Καλό ταξίδι άγγελέ μου, για μένα πάντα θα είσαι μοναδική»

Όταν ο Κεμάλ απέλασε τον Πατριάρχη Κωνσταντίνο ΣΤ’ - Ο ύποπτος ρόλος του Τούρκου «παπα-Ευθύμ» που έκανε «μεγαλύτερη ζημιά από ένα σώμα στρατού»

Ο Ευτύχης Μπλέτσας ζήτησε συγγνώμη για το γκρέμισμα της κολώνας φωτισμού: «Έκανα βλακεία» - Δείτε βίντεο
8 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Πώς η τεχνολογία ζωντανεύει την Ιστορία συνδέοντας το παρελθόν με το παρόν

Η COSMOTE TELEKOM, με σημαντικές επενδύσεις και λύσεις συνδεσιμότητας, αναδεικνύει την πλούσια πολιτιστική μας κληρονομιά και την κάνει προσβάσιμη σε όλους

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης