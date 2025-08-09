Έκτακτη σύνοδο θα πραγματοποιήσει αύριο ο Αραβικός Σύνδεσμος με αφορμή την απόφαση του Ισραήλ να καταλάβει τη Γάζα
Ο Αραβικός Σύνδεσμος θα εξετάσει μηχανισμούς δράσης σε αραβικό και διεθνές επίπεδο για την αντιμετώπιση των ισραηλινών παραβιάσεων στη Γάζα - Επιμένει το Ισραήλ στην πλήρη κατάληψη του θύλακα
Ο Αραβικός Σύνδεσμος θα πραγματοποιήσει έκτακτη σύνοδο α'υριο, Κυριακή 10 Αυγούστου, για να συζητήσει τρόπους αντιμετώπισης της ισραηλινής κατοχής της Παλαιστίνης, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Wafa.
Ο εκπρόσωπος της Παλαιστίνης στον Αραβικό Σύνδεσμο, Μοχάναντ αλ - Ακλούκ, δήλωσε στο πρακτορείο ότι «η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί ... υπό το φως της απόφασης του Ισραήλ να επανακαταλάβει πλήρως τη Λωρίδα της Γάζας και να την ελέγξει πλήρως, καθώς και της επακόλουθης αναγκαστικής εκτόπισης του παλαιστινιακού λαού εντός και εκτός της Λωρίδας».
Κατά τη συνεδρίαση, ο Αραβικός Σύνδεσμος θα εξετάσει μηχανισμούς δράσης σε αραβικό και διεθνές επίπεδο για την αντιμετώπιση των ισραηλινών παραβιάσεων, την πρόληψη της συνέχισής τους (των παραβιάσεων) και τη δίωξη των δραστών ενώπιον των διεθνών δικαστηρίων, προσθέτει το δημοσίευμα.
Θυμίζεται, ότι μετά την ανακοίνωση του σχεδίου των IDF να καταλάβει πλήρως την πόλη της Γάζας - τη μεγαλύτερη στον παλαιστινιακό θύλακα - το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα διεξαγάγει αύριο Κυριακή στις 10:00 (ώρα Νέας Υόρκης· στις 17:00 ώρα Ελλάδας) κατεπείγουσα συνεδρίαση για τη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με πληροφορίες από διπλωματικές πηγές.
Έπειτα από 22 μήνες, ο Iσραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αντιμετωπίζει έντονη πίεση, εντός Ισραήλ και στο εξωτερικό, να βάλει τέλος στον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας, όπου πάνω από δυο εκατομμύρια Παλαιστίνιοι απειλούνται να υποστούν «γενικευμένο λιμό», σύμφωνα με τον ΟΗΕ.
Βάσει του σχεδίου που ενέκρινε ξημερώματα χθες το κυβερνητικό συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ, ο στρατός της χώρας «προετοιμάζεται να καταλάβει τον έλεγχο της πόλης της Γάζας», μεγάλο μέρος της οποίας έχει μετατραπεί σε συντρίμμια, στον βορρά της μικρής παραθαλάσσιας περιοχής, και να προχωρήσει στη «διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας στον άμαχο πληθυσμό εκτός των ζωνών μάχης».
Πέρα από τον «αφοπλισμό» της Χαμάς και την επιστροφή «όλων των ομήρων, τόσο όσων βρίσκονται στη ζωή όσο και αυτών που έχουν αποβιώσει», το σχέδιο κάνει λόγο περί «αποστρατιωτικοποίησης» όλης της Λωρίδας της Γάζας, που θα τεθεί υπό ισραηλινό έλεγχο ως την εγκαθίδρυση «εναλλακτικής πολιτικής διοίκησης» που δεν θα ανήκει «ούτε στη Χαμάς ούτε στην Παλαιστινιακή Αρχή», ανέφερε ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε χθες από το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.
«Δεν θα επιβάλλουμε κατοχή στη Γάζα, θα απελευθερώσουμε τη Γάζα από τη Χαμάς», που κυβερνά τον θύλακο από το 2007, τόνισε ο Νετανιάχου χθες βράδυ μέσω X.
Το Ισραήλ ετοιμάζεται να καταλάβει την πόλη της Γάζας παρά τη διεθνή κατακραυγήΣημειώνεται ότι, όπως έγινε πρόσφατα γνωστό, ο ισραηλινός στρατός ετοιμάζεται, παρά τη διεθνή κατακραυγή, να αρχίσει επιχειρήσεις για να κυριεύσει την πόλη της Γάζας, με διακηρυγμένους στόχους να «νικήσει» τη Χαμάς και να εξασφαλίσει την «απελευθέρωση» όσων ομήρων απομένουν.
Σύλληψη δύο υπαλλήλων του ΔΕΔΔΗΕ για τη φωτιά στην Κερατέα - Κατηγορούνται για παραλείψεις στη συντήρηση του δικτύου
Νεκρός σε τροχαίο στην Εγνατία ο φωτορεπόρτερ Γιάννης Δημητράς - Σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ η σύζυγός του
Ο Ευτύχης Μπλέτσας ζήτησε συγγνώμη για το γκρέμισμα της κολώνας φωτισμού: «Έκανα βλακεία» - Δείτε βίντεο
