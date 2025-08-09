Λουιζιάνα: 38χρονος βίασε φίλη του επειδή αρνήθηκε να τον αφήσει να πιει το μητρικό γάλα για το νεογέννητό της
Ο Σεσίλ Φούλερ προσπάθησε και να πνίξει τη γυναίκα - Σταμάτησε όταν το νεογέννητο ξύπνησε και έβαλε τα κλάματα

Για τον βιασμό μιας φίλης του όταν εκείνη αρνήθηκε να τον αφήσει να πιει το μητρικό γάλα για το νεογέννητό της κατηγορείται από την αστυνομία στη Λουιζιάνα ο 38χρονος Σεσίλ Φούλερ.

Σύμφωνα με την αστυνομία η επίθεση του Φούλερ έγινε μόλις δύο εβδομάδες μετά τον τοκετό.

Η τουλάχιστον επί 10 χρόνια φίλη του τον άκουσε έκπληκτη να της ζητά να πιεί το γάλα από τα στήθη της τα ξημερώματα της περασμένης Τρίτης.

Αηδιασμένη η γυναίκα πήγε στο υπνοδωμάτιό της για να ξεφύγει με τον Φούλερ να την ακολουθεί και, σύμφωνα με τη δικογραφία να τη βιάζει.

Στη δικογραφία αναφέρεται, επίσης, ότι ο 38χρονος έσφιξε με τα χέρια του τον λαιμό της φίλης τους μέχρι εκείνη να μην μπορεί να ανασάνει, με τη γυναίκα να σώζεται επειδή το νεογέννητο ξύπνησε και άρχισε να κλαίει.

Σύμφωνα με την Daily Mail ο 38χρονος είναι πατέρας δύο παιδιών, είχε προσφάτως χωρίσει με τη σύζυγό του


Μετά την καταγγελία της αγνώστων στοιχείων γυναίκας ο Φούλερ συνελήφθη με την κατηγορία βιασμού δευτέρου βαθμού και οδηγήθηκε στο κρατητήριο χωρίς εγγύηση.

Σύμφωνα με την Daily Mail ο 38χρονος είναι πατέρας δύο παιδιών, είχε προσφάτως χωρίσει με τη σύζυγό του ενώ τον Νοέμβριο του 2023 είχε συλληφθεί για φερόμενη διακίνηση ναρκωτικών που οδήγησε σε υπερβολική δόση δύο ατόμων. Τότε στο σπίτι του ζευγαριού που υπέστη την υπερβολική δόση είχαν βρεθεί 200 συνταγογραφημένα χάπια, μαριχουάνα, συνθετική μαριχουάνα και μεθαμφεταμίνες.

