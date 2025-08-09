Σύλληψη δύο υπαλλήλων του ΔΕΔΔΗΕ για τη φωτιά στην Κερατέα - Κατηγορούνται για παραλείψεις στη συντήρηση του δικτύου

Αναζητείται και ένα τρίτο στέλεχος - Οι φωτογραφίες από το σημείο που φέρεται να ξεκίνησε η πυρκαγιά στην Κερατεά - «Δεν υπάρχει πόρισμα της πυροσβεστικής, ούτε στοιχεία ότι η φωτιά ξεκίνησε από την κολώνα του ρεύματος» απαντούν πηγές του ΔΕΔΔΗΕ