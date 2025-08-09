Σύλληψη δύο υπαλλήλων του ΔΕΔΔΗΕ για τη φωτιά στην Κερατέα - Κατηγορούνται για παραλείψεις στη συντήρηση του δικτύου
Αναζητείται και ένα τρίτο στέλεχος - Οι φωτογραφίες από το σημείο που φέρεται να ξεκίνησε η πυρκαγιά στην Κερατεά - «Δεν υπάρχει πόρισμα της πυροσβεστικής, ούτε στοιχεία ότι η φωτιά ξεκίνησε από την κολώνα του ρεύματος» απαντούν πηγές του ΔΕΔΔΗΕ
Στη σύλληψη δύο υπαλλήλων του ΔΕΔΔΗΕ για τη φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στην Κερατέα και πήρε μεγάλες διαστάσεις προχώρησε η πυροσβεστική.
Σύμφωνα με πληροφορίες οι δύο συλληφθέντες που κατηγορούνται για παραλείψεις στη συντήρηση του δικτύου είναι υπεύθυνοι αποκατάστασης βλαβών και συντήρησης δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ της περιοχής Μεσογείων
Παράλληλα αναζητείται ο Αναπληρωτής Διευθυντής Περιοχής Μεσογείων, υπεύθυνος για την εκμετάλλευση, συντήρηση και λειτουργία του δικτύου ΔΕΔΔΗΕ εντός των διοικητικών ορίων της περιοχής Μεσογείων
Οι αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η πυρκαγιά προκλήθηκα από πράξεις ή παραλείψεις που σχετίζονται με τη μη τήρηση των προβλεπόμενων για την επιθεώρηση, τη συντήρηση και την αποκατάσταση τυχόν φθαρμένων υλικών του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ.
Κατά την πρώτη εκτίμηση για την έκταση της καταστροφής, στάχτη έγιναν περίπου 8.500 στρέμματα δάσους και άγνωστος αριθμός σπιτιών και άλλων περιουσιακών στοιχείων.
Πηγές του ΔΕΔΔΗΕ, πάντως, λένε ότι η σύλληψη των δύο τεχνικών είναι «άδικη και παράνομη» προσθέτοντας ότι οι εν λόγω υπάλληλοι «πήγα να κάνουν το καθήκον τους και να επιτελέσουν κοινωνικό έργο».
Κατά τις ίδιες πηγές «δεν υπάρχει πόρισμα της πυροσβεστικής, ούτε στοιχεία ότι η φωτιά ξεκίνησε από την κολώνα του ρεύματος».
Όπως έγραψε χθες το protothema.gr παρουσιάζοντας τις σχετικές φωτογραφίες από το σημείο που φέρεται να ξεκίνησε η φονική πυρκαγιά στην Κερατέα που στέρησε τη ζωή σε έναν ηλικιωμένο άνδρα και προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε σπίτια πολιτών, από την πρώτη στιγμή τα στελέχη της ΔΑΕΕ είχαν επικεντρωθεί στην εξέταση πυλώνων στην περιοχή..
